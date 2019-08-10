 Суддя Гладій став заступником голови ВККС замість Щотки, який подав у відставку

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Судово-юридичну газету.

Гладія було обрано членом ВККС 5 березня 2018 року рішенням XV з'їзду суддів.

Нагадаємо, що вакансія заступника голови ВККС з'явилася після того, як 7 серпня подав у відставку Станіслав Щотка.

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