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 Політика України, Технології
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Все про:безпілотник (401) РНБО (544) Туреччина (898) Укроборонпром (480)

 Україна і Туреччина створили спільне підприємство для розробки нового покоління безпілотників

Держкомпанія "Укрспецекспорт", що належить до складу "Укроборонпрому", і турецька компанія Baykar Defence, яка є одним із провідних виробників безпілотників, створили спільне підприємство у сфері високоточної зброї та аерокосмічних технологій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

Головне завдання спільного підприємства - об'єднати потужності оборонних комплексів двох країн для серійного виробництва нових зразків сучасного озброєння для власних армій.

Одним із перших проектів спільного підприємства стане розробка безпілотного літального апарата нового покоління. Цей дрон зможе вести детальну розвідку з високих ешелонів польоту, годинами перебувати в повітрі, розвивати значну крейсерську швидкість і завдавати ударів широким спектром високоточного озброєння.

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Такі можливості нового дрона стануть можливими завдяки широкому використанню композитних матеріалів, цифрових технологій, а також двигунів українського виробництва, здатних надійно працювати в екстремальних умовах. Крім того, вони забезпечать високу вантажопідйомність БПЛА, який нестиме велику кількість озброєння, навіть порівняно зі звичайними літаками штурмової авіації.

Дивіться також: Безпілотник Spectator-М1 прийнято на озброєння ЗСУ, - "Укроборонпром". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142282
 
   
 Топ коментарі
 
переговоры о создании этого СП, шли два года и вот они завершились.. так что, это наработки "шакаладной влады Пороха".. а Зеленая Шмаркля только завизировала труд предыдущей команды..
в целом, это хорошая новость, но нужно помнить, что ГРУ Кацапстана сделает всё возможное, что бы испортить наши хорошие отношения с турками и сделать работу этого СП безрезультатной..
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Вот и чудненько. У нас есть спецы и айтишники. электронщики. авиастроители....умишь полно. Главное финансироавние!
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Опять же заслуга Пороха.

