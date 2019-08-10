 Україна і Туреччина створили спільне підприємство для розробки нового покоління безпілотників

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.
Головне завдання спільного підприємства - об'єднати потужності оборонних комплексів двох країн для серійного виробництва нових зразків сучасного озброєння для власних армій.
Одним із перших проектів спільного підприємства стане розробка безпілотного літального апарата нового покоління. Цей дрон зможе вести детальну розвідку з високих ешелонів польоту, годинами перебувати в повітрі, розвивати значну крейсерську швидкість і завдавати ударів широким спектром високоточного озброєння.
Такі можливості нового дрона стануть можливими завдяки широкому використанню композитних матеріалів, цифрових технологій, а також двигунів українського виробництва, здатних надійно працювати в екстремальних умовах. Крім того, вони забезпечать високу вантажопідйомність БПЛА, який нестиме велику кількість озброєння, навіть порівняно зі звичайними літаками штурмової авіації.
по моему этими "совместными" предприятиями производят слив и распродажу лучших технологий Украины...
гниды...
Потом Лави продали Китаю, и сейчас это китайский всепогодный многоцелевой истребитель Chengdu J-10 ))
в целом, это хорошая новость, но нужно помнить, что ГРУ Кацапстана сделает всё возможное, что бы испортить наши хорошие отношения с турками и сделать работу этого СП безрезультатной..
так что ты хотел сказать, сырье для шашлыка?!
,,мародера"
так ЗЕбилики?
ЗеЛеная сопля еще ничего не добился.для Украины