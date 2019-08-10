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 Упродовж тижня піротехніки ДСНС зі складу Об'єднаних сил знешкодили 184 вибухонебезпечні предмети. ФОТО

Упродовж тижня підрозділи ДСНС України зі складу Об'єднаних сил залучалися до піротехнічних робіт, відновлення житлових будинків, які зазнали пошкоджень унаслідок артилерійських обстрілів, а також до забезпечення функціонування пунктів надання допомоги населенню, розташованих у межах КПВВ на території Донецької та Луганської областей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Упродовж тижня піротехніки ДСНС зі складу Обєднаних сил знешкодили 184 вибухонебезпечні предмети 01

Піротехнічні підрозділи 60 разів залучалися для проведення спеціалізованих робіт: обстежено 40 га території, вилучено і знешкоджено 184 вибухонебезпечні предмети (загалом від початку проведення ООС було обстежено 5591 га території та 16,29 га акваторії; вилучено та знешкоджено 22003 ВНП).

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Особовий склад ДСНС продовжує виконувати аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків у населених пунктах Мар’їнка, Красногорівка, Гранітне та Чермалик. За тиждень відновлено 13 будинків (загалом від початку проведення ООС відновлено 431 житловий будинок).

Упродовж тижня піротехніки ДСНС зі складу Обєднаних сил знешкодили 184 вибухонебезпечні предмети 02

У пунктах надання допомоги населенню, розташованих на території КПВВ, було надано медичну та психологічну допомогу 1210 громадянам.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142285
 
 
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от вже сєпарам устраївайют бит сіламі пажарнікофф
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Пиротехники...Когда-то, давным-давно, у таких специалистов было другое наименование - "сапер". Инженерные войска. А пиротехники в то древнее время занимались фейерверками.
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Сапер - это савецкое слово, а у нас декоммунизация Упродовж тижня піротехніки ДСНС зі складу Об'єднаних сил знешкодили 184 вибухонебезпечні предмети - Цензор.НЕТ 6874
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Всё непросто. Деидеологизация, декоммунизация, дезориентация, девальвация, дебилизация, дефлорация...
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Ну да безальтернативный Минск превратил Донбасс в одну из самых заминированных территории планеты. И что то не видно, чтобы Зеля изменил подходы.
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