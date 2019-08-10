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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
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Все про:Харківщина (761) Мураєв (80) Слуга народу (215)

 "Тіньовий куратор" штабу команди Зеленського на Харківщині Слюсарєв переказав у 2018 році майже 1 млн грн партії Мураєва, - "Схеми"

Майже один мільйон гривень переказали сумарно партії "Наші" "опоблоківці" Євгена Мураєва Вадим Слюсарєв та його родичі в 2018-му році. Слюсарєв має вплив на кадрову політику в Харківській області - зокрема, він впливав на формування списку "Слуги народу" в мажоритарних округах на виборах до Верховної Ради.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть "Схеми".

Вадим Слюсарєв переказав партії Мураєва близько півмільйона гривень, його батько - Олексій Слюсарєв - 200 тисяч гривень. Стільки ж перерахувала і Тетяна Слюсарєва.

Тіньовий куратор штабу команди Зеленського на Харківщині Слюсарєв переказав у 2018 році майже 1 млн грн партії Мураєва, - Схеми 01

Зазначається, що ще навесні ЗМІ заговорили про так званого "тіньового куратора" штабу команди Зеленського на виборах - Вадима Слюсарєва.

У минулому помічник Артема Пшонки, він насамперед відомий тим, що довгий час прослужив прикордонником у Харкові, а за часів Віктора Януковича його кар'єра стрімко пішла вгору, і він отримав високу посаду в Києві.

21 квітня, в день другого туру виборів президента України, на хвилі піднесення від перемоги глава штабу "Слуги народу" на Харківщині Павло Сушко публікує фотографію, де команда святкує перемогу свого кандидата.

"Це - лише мала частина команди харківського штабу Володимира Зеленського! Спасибі нашій великій "Зе! Команді", - дописує під фотографією Сушко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Слузі народу" оприлюднили назви пропонованих 22 комітетів Ради

Тіньовий куратор штабу команди Зеленського на Харківщині Слюсарєв переказав у 2018 році майже 1 млн грн партії Мураєва, - Схеми 03
На задньому плані - людина з двома піднятими вгору руками. Це - Вадим Слюсарєв. Саме він - як виявили "Схеми" - через бізнес, пов'язаний з щонайменше чотирма харківськими мажоритарниками, - переможцем у 173-му окрузі Олександром Бакумовим, в 179-му - Олексієм Кучером, в 181-му - Дмитром Микишею, а також Андрієм Одарченком (170 округ). 

Тіньовий куратор штабу команди Зеленського на Харківщині Слюсарєв переказав у 2018 році майже 1 млн грн партії Мураєва, - Схеми 03

На питання журналістів, які відносини пов'язують президентську партію і колишнього прикордонника, президент Володимир Зеленський відповів, що йому знайомий Слюсарєв і він допомагав керівнику місцевого виборчого штабу "Слуги народу" Павлу Сушку. Втім, глава держави заявив, що особисто із Слюсарєвим не спілкується.

Зі свого боку, голова Харківського обласного штабу президентської партії і №28 в списку Павло Сушко заперечує вплив Слюсарєва на роботу "Слуги народу" в регіоні та формування списку мажоритарників.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142284
 
 
 Топ коментарі
 
кацапи, навіть, якщо б Петро Олексійович був насправді таким, як ви його намагаєтесь виставити, він вже не президент
нашо ви його чіпаєте кожного разу, як зелена шмаркля обсереться?
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Та вы и Путлера в жопу поцелуете лишь бы Пороха посадить.
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Если Порошенко грабил страну, а Зеленский теперь не грабит, то почему простой народ не стал жить лучше? Почему выросли цены на рынке на продовольствие? Почему бюджет страны за 2 последних месяца вошел в штопор на 116 млрд. грн.? Где же тогда деньги, которые теперь никто не грабит? Выходит, что либо Порошенко не грабил, либо Зеленский начал грабить еще больше.
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сюкся, а ты аднака мудлый сюкся... то, что раскопали корреспонденты, касается только пети, да, сюкся? Президент-шестерка № 6 вне подозрений. Как жена Цезаря, да, сюкся? Или богданова любовница, да сюскя?
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та кого ви здивували? І чим? Тим, що зебіли - це ті ж самі шухричі, риги, мертвечуки і прочая нечисть?
Та ми і до виборів це знали...
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всі зебілоіди-кончене кацапське стадо...тварюки сепарські..
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14 миллиардов украденных только на роттердавме+ бпп-шной сворой хотят затушевать 1 каким-то миллиончиком, причем неизвестно что это за миллион. Порохоюотики, вы знаете сколько миллионов по единичке в 14 миллиардах? 14000 (четырнадцать тысяч). Это значит, что чтобы выдержать во всем правильное соотношение Бутусов о роттердаме+ должен тут опубликовать 14000 заметок.
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Дуб-инский сказав "Тіньовий куратор" штабу команди Зеленського на Харківщині Слюсарєв перерахував у 2018 році майже 1 млн грн партії Мураєва, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 2818 ,, хиба йому можно не верить .!? "Тіньовий куратор" штабу команди Зеленського на Харківщині Слюсарєв перерахував у 2018 році майже 1 млн грн партії Мураєва, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 8020 .
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А все потому что - Невозможно создать партию за месяц с чистого листа !!! Дальше в ВР их "работа" будет еще интересней... Все идет своим чередом и придурки талдычат - Абыне Юля
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Кушай и не подавись...и потом не говори что тебе не говорили...
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ну так думающим сразу было понятно что партия Зе это партия сепаров....
Цель - демонтаж Украины...., или как минимум украинской Украины....
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Зубожилые от тарифов еще и слуг имеют.
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Чого ви так всі накинулись на того Слюсаря? Може він вже перестав бути падлюкою? "Тіньовий куратор" штабу команди Зеленського на Харківщині Слюсарєв перерахував у 2018 році майже 1 млн грн партії Мураєва, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 1471
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чувак перестає бути падлюкою лише зі вступом в БЮТ

