 У Москві та російських регіонах відбуваються акції на підтримку чесних виборів. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.
"Узгоджені мітинги відбудуться в Москві та Хабаровську, в низці інших великих міст активісти виходять на серії одиночних пікетів", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, як зазначається, пікети солідарності вже відбуваються у Владивостоці, в Іркутську, Новосибірську, Омську, Кемерові і Томську.
У центрі Новосибірська, за оцінками журналістів, зібралися понад 200 осіб. Попри погану погоду люди не розходяться і скандують: "Допускай!"
У Владивостоці акція відбувається мирно, поліцейські не перешкоджають її проведенню.
У Москві узгоджений з владою мітинг за чесні вибори почався о 14:00. Організатори заявляли, що акція може зібрати до ста тисяч осіб.
Нагадаємо, з середини липня в Москві відбуваються акції протесту, учасники яких вимагають допустити незалежних кандидатів на вибори в міську думу. Поліція і Росгвардія жорстко розганяють демонстрантів. На двох акціях, що відбулись 27 липня і 3 серпня, затримували не менше тисячі осіб.
Через протестні виступи порушено кілька кримінальних справ: про перешкоджання діяльності московських виборчкомів і "московську справу" про масові заворушення.
Приснился мне сон … не сон, а бред.
Рабы - на колени - и бунтовать:
- Просим права раз на пять лет
Порющих нас самим избирать!
- Может, при порке, жалея нас,
Шкуру облупят, но не сдерут …
- Скоты! - патриций взревел, - для вас
Уже готовы дыба и кнут!
Проснулся. Глаза вновь закрыл едва -
Приснились Кремль и река Москва.
аминь, ведь престолы утверждаются правдою
Кстати, кто в курсе, на когда у кацапов назначена порка на конюшне за этот бунт ???
Где поймают, там и @бут
Включайте трансляцию и наслаждайтесь.
Приятного просмотра!
...коли криворукі ліплять із гівна "цацку'
набутылочное стадо российских вертухаев,пИсдите всех коленобунтовщиков!
Даешь Революцию и Майдан на россии!
(С)
@bubenfire
Полностью солидарен с этим твитом 👍
Ще непишу про це Адміну, хай передасть у редакцію.
Для чого нам оце ? Хто так хоче - хай шурує на москальські сайтики і дивиться.
Дуже сподіваюся, що Народний Парад я зможу тут подивитися наживо і мені не доведеться шукати деінде.
Неймовірно розчарована таким =рішенням= ЦН.
Репетитор по русофобии
@Glas15705658В Half-life такого пи......ца не было.
Irina
@Irysika20
· 48 мин
Это вход в метро.Привет четвертый рейх.