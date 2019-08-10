 Суддя Гладій став заступником голови ВККС замість Щотки, який подав у відставку

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Судово-юридичну газету.
Гладія було обрано членом ВККС 5 березня 2018 року рішенням XV з'їзду суддів.
Нагадаємо, що вакансія заступника голови ВККС з'явилася після того, як 7 серпня подав у відставку Станіслав Щотка.
Новий член Вищої кваліфікаційної комісії суддів Степан Гладій отримав негативну оцінку Громадської ради доброчесності за рішення у справі вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.
Степан Гладій головував в колегії суддів, яка в справі за звинуваченням Олексія Пукача у вбивстві Георгія Гонгадзе винесла дві постанови про грошове стягнення з потерпілого у справі - Олексія Подольського, якого в 2000 році викрав та побив Олексій Пукач.
На потерпілого наклали адміністративний штраф в розмірі 1530 та 1700 гривень.
Мы твёрдо выучили одно - все судьи в Украине барыги и взяточники, и справедливости в украинских судах не добиться, если ты не олигарх, не чиновник, не мусор и не барыга.