інших випадків ти не визнаєш
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Авраам Линкольн однажды спросил аудиторию, сколько ног у собаки, если хвост посчитать ногой.
"Пять!" - ответили ему.
Линкольн сказал, что правильный ответ - четыре. От того, что вы считаете хвост ногой, он ногой не становится.

(с) Томас Сауэлл
🤔
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Ну, те що ;слугі народа;- реінкарнація ПР розуміють навіть найтупіші фани Зеленського.
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Рыги бандюки рулят как и при парашенко-создателе партии обрыгонов
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"Теневой куратор" штаба команды Зеленского на Харьковщине Слюсарев перечислил в 2018 году почти 1 млн грн партии Мураева - а что по этому поводу говорит теневой президент Украины Коломойский?
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Якби баба мала яйця-була б дідом.---мурай не зеля,а от порохоботні тролі-перефарбовані кацапи.
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ACHTUNG-ACHTUNG Кацапа-порохобот!Пуйло рулит!Кругом одни враги!
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Ты сам понял что написал? Причём тут порохоботы. Причём тут кацапы. Stephan Bil ты просто враг, а какой мне пофиг.
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Я то понял.Обьясняю:Порохоботики,вы здеся на мну Михо,как шакалы накинулись,а он слился-отдал вас на сьедение ушлым.Теперь поздно пить Боржоми-вас сделали,а мну пофиг.Одно всего махонькое "но"-кто яму роет под другим-сам в нее и попадает.Вывод:Враги Украины-воши и гниды,а не амеры или грузины,которых вы по тупости вашей кацапами обзываете так как общаются с вами на рус с Кия мове.Вам бы не гадостью на всех кидаться от отчаянья,а искать поддержку у настоящих друзей Украины-их ведь немало!
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Ты что? Больной? У тебя мозг когда отказал или его не было? А может у тебя кацапчик со штатовским работа такая?
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БOC-Больной ,мозг отказал,кацапчик-bye-bye
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Теневой все же парашенко, так как все его кадры на местах ещё пока
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особенно Баканов, Хомчак и Аваков !!!
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Мураєва который был до лета прошлого года женат на племяннице Рабиновича финансировал Рабинович и его жидохарьковская межпуха. Они же хором финансировали "холуев" - здесь главное чтобы к власти пришли свои. То есть жиды. В этот раз у них все срослось. Вопрос только "а надолго ли"? или "сколько там до виселицы"?
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Эх, как красиво ролыхает у свидетелей Пыжжыты Панавому
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проснись, ты серешь "Тіньовий куратор" штабу команди Зеленського на Харківщині Слюсарєв перерахував у 2018 році майже 1 млн грн партії Мураєва, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 7706, а не то Петя тебе по привычке на пол шишки присунул "Тіньовий куратор" штабу команди Зеленського на Харківщині Слюсарєв перерахував у 2018 році майже 1 млн грн партії Мураєва, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 7706
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http://asianews.it/notizie-it/Il-presidente-ucraino-Volodymir-Zelensky-incontra-Bartolomeo-a-Costantinopoli-47717.html
Президент Зеленский встречается с Варфоломеем: климат был сердечным и приветливым.
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с термосом связана скандальная внутриукраинская история. Лжец - барыга и тут вымазался. А Зе - разбирать. Но Зе как раз смог!
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все))))копаться в психическом бреде я не обязана
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Petro Poroshenko, the oligarch president of Ukraine
соевым больше нравится, когда Украину унижали президентом - олигархом. Иначе пэдрота в мире и не называли!
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https://tv.liberoquotidiano.it/video/tv-news/13491377/ad-ankara-erdogan-riceve-il-presidente-ucraino-zelensky.
Турецкий президент Эрдоган встречает своего украинского гомолога в Анкаре.
Киевский лидер, комический режиссёр Зеленский в Турции.
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Нифига не говорят *комик*, но режиссёр.
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бред, Турция никогда не признает аннексию Крыма, и уж тем более не признает его российским. вы это только в Турции не произносите, а то случайно шаурмой станете
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Было, было! Статья за 2016-ый г. Я цензор регулярно читаю, и здесь писалось. И турецкие судна заходили в Крым. И был протест со стороны Украины! Только под давлением ЕС Турция сдулась.
Когда случился путч и Эрдоган выглядел плачевно, помните, кому он прежде всего позвонил и долго разговаривал... *****!