ЗеЛеная сопля еще ничего не добился.для Украины
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Вот и чудненько. У нас есть спецы и айтишники. электронщики. авиастроители....умишь полно. Главное финансироавние!
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У нас є чудові БПЛА Касьянова і жоден Укрспецекспорт і жодні турки навіть за 10 років не наблизяться до того що створила команда Касьянова за 5 років війни!
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Не вопрос! Но чем больше вариантов, выбор, специализация....Наши ребята остаются работать в Украине и выбор!
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От души посмеялся..) Все кто знает Касьянова и его поделки тоже
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Безпілотники Касьянова на кілька років випереджають все що робиться іншими виробниками і не тільки в Україні.
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Ігоре, то ви відстали на 30 років з Касьяновим.
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Касьянов випереджає всі наявні сьогодні розробки і доводить їх до масових моделей, які можна виробляти за копійки тисячами одиниць! БПЛА Касьянова це зброя перемоги яка дозволить за помірні гроші отримати перевагу на полі бою над будь яким супротивником! БПЛА Касьянова можуть замінити супутники розвідки та зв'язку! БПЛА Касьянова можуть замінити літаки ДРЛОіУ, різноманітні РЛС та системи загоризонтного наведення! Для того щоб розуміти що робить Касьянов і як це можна застосувати, достатньо не бути ідіотом!
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А почему это "совместное" предприятие не на Украине?..
по моему этими "совместными" предприятиями производят слив и распродажу лучших технологий Украины...
гниды...
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Как говорят америкацы, если вы такие умные, то почему такие бедные? Не нужно делать из Касьянов Илона Маска, ибо у него ни чего так и не полетело...
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Не смішіть мене з Касьяновим. Унилоє гівно, як пише, так і літають його апарати...
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Щодо Турції, мав нагоду бути там на минулому тижні . Їздив у відрідження , підбирав обладнання. Вразило - кругом працює промисловість. Роблять фактично все. І якісно, на високому технічному рівні. Зараз у них рецесія, заробітки впали ( в середньому трохи більше 500 дол.. ), але ніхто не скиглить, працюють. Рівень життя - трохи вищий, ніж в Україні. Для бляхерів там сумні умови: автомобілі дуже дорогі, особливо з обємом більше 2 л. Шикарні авто можна побачити дуже рідко, в основному клас В.С.
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Їздив у відрідження , підбирав обладнання. Вразило - кругом працює промисловість. Роблять фактично все...))
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Зараз «Схеми» прикриють цю «карупцию»...
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Ви такий чудний. Які специ? Звиччайних верстатників немає. Електронщики, авіабудівельники, специ - діди, яким за 60 років. Кого випускають наші виші? Економістів, юристів, екологів, журналістів, політологів....і просто продавців.
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та не кажіть... поступив простий наріт, а вивчився на хитрий наріт...
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І де воно буде знаходитись, Укрспецекспорт має виробничі потужності?
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Та ПС ЗСУ уже "Супертукано" собрались закупать - тоже говорят, что будет штурмовиком..Денег-то хватит на все?
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как учебно-боевой самолет (с функции: учеба-разведка-огневая поддержка), это лучшее предложение в мире по пропеллерным самолетам для стран с ограниченным военным бюджетом.. а его летный час дешевле, чем у су25..
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так там цена вроде 18 млн дол США за штуку - тогда лучше JF-17 у паков прикупить или свое профинансировать..
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Своє це що? Ізраїль не зміг зробити літак ( історія, коли ізраїльтяни тупо (вірніше-розумно) роздеребанили 10 млрд. баксів на літак -винищувач Лаві). А до літака ще потрібно навігіцію, озброєння та електроніку,сервіс...
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Спочатку убс, потім, штурмовик, потім легкий бойовий літак ..Південна Корея витратила1,8 млрд.дол.США для створення такої лінійки..
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Что за ерунда? Лави по сути был уже готов и начал летать. После того как он поднялся в воздух, США приложили максимум усилий чтобы убрали разработку в шкаф и предложили F-16.
Потом Лави продали Китаю, и сейчас это китайский всепогодный многоцелевой истребитель Chengdu J-10 ))
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так и было.. только двигатель АЛ-31 использовали..))
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Да, тільки пропелерні літаки підходять боротися з наркобаронами в джунглях, але не з сєпарами, у яких є і ПЗРК, і Буки...
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За характеристиками Тукано має стелю вище 10 км. Туди жоден ПЗРК не дотягне. Буків у них не має. Стріла не дотягне. Крім того це штурмовик може діяти на низьких висотах. В будь-якому випадку - це краща пропозиція для такого типу військових конфліктів.
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Для війни на Донбасі - Супертукано - досить гарний вибір. Ефективний .
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Очередная Зрада Зеленского! Агов! Уси на Майдан! Будэмо там скыглыты!
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ніт. А ты людина, чи бот? Чэкаю на Майдани , будэмо удвох скыглыты!
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зебил,вот когда будет хотя бы прототип тогда вякай,а пока это очередный громкий пук от зе
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Чому такый негатив? Я вже на Майдани агитую проты Зеленського, а ты шо робыш? На диване проти мене щось пышеш и шо дали?
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Він "батрак лахтінський"... Це втричі гірше, ніж "кацап", і вп"ятеро - ніж "руський"...
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Цей проект готувався 2 роки. Зеля ще хєром на роялях грав.
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переговоры о создании этого СП, шли два года и вот они завершились.. так что, это наработки "шакаладной влады Пороха".. а Зеленая Шмаркля только завизировала труд предыдущей команды..
в целом, это хорошая новость, но нужно помнить, что ГРУ Кацапстана сделает всё возможное, что бы испортить наши хорошие отношения с турками и сделать работу этого СП безрезультатной..
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Скорее оно будет через Эрдогана тягать себе необходимые украинские запчасти и переманивать спецов.
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То есть когда очередной суд выносит ахинею против государства это вина Зеленского, а вот когда Зеленский приехал на переговоры после, которых достигнуты положительные результаты это заслуга старой власти?
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Такие вещи готовятся годами, думаю это понятно, да?
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То есть когда суд после реформы выносит ахинею это тоже готовилось годами да?
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Эрдоган ждал когда свинарчуков от корыта оторвут,не соя?
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я твое хрюканье на зеленском диалекте не понимаю..
так что ты хотел сказать, сырье для шашлыка?!
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"шакаладной влады Пороха"- не не так

,,мародера"

