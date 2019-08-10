 У Польщі на будівництві газопроводу загинув українець

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "DS" із посиланням на Super Express.

Трагічний інцидент стався в місті Погурська Воля неподалік від Тарнова в Малопольському воєводстві.

Під час будівництва нового газопроводу величезна труба вагою близько 10 тонн скотилася в розкоп, де був чоловік.

Колеги-будівельники кинулися йому на допомогу. Їм вдалося його витягти, однак внутрішні травми виявилися смертельними.

Загиблий виявився 37-річним громадянином України. Поліція, Національна інспекція праці та прокуратура працювали на місці.

Будівництво газогону "Погурська Воля-Твожень" передбачає прокладання приблизно 168 кілометрів нового газопроводу високого тиску, який пролягатиме через околиці Тарнув, Казімежа-Велька, Скалбмієж, Волбром, Олкуш аж до містечка Твожень у Сілезії.

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