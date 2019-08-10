 Вибух на військовому полігоні в Архангельській області РФ стався через займання і детонацію ракетного палива, - "Росатом"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
У "Росатомі" констатували, що до трагедії призвів збіг обставин, який нерідко відбувається під час випробувань нових технологій. Надзвичайна подія сталася під час випробування ракети на морській платформі. Після завершення випробувань сталося загоряння палива ракети з подальшою детонацією.
"Після вибуху кілька людей були відкинуті в море. Їх пошуки тривали доти, поки залишалася надія знайти живих", - йдеться в повідомленні.
Нагадуємо, вибух реактивної рухової установки на полігоні в Архангельській області стався 8 серпня. В результаті НП загинуло п'ятеро співробітників "Росатома" і двоє представників Міноборони РФ. Поранень зазнали ще шість осіб.
Після НП частину Білого моря поруч з місцем вибуху на місяць закрили для судноплавства.
Здесь - бермудский треугольник (с)
Все, хорошо, все хорошо !»?
фсбешна рашка проводить спецоперацію і грається радіацією для того, щоб створити враження, що в них є "супєраружіє".
Частину рашки затопилу, інша згоріла чи ще горить, там рветься, там "стечєніє абстаятельств", а на мóцквє - гулянія.
oh no, this is the road to hell...
Это так обтекаемо звучит "руки из жопы растут".
В 2021 году, наконец-то планируют отменить Налог Солидарности, который все западные немцы платили -- от 5 до 14% -- за свою родную ГДР!
...вводили данный налог, на два года... ...но не прошло и полувека!
...i was -- и ныне там... *)
Митинги по всей расеи, а катаклизмы-негаразды в мацкве должны происходить!
А то, видишь ли, жируют они в сталице!
А потом спасатели накатили по стакану антирадиационного стекломоя и сказали,:-да пох)) расейские шлюхи ещё наплодят)))
- четыре порции кацабов, - "выбросило в море", в скобках - "стечение факторов"
- пять!
- пиши "пять"
Смотрите мультик
Как видно из розы ветров, основным направлением ветра в городе Северодвинск является юго-западный (17%). Кроме того, преобладающими направлениями ветра можно назвать южный (16%) и юго-восточный (16%). Самый редкий ветер в городе Северодвинск - восточный (7%).
http://rusjev.net/2019/08/09/v-severodvinske-vzorvalsya-yadernyiy-dvigatel-u-ranenyih-luchevaya-bolezn-i-znachitelnoe-zarazhenie-territorii/