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бытует мнение, что Эрдоган путч и устроил, чтобы в очередной раз вышвырнуть оппозицию, особо озабочен он не был, да и европейских лидеров это даже не озаботило. для турок раша вообще не имеет никакого отношения к Крыму, не надо забывать, что он веками был османским. кам живет множество крымских татар, которые никогда не признают аннексию. кроме того, зеля не такой простак, он приехал с Джемилевым, это была 200 % гарантия успеха, т.к. он пользуется большим уважением. новости на цензоре хороши тем, что их много и печатаются действительно без цензуры, но не всегда соответствуют действительности. Сомневаюсь, что у Эрдогана было бледное лицо по какому-то поводу вообще, когда турки рашкин самолет грохнули, сказали непуй шастать. путя лебезил и помидорами пугал (для своего внутреннего рф-пользователя), потом предложил пушечное мясо в Сирии и ему позволили сохранить лицо. Сказали, извините, но непуй шастать.
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ваша страница линкает на стопфэйк.орг на фейковые новости и рф- сайты.
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а в это время близкий соратник президента Турции Реджепа Эрдогана Ахмет Чалык ржет с зебобы на страницах своей газеты
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а статью прочитать слабо? гугл-транслэйт вам в помощь. при моей полной несимпатии к зеле, там 2 украинские статьи на первой полосе, верхняя - как будто зеля сам себя хвалил, там и "Мы не признаем аннексию Крыма" и партнерские отношения с США и какой зеля классный. а с комиком - очень даже про-украинская статья, самый известный в Украине комик стал президентом и далее по тексту - какой он молодец и вы заодно с ним. написано - поехал после выборов на отдых в Турцию (дополнительный плюс) под "нашими" статьями, на втором плане - трехсторонняя группа по Сирии: Турция, Иран и маленькое х*ло, упомянуто вскользь.
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Итальянские массмедия точно так и переводят.
Была надежда, что кто-то зайдёт из Турции и поставит точки над i!
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вы смешной (ная), логика где? вы прочли итальянскую статью - перевод новостей с раши
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Богдан видит на посту министра обороны Светличную - главу ОДА Харьковской области. Это благодарочка главе БПП Харьковской области и главе АП Райнину за предательство Порошенко перед президентскими выборами. Сама Светличная, которая стала в СМИ луДшим губернатором благодаря придуманным под нее (с подачи Райнина) рейтингам из которых "случайно" выбросили все пункты, которые она провалила на Слобожанщине. Она же, единственная из назначенных Порошенко глав ОДА, которая заявила в разгар предвыборной кампании о своей аполитичности.
Самые известные достижения Светличной за последние пару лет, это воспитание под Райнина бизнесменов и чиновников. Их тупо кошмарили уголовными делами, заставляя делать то, что нужно Райнину. Перед самым выборами, Райнин наконец то обложил все рынки области данью, которую собирал через своего кума, которого назначил смотрящим по областной санстанции, а потом, через назначенного доверенного человека в санстанцию.
И вот теперь полностью подконтрольная Райнину Светличная пойдет улуДшать МО. Ну, там закупки разные, вооружение, техника. Обмотается опять ленточками патриотичными, возьмет себе пару советников из волонтеров холуев и будет с Игорь Львовичем пилить бюджет, майно и землю. Благо за 5 лет много чего у МО появилось.
А кандидатом на главу ХОДА рассматривают Слюсарева.
Вадим Слюсарев - это одно из главных лиц в команде ЗЕ харьковской области. Это человек, который сделал при регионалах карьеру в пограничной службе на контрабанде. Друг и подельник Пшонки младшего, под чьим патронатом получил генеральское звание и должность начальника внутренней безопасности ГПСУ. Подозревался в сотрудничестве с российскими спецслужбами. После обвинений в сотрудничестве со спецслужбами РФ, Слюсарев ушел в бизнес.
И вот, спустя 4,5 года, всплыл в качестве нового лица в команде Зеленского по Харькову и области. Сейчас, по слухам, этот человек в больших ролях и его кандидатуру рассматривают на место главы ОДА.
Эти ребята слегка отличаются от Райнина. И руки у них не связаны условностями, как после революции 2014. Эти будут грабить и отжимать. А может оно и к лучшему. Быстрее начнут, - быстрее быдло взбунтуется.
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Дыма без огня не бывает.Тем более недавно президент внес изменения в закон и теперь министром обороны может быть гражданское лицо.Случайность? Поживем увидим !
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Ви Пам'ятаєте, як раділи, що Зеленський звільнить чотирьох керівників митниць. Як хвалили його за вимогливість. Співали пафосні оди. От правда. Никто из таможенников, которых требовал уволить Зеленский в Ужгороде, заявления не написал "Тіньовий куратор" штабу команди Зеленського на Харківщині Слюсарєв перерахував у 2018 році майже 1 млн грн партії Мураєва, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 3287 ..

