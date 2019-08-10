 Український воїн загинув у районі Новолуганського, це сьома смерть від початку перемир'я, - Бутусов

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Росія посилює обстріли на Донбасі. Війна триває. Сьогодні загинув смертю хоробрих ще один український воїн. О 13.30 російські війська обстріляли українських вояків із автоматичного гранатомета в районі Новолуганського. Уже сім українських військовослужбовців загинули від початку останнього перемир'я", - написав журналіст.
Теперь ваша очередь.
Идити что хотите,то и делайте.
А мы будем критиковать.
Это всегда проще.
Кто вас держит?
Прпдлагаю вам ничего не давать вообще.
Оружие в бою добудете.
Питание за свой счет.
Что бы были условия приближенные к армии 14 года,а не той которую петя мародер обокоал.
Идите.
Расторгайте соглашение и воюйте.
Надоели балоболы до блювотиння.
Но я подозреваю,что криворожский ватник уже внутренне готов здаться (снять штаны и стать раком).Хотя он думает ,что это благо.А как еще может думать ватник?
Бутусов напомните кто говорил из военных что стрелять можно и никто не запрещает отвечать.
Здем решительный ответ зе и хо
Покажите хоть одного командира, которого наказали за открытие огня. Но вопрос к командиру всегда должен быть- почему оккупант смог совершить убийство его подчиненнго.
Правильно я написал ?
Но ві же вместо него вібрали того, кто не такой ?
Почему єтот не такой делает так же ?
Он тоже мародёр и кацапский прихвостень ?
эти уроды убедили 73% избирателей, что военные гибли из-за прибылей, которые получал мародёр.
мародёра нет 80 дней.
почему сейчас гибнут ?
капитуляция, далее роспуск армии и больше никто не будет убивать солдат..
правда могут начать убивать НЕ солдат.
но ваша душа будет спокойна - порох больше не наживается на войне
Обмундирование и оружие предлагаю не выдавать им.
Оружие добудут в бою.
Выдать по открытке с Жуковым.
Международное рекламное агентство начало раздавать украинцам деньги за данные об их предпочтениях.
Оно ж действительно уверено что стоит войскам запретить стрелять и все наладится...
Обращение Эдуард Литвиненко ("Don") в Facebook
"А теперь, действуй, верховный! Четверо погибших! В раз! Погибших на фоне ваших слов о "прекратить стрелять", "поговорим о русском языке Донбасу", "снимем блокаду", "Путин - охеренный мужик" (слова твоего дружбана Шефира). Ты дошел до края, верховный! Вставай, поднимай ж*пу своих помощников. Четыре помощника - Богдан, Шефир, Кошевой, Разумков, Жидков-тамбовский-волк - кого хочешь выбирай.
Пусть перед этим на холодных столах мариупольского морга твои помощники оденут четыре сшитых тела в их последний камуфляж. Отворачиваясь от их закрытых глаз, оденут на тела запрещенные очкастыми уродами, но такие любимые бойцами морпеховские тельники. И пусть эти помощники, в подтяжках фирмы "*****" - каждый из них сопровождает тело погибшего. Четыре погибших - четыре помощника в разные города Украины.
И пусть мамы погибших выцарапывают тебе волосы и глаза, пусть их вой над страшной могильной ямой стоит в душах твоих шестерок, пока они живы. И пусть они ответят матерям погибших - за что и почему погибли их мальчики.
Ты проснулся, засунул ноги в теплые тапочки и спросонья черканул свою подпись под призывом к Меркель, Макрону и Путину собраться и обсудить случившийся ай-яй-яй! Обсудить??????? Ребята этого первого Феодосийского батальона морской пехоты - крайние среди украинских воинских частей Крыма, не сдавшихся русским оккупантам. Они вышли в Украину отомстить и победить! Вернуть Луганск, Донецк, Крым, Севастополь, родную Феодосию! Ты, верховный, призываешь их просто не стрелять???
Поезжай, похорони этих ребят, и скажи об этом их мамам... Скажи, что ты не забудешь, что сделаешь все возможное, что виновные понесут... И обязательно подставь плечо под гроб, когда мальчика будут нести на кладбище. И помощникам своим скажи....
И тогда, может быть, в ваших трусливых желудках, изъеденных спиртным, выпитым при развлечении местных и российских политиков-олигархов, колыхнется тошнота от собственной паскудной жизни. Станьте на колени, любители не стрелять. Смертный грех на вас - соучастие в убийстве.. До помсти!...
"Don", отец морпеха.
подонок и клоуняра!
кацапо-фашисты понимают только силу!
Светлая и вечная память погибшему..........Пусть покоится с миром...........
P.S. преЗеденту пора уже возвращаться в реальность.........
Срочно нужна новая статья о том, что НУЖНО сделать Генералиссимусу, но что он никогда не сделает.
щирі співчуття родині...
вічний спокій душі Янгола-Воїна у Царстві Небеснім