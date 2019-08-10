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 2 людини загинули унаслідок зіткнення автобуса та мікроавтобуса на Полтавщині, - Нацполіція. ФОТО

У Полтавській області унаслідок ДТП з участю автобуса і мікроавтобуса загинули 2 людини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

2 людини загинули унаслідок зіткнення автобуса та мікроавтобуса на Полтавщині, - Нацполіція 01

У Великобагачанському районі 10 серпня близько 1:00, на 277-му км автодороги М-03 "Київ-Харків-Довжанський", між селами Білоцерківське і Коноплянка, 26-річний водій автобуса "СЕТРА 317" зіткнувся з мікроавтобусом "Фольксваген LT 35" під керуванням водія 1976 року народження.

2 людини загинули унаслідок зіткнення автобуса та мікроавтобуса на Полтавщині, - Нацполіція 02

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Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 44-річний пасажир мікроавтобуса "Фольксваген LT 35" загинув на місці події, 31-річна пасажирка "Фольксваген LT 35" від отриманих тілесних ушкоджень померла в приміщенні Решетилівської центральної районної лікарні. Водія мікроавтобуса "Фольксваген LT 35" із тілесними ушкодженнями було доставлено у Великобагачанську центральну районну лікарню.

2 людини загинули унаслідок зіткнення автобуса та мікроавтобуса на Полтавщині, - Нацполіція 03

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Поліція встановлює всі причини і обставини ДТП. Тривають слідчі дії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142280
 
 
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заснув водій буса... ((( співчуття близьким(((
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☹️😢 соболезнования близким погибших. Вот так, люди платят немалые деньги, а за из безопасность никто не несёт ответственности. Очень жаль погибших. За что?
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Хреново. Соболезнования родственникам. А в это время в харькове разваливают дело убийцы 6 человек, наркоманки мажорке Зайцевой.
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В догонку. Водители устают. т.к. дороги как после бомбёжки...напряжение постоянное .......
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