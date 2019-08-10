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Все про:Москва (619) протест (963) Росія (19302)

 У Москві та російських регіонах відбуваються акції на підтримку чесних виборів. ВIДЕО

У російських регіонах і в Москві в суботу, 10 серпня, відбуваються акції на підтримку чесних виборів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

"Узгоджені мітинги відбудуться в Москві та Хабаровську, в низці інших великих міст активісти виходять на серії одиночних пікетів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, як зазначається, пікети солідарності вже відбуваються у Владивостоці, в Іркутську, Новосибірську, Омську, Кемерові і Томську.

У центрі Новосибірська, за оцінками журналістів, зібралися понад 200 осіб. Попри погану погоду люди не розходяться і скандують: "Допускай!"

У Владивостоці акція відбувається мирно, поліцейські не перешкоджають її проведенню.

У Москві узгоджений з владою мітинг за чесні вибори почався о 14:00. Організатори заявляли, що акція може зібрати до ста тисяч осіб.

Нагадаємо, з середини липня в Москві відбуваються акції протесту, учасники яких вимагають допустити незалежних кандидатів на вибори в міську думу. Поліція і Росгвардія жорстко розганяють демонстрантів. На двох акціях, що відбулись 27 липня і 3 серпня, затримували не менше тисячі осіб.

Через протестні виступи порушено кілька кримінальних справ: про перешкоджання діяльності московських виборчкомів і "московську справу" про масові заворушення.

Читайте також: У день протестного мітингу в Москві відбудеться турнір з водіння автозаків: "Учасники продемонструють навички маневрування та стрільби"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142279
 
 
 Топ коментарі
 
У нас створюють «картинку», що в Россіі «много адекватних і хороших людєй»...
Забуваючи, що 86% процентів цих «хороших людєй» виступають за знищення «бєндєровцев і нациков, а остальних хахлов, ми пєрєвоспітаєм»...
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что за заголовок? не в москве а на мацкве.
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Рабские выборы

Приснился мне сон … не сон, а бред.
Рабы - на колени - и бунтовать:
- Просим права раз на пять лет
Порющих нас самим избирать!

- Может, при порке, жалея нас,
Шкуру облупят, но не сдерут …
- Скоты! - патриций взревел, - для вас
Уже готовы дыба и кнут!

Проснулся. Глаза вновь закрыл едва -
Приснились Кремль и река Москва.
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****** протест. просто в жилах стынет кровь. наверное ху...ло перепугалось и забилось под стол. так страшно кацапе...долы протестуют. просто своими песенками - сметут страшный деспотичный режим. все - спасибо за вниманеи. ждем в следующий раз. в фойе вам будет предложен кофе и конфекти. через неделю - опрять будем уничтожать тиранию и деспотию, ну если погода позволит.
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від Кацапстану Україна вже не очікує нічого,окрім розвалу..
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аминь
аминь, ведь престолы утверждаются правдою
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«Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!»
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Бунтовать ??? А по сопатке ??? У Москві та російських регіонах відбуваються акції на підтримку чесних виборів - Цензор.НЕТ 4911
Кстати, кто в курсе, на когда у кацапов назначена порка на конюшне за этот бунт ??? У Москві та російських регіонах відбуваються акції на підтримку чесних виборів - Цензор.НЕТ 1270
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Так уже началась, гоняют по улицам леворуцинеров, как кур.
Где поймают, там и @бут У Москві та російських регіонах відбуваються акції на підтримку чесних виборів - Цензор.НЕТ 7261
Включайте трансляцию и наслаждайтесь.
Приятного просмотра!
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В общем легальные митинги ясно показывают, какой процент москвичей "возмущены беспределом". Совершенно ясно, что оппозиция на американском содержании совершенно тупая и бездельная и какое либо значение приобретает только, когда нарывается на силовое воздействие полиции. Все в этом мире просто - если америкосы держат за яйца олигархию какой либо страны, то революция может победить (т.к. власть побоится себя законно защищать), если не держат, то революционеров строго по закону повяжут и посадят и народ про них доброго слова не скажет. Собственно, про победивших революционеров тоже не скажет (см. %, который набрали герои майдана на наших выборах), но им это пофиг, мнение американских хозяев им много важнее.
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Значит в параши должна победить революция.
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Видно что журналист Радио Свободы крайне разочарован.
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При взрыве на полигоне под Северодвинском погибли разработчики ракетного ядерного двигателя. Двигатель был установлен на экспериментальной ракете, которая находится в разработке уже несколько лет и как сообщает источник это уже вторая катастрофа. Первая произошла год назад. Тогда ракета пролетела несколько километров и упала в море. «Буревестник» (Индекс ГРАУ - 9М730, кодовое обозначения НАТО - SSC-X-9 Skyfall) - перспективная российская межконтинентальная крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой



...коли криворукі ліплять із гівна "цацку'
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Единственный смысл этих митингов чтобы их побили. Они могут там годами стоять и произносить речи, никто не обратит на это внимание. На месте Навального я бы нанял побольше профессиональных провокаторов.
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Я б теж). Іноді нема нічого кращого ніж стара добра провокація.
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В конце концов все революции так делаются. Незачем миндальничать.
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на коленях,слопатоеды,на коленях бунтуйте!
набутылочное стадо российских вертухаев,пИсдите всех коленобунтовщиков!
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Хватіт майданіть! Ідітє работайтє!
У Москві та російських регіонах відбуваються акції на підтримку чесних виборів - Цензор.НЕТ 6805
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Вот и закончился протест на мокшанских болотах, а всего то нужно было дать право свободно собраться. Сколько пришло? 40 тысяч. В тринадцатимиллионном городе? Это 0,3%! Занавес.
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Митинг согласован с властями, и никто, и никого не задерживает. Погудят и разойдутся.
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*******!!! Где ЭКШЕН??? я Уже пол кило Попкорна СОЖРАЛ и пол литра Коньяка! У Москві та російських регіонах відбуваються акції на підтримку чесних виборів - Цензор.НЕТ 8685
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Сегодня на росии снова массовый митинг! Призываю всех активных форумчан в комментах в ютубе и на форумах всячески подбадривать протестующих ватников) Даешь Революцию на росии! Чем быстрее там полыхнет, тем быстрее Украина восстановит, а в идеале и прирастет новыми территориями!
Даешь Революцию и Майдан на россии!
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Что сказать, бестолочи. Пример Украины их ненаучил ничему.
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В принципе единственньій случай, где я полностью поддерживаю запоребриковьіх троллей, пусть катятся в Северную Корею, хочу медленного и мучительного писеца)))
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Единственный лозунг с которым сейчас должны выходить люди в России это возврат Крыма Украине и прекращение войны на Донбассе и в Сирии. Без осознания своего преступления и его искупления противники режима путина так и останутся его подельниками. Такими же бесславными ублюдками
(С)
@bubenfire
Полностью солидарен с этим твитом 👍
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ктото реально верит что в кагэбэшной мусарской насквозь стране где убивают инакомыслящих может быть неподконтрольная гэбне опозиция?
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Я вважаю дану новину, а найголовніше - подання прямої трансляції + там нижче, про викладення даних москалів - НАСМІШКОЮ і ЗНУЩАННЯМ з читачів даного ресурсу.

Ще непишу про це Адміну, хай передасть у редакцію.
Для чого нам оце ? Хто так хоче - хай шурує на москальські сайтики і дивиться.

Дуже сподіваюся, що Народний Парад я зможу тут подивитися наживо і мені не доведеться шукати деінде.

Неймовірно розчарована таким =рішенням= ЦН.
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Репетитор по русофобии
@Glas15705658В Half-life такого пи......ца не было.

Irina

@Irysika20

· 48 мин

Это вход в метро.Привет четвертый рейх.

У Москві та російських регіонах відбуваються акції на підтримку чесних виборів - Цензор.НЕТ 9361
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"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом,и стоят,подлецы! И ведь знают,что бунтуют, и все равно стоят!" (с)
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