так ЗЕбилики?
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Вы хотите сказать, что шоколадная шмаркля, в те редкие минуты, когда ослабевали алчные мысли, про то как-бы побольше украсть, думала про совместные дроны с турками?
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откатов не было вот 2 года и переговаривались.. а тут бац и сразу
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Чем больше сделают тем лучше. В идеале летали бы над зоной ордло и кошмарили там всех террорюг.
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От тіллки Ердоган у непоганих відносинах з хутіним. Боюсь, щоб через певний час новітні розробки безпілотників не стали на конвейр десь в Сколково чи Арзамасі-17.
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Ты хочешь сказать что мин обороны, сбу, оборонпроме...за столько лет сотрудников гру и фсб....целые корпуса. этажи в зданиях . в которые украинцы даже зайти не могли , ЕСТЬ СЕКЕТЫ от Кремлядей??? Пашинский с сынком сам продал сколько успел.......
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Просто я сумніваюся в щирості турецьких партнерів і ще більше в непідкупності нашого оборонпрому. Якщо і розробляти серйозне військове обладнання, то з такими ж "любителями" кацапів як і ми, такими, яким москалі давно поперек горла стоять, наприклад, з прибалтами. А закупки Ердоганом російських протиповітряних комплексів ну, зовсім не вселяє особисто в мене довіру до Турції, як до стратегічного партнера.
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не болей...слова.....одни 5 лет Орали " Слава Украине" и грабили. мародёрствовали...кто больше успеет. Они были уверены во втором сроке Порошенко. А вот ка получилось...Реально светит ПЕРВЫЙ!
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ему давно светит еще с второго дня на зе стал презом
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с основания партии Регионов в 1998 году..................
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"одним из ведущих производителей беспилотников" заканчивайте рапортовать!!! Из ведущих где??? В полуграмотной Турции которая закупает ракеты ПВО в России???? ИХ беспилотники Петя купил только как взятку Эрдогану за томос, они могут использоваться только против племен курдов и для этого предназначены. У нас нет племен, наш враг - отлично вооруженная армия России. Блин когда думать начнете???
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зрозуіло...так як дружбани )(уйло з Єрдоганом(поставки С-400 в Туреччину)..то українці будуть робити безпілотники з турками а турки будуть продавати в підорашку...охренеть ..ґешефт...а куда підуть безпілотники.чи не на донбас..га?
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Опять же заслуга Пороха.

ЗеЛеная сопля еще ничего не добился.для Украины
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та заслужил твой Мародёр на пожизненное.. шо заслужил то заслужил Україна і Туреччина створили спільне підприємство для розробки нового покоління безпілотників - Цензор.НЕТ 8233
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До речі, з української сторони в Туреччині переговори вів голова Укроборонпрому Букін, який фігурує на плівках про свинарчуків. І Зе це цілком влаштовує! Зрада?)
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Це робота мародера потрібно терміново це припинити.😁
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Я думаю, что уже сейчас нужно готовить наших солдат и офицеров в духе уважения к поверженному противнику. Иначе зверств и массовых жертв среди мирного населения после взятия ими Москвы избежать не удастся! Україна і Туреччина створили спільне підприємство для розробки нового покоління безпілотників - Цензор.НЕТ 9459
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Не плутай наших Військових з росіянськими вилупками!
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Попытка замутить беспилотники с забугорьем уже была./ Климкин посетил Израиль и заявил, что Киев заинтересован в покупке беспилотников . Компания "Israel Aerospace Industries" согласилась продать дроны Украине. Израиль отменил решение о поставке беспилотных летательных аппаратов в Украину после звонка Путина Нетаньяху. -Израиль передумал продавать беспилотники Украине ...zn.ua. Повезло , что не связались с этой сранью.-Модернизированный и усовершенствованный БПЛА "Spectator-М1" украинского производства успешно прошел испытания/ Вряд ли получится что то дельное и с усатым тараканом, как называл Эрдогана Зеленский в бытность пианистом.
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Зате зєля на днях підписав кабальну угоду про ЗВТ з Ізраїлем . Таке враження що з української сторони її гот ували більші патріоти Ізраїлю ніж самі ізраїльтяни . Куди ведеш 73% отару зазєлів зєлєМаісєю ?
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так 73% избирателей оказались агентами Кремля Україна і Туреччина створили спільне підприємство для розробки нового покоління безпілотників - Цензор.НЕТ 8199
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То, что подписано, ещё не означает, что будет сделано. И если это будет сделано, ещё не означает, что это будет в ВСУ. Насколько я помню на вооружении ВСУ находятся аж 3 лучших в мире танка Оплот. И насколько я знаю, он выпускается не один год. А идёт война. Или не идёт????
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танк "Оплот-М" не лучший в мире, а танк Т-64БВ2017 - хороший танк за свои деньги..
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зешобла все зебилам зеньки замыливает)а на деле...
Україна і Туреччина створили спільне підприємство для розробки нового покоління безпілотників - Цензор.НЕТ 9881
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ты соево-кацапская ботва валерчик. пол сменил уже?
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Зачим дрону нести на собі озброєння? Для цього є ракетні війська! Дрон повинен надавати координати!
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Зачем тогда Порошенко покупал у зятя Эрдогана 6 бесполезных БПЛА за $69 миллионов?
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Сдается мне это была просто взятка Эрдогану. Для чего, история об этом умалчивает.
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В глибині 30 км+ знищувати техніку противника, рано чи пізно дрони замінять штурмову авіацію якщо є можливість то це потрібно розвивати.Наприклад, нещодавно з турецького дрона (ідентичні тим які купила Україна) в Лівії знищили два українських транспортники ІЛ-76 (на землі) які вірогідно доставляли туди зброю, це приклад застосування таких дронів.
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Какой смысл лепить что-то из палок и скотча, на уровне кружка дома пионеров. Уровня Америки или России все равно не достичь. Это все так,ниачем.
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