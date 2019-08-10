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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
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 Український воїн загинув у районі Новолуганського, це сьома смерть від початку перемир'я, - Бутусов

10 серпня внаслідок ворожого обстрілу в зоні проведення ООС загинув український військовослужбовець.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Росія посилює обстріли на Донбасі. Війна триває. Сьогодні загинув смертю хоробрих ще один український воїн. О 13.30 російські війська обстріляли українських вояків із автоматичного гранатомета в районі Новолуганського. Уже сім українських військовослужбовців загинули від початку останнього перемир'я", - написав журналіст.

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Український воїн загинув у районі Новолуганського, це сьома смерть від початку перемиря, - Бутусов 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хомчак підписав рапорт про звільнення з лав ЗСУ генерала Назарова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142287
 
 
 Топ коментарі
 
Надо перестать стрелять.(командуючий по роялю)
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От бЛ"№ь, скажіть, де там те "переміріє"??? Мусить бути одне "переміріє" - з'явився ворог або техніка його - к хєрам собачим всіма засобами знищити! От тоді буде справжнє "переміріє"
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напоминаю,что 73% не хотят стрелять...
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Петрухины герои уже все.
Теперь ваша очередь.
Идити что хотите,то и делайте.
А мы будем критиковать.
Это всегда проще.
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Что и следовало доказать Вам по..й на Украину,вы за пороха.Тут и ответ чем запад отличается от вонючего совка.В США в Израиле армии пофиг на то кто у власти,они защищают свою страну,а у плрохни если выгнали вора,ну тип все мы ушли,теперь вы.Х..й вам,Украинская армия ,это не порохня,адьиос)))
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В Израиле и США генералов за защиту страны не сажают
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Это вы про совка Назара,который десантуру 25 положил ради своего кореша из параши. Да
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Не поверишь кацапы вонючие,война идёт и конца и края ей не будет.
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говорите нет конц и края войне? а перемирие зеленского тогда что? - Предательство и убийство украинцев.
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А когда Петя это объявлял,когдаПетя сдачу территории подписывал в мынску,где вы Были американские правдолюбы?Вам всем в Козин.дякувати.
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Идите отвоевуйте территорию.
Кто вас держит?
Прпдлагаю вам ничего не давать вообще.
Оружие в бою добудете.
Питание за свой счет.
Что бы были условия приближенные к армии 14 года,а не той которую петя мародер обокоал.
Идите.
Расторгайте соглашение и воюйте.
Надоели балоболы до блювотиння.
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Ты диванный фантазер полководец сгинь отсюда.
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Тепер ваша черга, бо вам нічого не обіцяли.
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Нам от вас ничего и не нужно.Так что мимо.
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теперь время ваше,зебильных хероев)идите и защищайте -так хоть "перемирие" с пользой пройдет...
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Нас защищает наша армия.Порохня свалите уже со своими шаблонами кацапскими.Армия на местах ,потому что это наши дети сестры братья отцы мамы.В Козин дякуваты.Украина есть и будет!!!
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шоб она,армия, была твоей -звиздуй на войну,зебил)никто ваших зеушлепков,кроме вас,в конце концов защищать не будет
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Диванное.Покажи свой военное тут,а потом трынди)))Херои минстеця.Когда вы уже под Можайском будете))
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я не мужик,а ты,если не гей,обязан предьявить военник,а потом трындеть)))
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Вы, как представитель зебилов, расскажите мне и остальным: КАКАЯ ЦЕЛЬ ВСЕГО ЭТОГО??? Один из ваших, Мендоза, говорит, что надо Донбасс поменять на Крым... Harib Da, говорит, что нужно разорвать минские договорняки... Что вы подразумеваете под "прекратить стрелять", в ОДНОСТОРОННЕМ порядке???
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Скажу вам больше срым и даунбасс давно нужно поменять на членство в НАТО и ЕС.
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На зебилов лучше поменять Крым и Донбасс.
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Путлер убивал,убивает и будет убивать.Единсвенное условие отказа от убийств украинцев-полная и безоговорочная капитуляция.Только тогда украинцев будут убиаать медведчуки.
Но я подозреваю,что криворожский ватник уже внутренне готов здаться (снять штаны и стать раком).Хотя он думает ,что это благо.А как еще может думать ватник?
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верніть баригу! при ньому не вбили ні одного солдата!
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- многійє із вас погібнут в етом пєрємірії, но я отважно готов пойті на такійє жертви!

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Светлая память...зеленая революция ничего хорошего и мусульманам не принесла.
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Мені дуже боляче це чути, бо я ціную життя кожного українця.
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09.07.19 Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе/21.07.19 Мне докладывали: выстрелов не было. Ждем, что ситуация станет более стабильной, - Зеленский о перемирии на Донбассе/Гарант ждёт-плохое уйдет само собой.Надо ладошкой закрыть глаза а потом открыть, и всё станет хорошо. Главное качество актеров - «быть как дети».
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я же писал, что так и будет что теперь зе и хомчак скажут, что это не повод и перемирие соблюдается а посол сша скажет что мужество в кубе не стрелять когда тебя хотят убить(((((((
Бутусов напомните кто говорил из военных что стрелять можно и никто не запрещает отвечать.

