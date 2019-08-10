 У Москві та російських регіонах відбуваються акції на підтримку чесних виборів. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.
"Узгоджені мітинги відбудуться в Москві та Хабаровську, в низці інших великих міст активісти виходять на серії одиночних пікетів", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, як зазначається, пікети солідарності вже відбуваються у Владивостоці, в Іркутську, Новосибірську, Омську, Кемерові і Томську.
У центрі Новосибірська, за оцінками журналістів, зібралися понад 200 осіб. Попри погану погоду люди не розходяться і скандують: "Допускай!"
У Владивостоці акція відбувається мирно, поліцейські не перешкоджають її проведенню.
У Москві узгоджений з владою мітинг за чесні вибори почався о 14:00. Організатори заявляли, що акція може зібрати до ста тисяч осіб.
Нагадаємо, з середини липня в Москві відбуваються акції протесту, учасники яких вимагають допустити незалежних кандидатів на вибори в міську думу. Поліція і Росгвардія жорстко розганяють демонстрантів. На двох акціях, що відбулись 27 липня і 3 серпня, затримували не менше тисячі осіб.
Через протестні виступи порушено кілька кримінальних справ: про перешкоджання діяльності московських виборчкомів і "московську справу" про масові заворушення.
200 человек. В городе населением 1,6 миллион. Вот вам и реальная поддержка майдана в рашке. Забейте уже на них.
Забуваючи, що 86% процентів цих «хороших людєй» виступають за знищення «бєндєровцев і нациков, а остальних хахлов, ми пєрєвоспітаєм»...
Хороших, добротныхпи@дюлей надавайте друг дружке!!!
И пуйло из Кремля выкинуть, как когда-то 30 лет назад его толпа митингующих в Дрездене с лестницы клуба КГБ спустила.
Только так.
Если не действовать жёстко, то никого власть к выборам не допустит.
Вот, увидите - как было всё, так и останется.
Так и здесь: " А где они столько немцев из Дрездена, в Москве, найдут?"
Там може сотня з трудом набереться.
А остальне - то не люди, а людиноподібні істоти.
Кацапстан и честные выборы это вещи не совместимы
Роскомнадзор, в свет последних ЧП, представил свою последнюю разработку -
технологию, способную продолжать блокировку Интернета
даже в случае ядерной катастрофы и гибели цивилизации....
Порошенко не ангел, ошибок много, но Украина при Порошенко была надёжно защищена от клинического идиота путина.
Что касается сегодняшнего дня..... просто люди выжидают.
Если товарищ ЗЕ! и команда продолжат развитие Украины в ЕС и НАТО - это всех устраивает.
Если нет..... думается, что будет что-то страшное, митинги это будет просто детский лепет.
(Видно, китайцы запретили разгонять...Понимают, что им скоро "рехверендум" организовывать, о создании ДВР (Дальневосточной республики), и о присоединении ДВР, к КНР... А для этого нужно привлечь на свою сторону "лохторат"...).