 Український воїн загинув у районі Новолуганського, це сьома смерть від початку перемир'я, - Бутусов

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Росія посилює обстріли на Донбасі. Війна триває. Сьогодні загинув смертю хоробрих ще один український воїн. О 13.30 російські війська обстріляли українських вояків із автоматичного гранатомета в районі Новолуганського. Уже сім українських військовослужбовців загинули від початку останнього перемир'я", - написав журналіст.

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