Здем решительный ответ зе и хо
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Выборы уже закончились,если кто не заметил.Зе уже сбитый летчик. Есть тысячи генералов офицеров, которые обязаны в случае угрозы жизни бойцов, уничтожать противника .
Покажите хоть одного командира, которого наказали за открытие огня. Но вопрос к командиру всегда должен быть- почему оккупант смог совершить убийство его подчиненнго.
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Ты прям из блиндажа нарисовал. Ублюдок, бери лёшу Порошенко, сынков Пашинского.ю авапкова и прочих мажоров и ВПЕРЁД..................
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За ТЕБЕ? Ти часом не родич того антимайданного калашнікова, якого вбили як таргана і ніхто не хоче навіть розслідувати?
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Та оно было лахтинское на бояру себе зарабатывает
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Тише, тише, не нервничай, идив военкомат. У тебя главнокомандующий зебил.
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а ты не думал что тут много не порохоботов а нормальных людей и понимающих что солдаты должны иметь право отвечать когда их хотят убить
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А когда при Пете такое было ,чего не возмущались?
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від таких запитань порохоботи впадають в ступор )
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с Петей всё понятно - он мародёр и кацапский прихвостень.
Правильно я написал ?

Но ві же вместо него вібрали того, кто не такой ?

Почему єтот не такой делает так же ?

Он тоже мародёр и кацапский прихвостень ?
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И что от этого наша армия должна бросить оружие и поехать по домам)).Да не выбрали,но война не закончилась и кроме президента все на месте.
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почему гибнут военные ?

эти уроды убедили 73% избирателей, что военные гибли из-за прибылей, которые получал мародёр.

мародёра нет 80 дней.

