 "Тіньовий куратор" штабу команди Зеленського на Харківщині Слюсарєв переказав у 2018 році майже 1 млн грн партії Мураєва, - "Схеми"

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть "Схеми".
Вадим Слюсарєв переказав партії Мураєва близько півмільйона гривень, його батько - Олексій Слюсарєв - 200 тисяч гривень. Стільки ж перерахувала і Тетяна Слюсарєва.
Зазначається, що ще навесні ЗМІ заговорили про так званого "тіньового куратора" штабу команди Зеленського на виборах - Вадима Слюсарєва.
У минулому помічник Артема Пшонки, він насамперед відомий тим, що довгий час прослужив прикордонником у Харкові, а за часів Віктора Януковича його кар'єра стрімко пішла вгору, і він отримав високу посаду в Києві.
21 квітня, в день другого туру виборів президента України, на хвилі піднесення від перемоги глава штабу "Слуги народу" на Харківщині Павло Сушко публікує фотографію, де команда святкує перемогу свого кандидата.
"Це - лише мала частина команди харківського штабу Володимира Зеленського! Спасибі нашій великій "Зе! Команді", - дописує під фотографією Сушко.
На задньому плані - людина з двома піднятими вгору руками. Це - Вадим Слюсарєв. Саме він - як виявили "Схеми" - через бізнес, пов'язаний з щонайменше чотирма харківськими мажоритарниками, - переможцем у 173-му окрузі Олександром Бакумовим, в 179-му - Олексієм Кучером, в 181-му - Дмитром Микишею, а також Андрієм Одарченком (170 округ).
На питання журналістів, які відносини пов'язують президентську партію і колишнього прикордонника, президент Володимир Зеленський відповів, що йому знайомий Слюсарєв і він допомагав керівнику місцевого виборчого штабу "Слуги народу" Павлу Сушку. Втім, глава держави заявив, що особисто із Слюсарєвим не спілкується.
Зі свого боку, голова Харківського обласного штабу президентської партії і №28 в списку Павло Сушко заперечує вплив Слюсарєва на роботу "Слуги народу" в регіоні та формування списку мажоритарників.
Та ми і до виборів це знали...
Цель - демонтаж Украины...., или как минимум украинской Украины....
інших випадків ти не визнаєш
"Пять!" - ответили ему.
Линкольн сказал, что правильный ответ - четыре. От того, что вы считаете хвост ногой, он ногой не становится.
(с) Томас Сауэлл
🤔
Президент Зеленский встречается с Варфоломеем: климат был сердечным и приветливым.
Крапка
соевым больше нравится, когда Украину унижали президентом - олигархом. Иначе пэдрота в мире и не называли!
Турецкий президент Эрдоган встречает своего украинского гомолога в Анкаре.
Киевский лидер, комический режиссёр Зеленский в Турции.
Когда случился путч и Эрдоган выглядел плачевно, помните, кому он прежде всего позвонил и долго разговаривал... *****!
Была надежда, что кто-то зайдёт из Турции и поставит точки над i!
Самые известные достижения Светличной за последние пару лет, это воспитание под Райнина бизнесменов и чиновников. Их тупо кошмарили уголовными делами, заставляя делать то, что нужно Райнину. Перед самым выборами, Райнин наконец то обложил все рынки области данью, которую собирал через своего кума, которого назначил смотрящим по областной санстанции, а потом, через назначенного доверенного человека в санстанцию.
И вот теперь полностью подконтрольная Райнину Светличная пойдет улуДшать МО. Ну, там закупки разные, вооружение, техника. Обмотается опять ленточками патриотичными, возьмет себе пару советников из волонтеров холуев и будет с Игорь Львовичем пилить бюджет, майно и землю. Благо за 5 лет много чего у МО появилось.
А кандидатом на главу ХОДА рассматривают Слюсарева.
Вадим Слюсарев - это одно из главных лиц в команде ЗЕ харьковской области. Это человек, который сделал при регионалах карьеру в пограничной службе на контрабанде. Друг и подельник Пшонки младшего, под чьим патронатом получил генеральское звание и должность начальника внутренней безопасности ГПСУ. Подозревался в сотрудничестве с российскими спецслужбами. После обвинений в сотрудничестве со спецслужбами РФ, Слюсарев ушел в бизнес.
И вот, спустя 4,5 года, всплыл в качестве нового лица в команде Зеленского по Харькову и области. Сейчас, по слухам, этот человек в больших ролях и его кандидатуру рассматривают на место главы ОДА.
Эти ребята слегка отличаются от Райнина. И руки у них не связаны условностями, как после революции 2014. Эти будут грабить и отжимать. А может оно и к лучшему. Быстрее начнут, - быстрее быдло взбунтуется.
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Дыма без огня не бывает.Тем более недавно президент внес изменения в закон и теперь министром обороны может быть гражданское лицо.Случайность? Поживем увидим !
- Бояться нас Вова, ой бояться
- Баканов, хто нас боїтся?
- Народ, Вова. Так і говорять: Боїмся, що ті ідоти ще можуть натворити
Вот ответ. Проблема не только во власти, а и в народе который научен (смотри историю Украины) жить не честно.