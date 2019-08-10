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 У Москві та російських регіонах відбуваються акції на підтримку чесних виборів. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

У російських регіонах і в Москві в суботу, 10 серпня, відбуваються акції на підтримку чесних виборів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

"Узгоджені мітинги відбудуться в Москві та Хабаровську, в низці інших великих міст активісти виходять на серії одиночних пікетів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, як зазначається, пікети солідарності вже відбуваються у Владивостоці, в Іркутську, Новосибірську, Омську, Кемерові і Томську.

У центрі Новосибірська, за оцінками журналістів, зібралися понад 200 осіб. Попри погану погоду люди не розходяться і скандують: "Допускай!"

У Владивостоці акція відбувається мирно, поліцейські не перешкоджають її проведенню.

У Москві узгоджений з владою мітинг за чесні вибори почався о 14:00. Організатори заявляли, що акція може зібрати до ста тисяч осіб.

Нагадаємо, з середини липня в Москві відбуваються акції протесту, учасники яких вимагають допустити незалежних кандидатів на вибори в міську думу. Поліція і Росгвардія жорстко розганяють демонстрантів. На двох акціях, що відбулись 27 липня і 3 серпня, затримували не менше тисячі осіб.

Через протестні виступи порушено кілька кримінальних справ: про перешкоджання діяльності московських виборчкомів і "московську справу" про масові заворушення.

Читайте також: У день протестного мітингу в Москві відбудеться турнір з водіння автозаків: "Учасники продемонструють навички маневрування та стрільби"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142279
 
   
 Топ коментарі
 
что за заголовок? не в москве а на мацкве.
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У нас створюють «картинку», що в Россіі «много адекватних і хороших людєй»...
Забуваючи, що 86% процентів цих «хороших людєй» виступають за знищення «бєндєровцев і нациков, а остальних хахлов, ми пєрєвоспітаєм»...
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"В центре Новосибирска, по оценкам журналистов, собрались более 200 человек"

200 человек. В городе населением 1,6 миллион. Вот вам и реальная поддержка майдана в рашке. Забейте уже на них.
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что за заголовок? не в москве а на мацкве.
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на масквабаде..если уже быть точным..
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митинг в полицейском государстве где силовиков больше митингующих - ха ха ха!
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Які там "вибори" у кацапів? Нехай краще в якесь спортлото пограються.
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"В центре Новосибирска, по оценкам журналистов, собрались более 200 человек"

