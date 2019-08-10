 У Москві та російських регіонах відбуваються акції на підтримку чесних виборів. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

"Узгоджені мітинги відбудуться в Москві та Хабаровську, в низці інших великих міст активісти виходять на серії одиночних пікетів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, як зазначається, пікети солідарності вже відбуваються у Владивостоці, в Іркутську, Новосибірську, Омську, Кемерові і Томську.

У центрі Новосибірська, за оцінками журналістів, зібралися понад 200 осіб. Попри погану погоду люди не розходяться і скандують: "Допускай!"

У Владивостоці акція відбувається мирно, поліцейські не перешкоджають її проведенню.

У Москві узгоджений з владою мітинг за чесні вибори почався о 14:00. Організатори заявляли, що акція може зібрати до ста тисяч осіб.

Нагадаємо, з середини липня в Москві відбуваються акції протесту, учасники яких вимагають допустити незалежних кандидатів на вибори в міську думу. Поліція і Росгвардія жорстко розганяють демонстрантів. На двох акціях, що відбулись 27 липня і 3 серпня, затримували не менше тисячі осіб.

Через протестні виступи порушено кілька кримінальних справ: про перешкоджання діяльності московських виборчкомів і "московську справу" про масові заворушення.

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