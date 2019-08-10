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Все про:суддя (968) ВККСУ (326) Щотка (39)

 Суддя Гладій став заступником голови ВККС замість Щотки, який подав у відставку

Новим заступником голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів 9 серпня обрано суддю Київського апеляційного суду Степана Гладія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Судово-юридичну газету.

Гладія було обрано членом ВККС 5 березня 2018 року рішенням XV з'їзду суддів.

Нагадаємо, що вакансія заступника голови ВККС з'явилася після того, як 7 серпня подав у відставку Станіслав Щотка.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142278
 
 
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по внешнему виду интенсивность труда в мантии его не измотала Судья Гладий стал зампредседателя ВККС вместо подавшего в отставку Щотки - Цензор.НЕТ 8174
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Наш чувак портновсько-зельоний

Новий член Вищої кваліфікаційної комісії суддів Степан Гладій отримав негативну оцінку Громадської ради доброчесності за рішення у справі вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.


Степан Гладій головував в колегії суддів, яка в справі за звинуваченням Олексія Пукача у вбивстві Георгія Гонгадзе винесла дві постанови про грошове стягнення з потерпілого у справі - Олексія Подольського, якого в 2000 році викрав та побив Олексій Пукач.
На потерпілого наклали адміністративний штраф в розмірі 1530 та 1700 гривень. Судья Гладий стал зампредседателя ВККС вместо подавшего в отставку Щотки - Цензор.НЕТ 6630
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Новый куратор судебной власти в команде папы Бени \ Зели:

Судья Гладий стал зампредседателя ВККС вместо подавшего в отставку Щотки - Цензор.НЕТ 5601
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хм, сутя по фото... поменяли шило на мыло? никто не знает сколькоих таких нематод мы содержим?
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вот блин понабирали в правныки и правоохоронци...труба,щотка...
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Фамилию перепутали, судья ГладКий, по фото видно
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Нам шо Гладкий, шо Щотка - нашего отношения к судебной системе Украины эти фамилии не поменяют.
Мы твёрдо выучили одно - все судьи в Украине барыги и взяточники, и справедливости в украинских судах не добиться, если ты не олигарх, не чиновник, не мусор и не барыга.
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