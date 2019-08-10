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 Події, За кордоном
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Все про:нещасний випадок (198) Польща (1880)

 У Польщі на будівництві газопроводу загинув українець

У Польщі в п'ятницю, 9 серпня, на будівництві нового газопроводу загинув громадянин України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "DS" із посиланням на Super Express.

Трагічний інцидент стався в місті Погурська Воля неподалік від Тарнова в Малопольському воєводстві.

Під час будівництва нового газопроводу величезна труба вагою близько 10 тонн скотилася в розкоп, де був чоловік.

Колеги-будівельники кинулися йому на допомогу. Їм вдалося його витягти, однак внутрішні травми виявилися смертельними.

Загиблий виявився 37-річним громадянином України. Поліція, Національна інспекція праці та прокуратура працювали на місці.

Будівництво газогону "Погурська Воля-Твожень" передбачає прокладання приблизно 168 кілометрів нового газопроводу високого тиску, який пролягатиме через околиці Тарнув, Казімежа-Велька, Скалбмієж, Волбром, Олкуш аж до містечка Твожень у Сілезії.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142283
 
 
 Топ коментарі
 
херовый керовник у них там значит был,с мастером впридачу
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важка заробітчанська доля, - зараз всі шеренгами повернуться на заводи Фірташа-Ахметова за мінімалку херачити )
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херовый керовник у них там значит был,с мастером впридачу
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Хіба білих господарів обходить кількість негрів, що полягли в полях?
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"Строительство газопровода "Погурськая Воля - Твожень" предусматривает прокладку примерно 168 километров нового газопровода высокого давления, который будет проходить через окраины Тарнув, Казимеж-Вельку, Скалбмиеж, Волбром, Олкуш и до городка Твожень в Силезии."

Вот это очень важная информация!!! В Польше на строительстве газопровода погиб украинец - Цензор.НЕТ 7663
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Важная! Только стоит уточнить направление трубопровода. Подается как будто трубопровод с востока на запад. Но! Германия с Польшей строят газовый коннектор Силезии, также это часть коридора север-юг. Получается украинец погиб на стройке трубопровода в обход Украины.



Ну да ладно, покойся с миром.
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Так кацапи ПП 2 не в Свиноуйсьце тянуть.
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Трубопровод Север-Юг будет поставлять газ в Польшу и далее в Словакию и Чехию (куда сегодня Украина транзитирует). Польский трубопровод будут наполнятся через LNG терминал, плюс ветка с Германии (вроде эта часть уже построена, по крайней мере раньше читал что еврокомиссия проект одобрила и профинансировала полностью), и планируется достроить еще ветку с Беларуси.
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Ще в Литву. Крім того напрямок північ-південь в цьому регіоні пов'яже Східні Балкани з Балтією, тому це не лише обхід України, але й нова пропозиція газу не з расєі.
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Как раз из России в основном. И в целом это газ мимо Украины (минус 2 ярда в год заработка на транзите) и разбалансировка всей нашей газотранспортной системы.
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Поляки діють відповідно до своїх національних інтересів, котрі в даному випадку співпадають зі стратегією ЄС - модернізують свою газову мережу для диверсифікації джерел та напрямків отримання газу в своїй країні. А "наші" сидільці на трубі нічого не будують, лише бабло з транзиту по кишеням розпихують.
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Под Архангельском сгинули минимум четыре научных сотрудника "Росатома".
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Земля російська дармоїдами приростатиме!
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важка заробітчанська доля, - зараз всі шеренгами повернуться на заводи Фірташа-Ахметова за мінімалку херачити )
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Везде есть своя группа риска. У нас, в Гане, на судах проекта перевалки руды- два смертельных случая, за два последних года: падение в бункер приемный и разрыв швартовного конца. Один- мгновенно, с переломом шейных позвонков, второй- долго кровью истекал, пока с рейда на берег вывозили, с оторванной ногой. Бывает. Никуда от прогресса не деться. А он- требует жертв.
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А прогрес "вимагає" пох.рювати техніку безпеки задля збільшення прибутків власника?
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А компенсация семье будет? У Польщі на будівництві газопроводу загинув українець - Цензор.НЕТ 4558 Не сам же он на себя трубу толкнул...
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Мадам, которой на прачке руку оторвало, пожизненное обеспечение дали.
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Думаю, что за гибель, компенсация должна быть не маленькая.
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