200 человек. В городе населением 1,6 миллион. Вот вам и реальная поддержка майдана в рашке. Забейте уже на них.
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У нас створюють «картинку», що в Россіі «много адекватних і хороших людєй»...
Забуваючи, що 86% процентів цих «хороших людєй» виступають за знищення «бєндєровцев і нациков, а остальних хахлов, ми пєрєвоспітаєм»...
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я за космонавтов.даёш больше отпи..женой русни! рюске не на бутылке-это велосипед без колёс.
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Я буду болеть за обе стороны.
Хороших, добротныхпи@дюлей надавайте друг дружке!!!
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Русскіє, стой раз два! На 1-й - 2-й ращщитайсь! Пєрвиє шаг впірьод, кругом! Ви будєтє іграть мєнтов, вториє номєра - лохов. Начі-най!
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В Москве должно выйти 2 миллиона людей и разнести пуйловскую помойку (дума, совфед, кабмин) в хлам.
И пуйло из Кремля выкинуть, как когда-то 30 лет назад его толпа митингующих в Дрездене с лестницы клуба КГБ спустила.
Только так.
Если не действовать жёстко, то никого власть к выборам не допустит.
Вот, увидите - как было всё, так и останется.
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Когда-то, было какое-то, телешоу... И на нём, один из участников, представитель "российских либерастов", воскликнул: "Неужели власти не понимают, что они сами ведут к "Майдану" в Москве?!". А ему в ответ: "А где они миллион "хахлов", в Москве, найдут?"
Так и здесь: " А где они столько немцев из Дрездена, в Москве, найдут?"
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На мацкфе немає 2мільйонів людей.
Там може сотня з трудом набереться.
А остальне - то не люди, а людиноподібні істоти.
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Кацапстан и честные выборы это вещи не совместимы
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знают, что бунтуют, а все равно выходят и стоят. Даешь больше селфи из автозаков В Москве и российских регионах проходят акции в поддержку честных выборов - Цензор.НЕТ 3860
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***
Роскомнадзор, в свет последних ЧП, представил свою последнюю разработку -
технологию, способную продолжать блокировку Интернета
даже в случае ядерной катастрофы и гибели цивилизации....
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Пересічний кацап і не знає що проект ARPANet (США) був розроблений саме для забезпечення надійного зв'язку на випадок ядерної війни з совком. Згодом більшість здобутків ARPANet були використані для створення звичного нам Інтернету.
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у них там в запоребрике день космонавтов каждую субботу теперь????
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Молодёжь не хочет терпеть пердуна-маразматика с замашками наполеончика рязанского.
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А коли вони людьми були? "О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми" («Хаджи-Мурат», Лев Толстой)
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Ты не прав, чеченцы не называли русских собаками, только баранами.
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Шарится толпа по улицам в поисках пива и оглядывается,как бы по кумполу не схлопотать от ментов. Вот и весь протест.
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Расцеяне - сущеглупые терпилы. Любу Соболь арестовали непосредственно перед митингом, а это стадо мычит, шо-то не вразумительное. Идите освобождайте свою Жанну Дарк, сцыкуны касапские!
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Радиомикрофоны на митинг... Это круто. Тупые, плеать, пробы негде ставить.
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Давай, ГУЛАГ, "протестуй"! Печи зажгут только в понедельник. 2 дня гуляй, босота.
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А когда патриоты начнут протесты против предателя и пособника агрессора Зеленского? Сейчас меня обзовут провокатором, наймитом кремля. У Москві та російських регіонах відбуваються акції на підтримку чесних виборів - Цензор.НЕТ 4524
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лайфхак, шоб русню не паковали, нужно орать мы за честные выборы и за имама шамиля, русня таких не пакует, ссыт))
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Почему в Украине после Майдана никто никогда не митингует кроме жен Авакова(которые ходят строем и по команде)? Неужели украинцы стали рабами?
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При Порошенко Украина двигалась в том направлении, которое устраивало людей.
Порошенко не ангел, ошибок много, но Украина при Порошенко была надёжно защищена от клинического идиота путина.
Что касается сегодняшнего дня..... просто люди выжидают.
Если товарищ ЗЕ! и команда продолжат развитие Украины в ЕС и НАТО - это всех устраивает.
Если нет..... думается, что будет что-то страшное, митинги это будет просто детский лепет.
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У нас свободные выборы и сменяемая власть. Тебе тунгусу такое может только сниться...
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Вже забули мітінги Міхо, або євробляхерів, пам'ять підводе людей. Просто в нас нікому в голову не прийде на це дозвіл питати.
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Да помню Михо. Беркут штурмом брал его крышу. У Москві та російських регіонах відбуваються акції на підтримку чесних виборів - Цензор.НЕТ 7956

У Москві та російських регіонах відбуваються акції на підтримку чесних виборів - Цензор.НЕТ 4684
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А до того скільки раз він виводив людей на Майдан? Ви дісно знаєте тільки один епізод, чи вам так легше жити?
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"Во Владивостоке акция проходит мирно, полицейские не препятствуют её проведению..."

(Видно, китайцы запретили разгонять...Понимают, что им скоро "рехверендум" организовывать, о создании ДВР (Дальневосточной республики), и о присоединении ДВР, к КНР... А для этого нужно привлечь на свою сторону "лохторат"...).
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Просто там одни китайцы живут, а им пох на расею, у них свой царь. Мокшан набралось 200 рыл...
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Запустите лучше прямой эфир с мАцкы турнира по вождению автозаков. У Москві та російських регіонах відбуваються акції на підтримку чесних виборів - Цензор.НЕТ 6109..хоть поржем...
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кацапня открыто поддерживает донбасскую сепарню и прочих пи..., пардон, геев типа мертвечука, бойка и т.д. Украина предпринимает хоть какие-то контрдействия..? Скажем поддержка сепаратистских движений на Кавказе и прочих частях *********..
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Може й допомагає комусь, навряд нам про це скажуть.
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