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F кто бы сомневался в смычке клоуна с жоппенблоковцами.
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Pulsarman Project‏ @SerhiySPulsar 22 ч.22 часа назад

- Бояться нас Вова, ой бояться
- Баканов, хто нас боїтся?
- Народ, Вова. Так і говорять: Боїмся, що ті ідоти ще можуть натворити
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Дык Мураев , Попкин , Труха с Вилкиным - Пьетькин проект!?
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Знов кинули кістку вафельно-паточним сойобікам.
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Дуля в кармане: Нефьодов рассказал о разговоре Зеленского с таможенниками в Закарпатье10 августа 2019 суббота06.08.2019 (11:19)"Тіньовий куратор" штабу команди Зеленського на Харківщині Слюсарєв перерахував у 2018 році майже 1 млн грн партії Мураєва, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 559Никто из таможенников, которых требовал уволить Зеленский в Ужгороде, заявления не написал - НефьодовВо время совещания в Закарпатской области Владимир Зеленский предложил таможенникам или начинать нормально работать, или писать заявления. Однако заявлений после этого никто не написал. Об этом рассказал новый глава службы Максим Нефьодов в интервью сайту "Сегодня"."Никто не написал заявления, конечно… Я убежден, что на таможне, как и в любом другом госоргане, есть какая-то часть здоровых людей, на которых точно можно опираться, которые готовы работать качественно, их, возможно, никогда не повышали а, наоборот, ставили на какие-то тяжелые участки работы. Есть часть людей, которые готовы, наверное, принять любые принципы работы. Если руководитель скажет, что мы работаем честно - они будут работать честно и справедливо. И есть, конечно, какая-то часть людей, с которыми нужно прощаться. Те, которые явно дискредитированы и в глазах предпринимателей, и в глазах общества. У которых есть какие-то феноменальные состояния. Я часто повторяю, что можно научить каким-то знаниям, но нельзя научить быть честным", - сказал Нефьодов.Впрочем, глава новой Таможни признает, что уволить таких скомпрометировавших себя сотрудников будет нелегко."Это не будет просто. Процесс государственной службы построен таким образом, что уволить сотрудника можно через 6-7 месяцев от момента, когда ты захотел его уволить, до самого увольнения. А потом - еще суды. Возможно, удастся почистить какую-то небольшую кучку руководящего персонала, но не больше. Поэтому я и предлагал в стратегии реформы что-то сделать с законодательством в этой сфере. Возможно, переводить таможенников на срочные контракты. А с другой стороны, нужно вводить страхование их ответственности, давать им возможность получать за хорошие результаты работы. Это также будет одно из направлений реформы", - "Тіньовий куратор" штабу команди Зеленського на Харківщині Слюсарєв перерахував у 2018 році майже 1 млн грн партії Мураєва, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 1881
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Я часто повторяю, что можно научить каким-то знаниям, но нельзя научить быть честным", - сказал Нефьодов.

Вот ответ. Проблема не только во власти, а и в народе который научен (смотри историю Украины) жить не честно.
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Не удивлен, на самом деле окружение Зеленского очень тесно общается с окружением Медведчука и других сепаратистов. Например к Баканову регулярно приносят резюме разных ватных ушлепков и просят устроить в СБУ в центральный аппарат и так по всей вертикали.
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Зебил,зачем каналы дал купить Медведчуку-суды не реформировал?Как под шумок дал закошмарить трейдеров дизтоплива,командой Демчине с СБУ, чтобы кум пуйла Мертвечук взял под контроль 40% рынка Украины?При Порохе-все эти Медвечуки,Новинские,Ахметовы на раше сидели и нос не высовывали а сейчас бардак полный!Зрада!Все на Майдан!
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Вы посмотрите, кого Зеленский назначает с подачи этого куратора в руководство Госпогранслужбы, там очень много интересных фамилий из Харькова!
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То ж не Петро-за розірваного свого портрета 4.5 роки вязниці не присудить активістам.Слабак!
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