почему сейчас гибнут ?
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Военные гибнут потому что война с парашей идёт и будет идти очень долго
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Зачем вы требуете от зебилов неподъемного-"думать"? Это жестоко.
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и как у кого то язык поворачивается говорить о "перемирии" ((
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Лише збоченці можуть це називати "пєрємірієм". А офіційних особ за таке треба взагалі пожиттєво відсторонювати від заняття офіційних посад в державі.
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ЗВОНИ ЗЕБИЛ ПУТИНУ И НА ЭТОТ РАЗ НАЧИНАЙ ПЛАКАТЬ И УМОЛЯТЬ КАК ЖЕ ЖАЛОК ЗЕБИЛ НЕ ПОНИМАЕТ ИЛИ ДУРАКА ВКЛЮЧАЕТ ЧТО ПУЙЛО НЕ ОСТАНОВИТСЯ ТОЛЬКО ПО ОДНОМУ УБИВАЮТ НАШИХ И НЕ ВЕРНЕШ УЖЕ
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С собой уже начал разговаривать, болезней, может таблеточку примешь?
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Це не перемир"я. Треба називати речі своїми іменами.
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скільки треба актів геноциду шоп це стало геноцидом? (С)
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Была надежда что всё это закончится,но уже не верится.
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Участвуй в челлендже за Украину с нами! Пройди платный опрос, о котором писали на Цензоре, а полученные деньги ПОЛНОСТЬЮ перечисли украинским воинам защищающим тебя в зоне ОСС.
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Для цього посередники не потрібні. Бо посередники теж їсти хочуть.
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какие проблемы?? есть очень простое решение
капитуляция, далее роспуск армии и больше никто не будет убивать солдат..
правда могут начать убивать НЕ солдат.
но ваша душа будет спокойна - порох больше не наживается на войне
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а де там наше галавнокамандущеє?? хто тусить у Фейсбуці зі слугами наріду, гляньте по афіші, де сьогодні зйомки ліги геготу чи 95 уродців? адже шмаркля там точно буде, воно ж не знає, мабуть, про втрати. Головне, не стріляти!!
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Пусть собирает всех зебилов которым петя не такое минское соглпшение подписал и ведет их на освобождение Донбасса и Крыма.
Обмундирование и оружие предлагаю не выдавать им.
Оружие добудут в бою.
Выдать по открытке с Жуковым.
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Ахмад Кадыров, -"я не говорил, что каждый чеченец должен убить 150 русских. я говорил, сколько можно, столько убивайте. без ограничений".
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Зеленому Овочу пох - він навіть не розуміє на..я літав до Туреччини! Будь-який його бздик не має ніякого сенсу для України - просто якісь гастролі !
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Самое мерзкое что зеленое г-но больше верит русне и оркам чем собственной армии.
Оно ж действительно уверено что стоит войскам запретить стрелять и все наладится...
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Думаю что если военные Украины скажут конкретно Зе, что нужно сделать, кроме перемирия, то у Зе не будет вариантов.
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****, проклятый клоун зарабатывает на войне. Будь ты проклят галимый комик-барыга и твоя зеленая шайка торгашей страной
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Обращение Эдуард Литвиненко ("Don") в Facebook
"А теперь, действуй, верховный! Четверо погибших! В раз! Погибших на фоне ваших слов о "прекратить стрелять", "поговорим о русском языке Донбасу", "снимем блокаду", "Путин - охеренный мужик" (слова твоего дружбана Шефира). Ты дошел до края, верховный! Вставай, поднимай ж*пу своих помощников. Четыре помощника - Богдан, Шефир, Кошевой, Разумков, Жидков-тамбовский-волк - кого хочешь выбирай.
Пусть перед этим на холодных столах мариупольского морга твои помощники оденут четыре сшитых тела в их последний камуфляж. Отворачиваясь от их закрытых глаз, оденут на тела запрещенные очкастыми уродами, но такие любимые бойцами морпеховские тельники. И пусть эти помощники, в подтяжках фирмы "*****" - каждый из них сопровождает тело погибшего. Четыре погибших - четыре помощника в разные города Украины.
И пусть мамы погибших выцарапывают тебе волосы и глаза, пусть их вой над страшной могильной ямой стоит в душах твоих шестерок, пока они живы. И пусть они ответят матерям погибших - за что и почему погибли их мальчики.
Ты проснулся, засунул ноги в теплые тапочки и спросонья черканул свою подпись под призывом к Меркель, Макрону и Путину собраться и обсудить случившийся ай-яй-яй! Обсудить??????? Ребята этого первого Феодосийского батальона морской пехоты - крайние среди украинских воинских частей Крыма, не сдавшихся русским оккупантам. Они вышли в Украину отомстить и победить! Вернуть Луганск, Донецк, Крым, Севастополь, родную Феодосию! Ты, верховный, призываешь их просто не стрелять???
Поезжай, похорони этих ребят, и скажи об этом их мамам... Скажи, что ты не забудешь, что сделаешь все возможное, что виновные понесут... И обязательно подставь плечо под гроб, когда мальчика будут нести на кладбище. И помощникам своим скажи....
И тогда, может быть, в ваших трусливых желудках, изъеденных спиртным, выпитым при развлечении местных и российских политиков-олигархов, колыхнется тошнота от собственной паскудной жизни. Станьте на колени, любители не стрелять. Смертный грех на вас - соучастие в убийстве.. До помсти!...
"Don", отец морпеха.
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Где зеЛеная падаль.ну что помогли звонки куйлу?!?
подонок и клоуняра!
кацапо-фашисты понимают только силу!
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Помню, года два назад смотрел видео, как сепарский командир жаловался - снайпера укропов стреляют из большого калибра, попадёт в голову и пол головы сносит. Перечислял сколько у него убитых. Порошенко наверное тоже это видео посмотрел потому, что через день объявил перемирие с запретом отвечать на "провокации" и пошли сообщения о том сколько погибло наших. До этого перемирия, объявленного Зеленским, были сообщения, что террористы обстреляли наших столько-то раз, столько-то ранено и убито террористов. Сейчас сообщают только о наших потерях. Зеленский отличается от Порошенко только объёмом.
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при Порохе ответка достойная была.при зеЛеной сопле одни потери.его военные и выеесут.через 6-10 месяцев.
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В конце, когда он занялся выборами и не вмешивался в войну, была ответка, а вначале тоже запрещал отвечать, боекомлект ограничивал для большей надёжности.
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Слабонько он путлера просил, на коленях нужно было
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Нет слов...........
Светлая и вечная память погибшему..........Пусть покоится с миром...........

P.S. преЗеденту пора уже возвращаться в реальность.........
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Очередная Зе-перемога.
Срочно нужна новая статья о том, что НУЖНО сделать Генералиссимусу, но что он никогда не сделает.
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ПЗДЦЦЦ! клоунское ничтожество под брендами быдло95, мразь73, "слуга урода", и "дядя вова пАвлийайте".... всех отправить в окопы, и пусть не стреляют в ответ!!!! особенно этого жирного пидо...та из халуй95, а теперь депутата. а подносить патроны этого лупатого недоРазумкова! пусть там изображает из себя человечка "разумного"-нomosapien, а пока что у него не получается!
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Участвуй в челлендже за Украину с нами! Пройди платный опрос, о котором писали на Цензоре, а полученные деньги ПОЛНОСТЬЮ перечисли украинским воинам защищающим тебя в зоне ОСС.
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Український воїн загинув у районі Новолуганського, це сьома смерть від початку перемир'я, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4813

щирі співчуття родині...
вічний спокій душі Янгола-Воїна у Царстві Небеснім
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В росии говорят "еще нарожают", а в Украине ,вообще, насрать ... на мясо.
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