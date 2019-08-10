EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  4646  51
Матеріали за темою:
Все про:Генштаб ЗС (402) звільнення (602) Бутусов Юрій (1003) Назаров (89) Хомчак (56)

 Хомчак підписав рапорт про звільнення з лав ЗСУ генерала Назарова

Рапорт про звільнення з лав Збройних сил генерал-майора Віктора Назарова, заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу, 9 серпня підписав начальник Генерального штабу Руслан Хомчак.

Про це на сторінці у фейсбуці повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"У Назарова достатня вислуга років для виходу на пенсію. За останній рік, згідно з наказом колишнього НГШ Віктора Муженка, Назарову нараховувалися премії на рівні зарплати начальника Генштабу, тож пенсію буде нараховано високу, зважаючи на ці цифри.

Назаров насправді вів замість Муженка більшу частину роботи з документами у ГШ, міжнародний блок, був другою за впливом людиною, одночасно виконуючи обов'язки першого заступника начальника Генштабу.

Назаров у 2014-му командував штабом АТО на території Донецької та Луганської областей. На цій посаді він ухвалював і ставив підпис під усіма управлінськими рішеннями. Його позиція була багато в чому вирішальною в таких операціях, як відправка Іл-76 у Луганський аеропорт, операції в секторі "Д", під Іловайськом.

Засуджений за службову недбалість, що призвела до загибелі літака Іл-76 у Луганському аеропорту, на 7 років, зараз подав апеляцію, вирок не ухвалено. Також є одним із фігурантів справи щодо Іловайська, стосовно нього зареєстровано окреме провадження, як і щодо інших керівників, але ця справа досі до суду не надійшла.

Знакове звільнення. Муженко та Назаров вибудували в Генштабі систему "ручного керування", де головну роль відігравав контроль, а не самостійне ухвалення рішень у межах своєї компетенції. І тепер для Хомчака справжній виклик: чи зуміє він побудувати оптимальнішу модель роботи. Незабаром побачимо".

Дивіться також: Іловайськ, Іл-76, Дебальцеве: Військовий прокурор Матіос назвав тих, хто віддавав наказ. ВIДЕО

Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Читайте також: Родичі загиблих десантників та екіпажу збитого ІЛ-76МД просять президента взяти справу під контроль. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142273
 
 
 Топ коментарі
 
Уже обрадовался что сам Хомчак подписал рапорт на увольнение. Но похоже ету мразь пердательскую и трусливую живого с кресла не оторвешь
 показати весь коментар
 
От казали ж умниє люді: «нє виволіть танки из казарм», і «стать самой мирной нациєй на зємлє, а послє ми би дарагіє маі, отсуділі би в Мєждународних Судах у Путіна Лєвобєрєжную Украіну !»


А тут, на тобі , всякі турчинови- порошенкі-муженкі «началі войну і всє іспопортілі !»
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ага, а питань до тих воєнних полковніков, хто тоді не втік до москви, але тихо відсидівся тут, питань немає?
 показати весь коментар
 
 
за халатность прємії і високую пєнсію. Ето П!343Ц!!!
 показати весь коментар
 
 
А:
«Медведев поздравил Медведчука со вторым местом на выборах в Раду.
Председатель партии «Единая Россия» (ЕР), премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил лидера украинской политической силы «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука со вторым местом на выборах в Верховную Раду, назвав это «весомым результатом». Об этом в субботу, 10 августа, сообщается на сайте ЕР.»
 показати весь коментар
 
Верно служил воеватель, получит достойную пенсию. Спасибо Петру.
 показати весь коментар
 
 
Но служил Назаров именно Петру. Не украинскому народу, лучших 49 сынов которого он загубил, а именно Петру.
 показати весь коментар
 
 
Интересно что у зебилов Куйло ни в чем не виновато. Виноваты Порошенко, Назаров, от куйло никого не убивало. Погань...
 показати весь коментар
 
 
Та, то навіть не зєбіли. То вілкул-бойковці...
 показати весь коментар
 
 
та ні серед зєлюків, як і дєтєй Шаріка, дійсно упоротих ********** і антиукраїнців нема...
 показати весь коментар
 
 
На фоні бужанських-дубинських дуже спірне твердження)
 показати весь коментар
 
 
навіть серед тих. То дуже розумні люди.
 показати весь коментар
 
Виноват не Назаров, а тот , кто стрелял, армия РФ, и лично Путин
 показати весь коментар
 
 
ну да, ну да..и генерал литвин не виноват, шо фактически дезертировал и бежал..ведь пукин напал..назаров тоже не виновен, как он мог предположить, что "онижебратья" выполнят свои угрозы и таки собьют самолёт..ни как не мог..
 показати весь коментар
 
Ага. Валі кульом: «Віновати бєндєровци, турчінов, порошенко, назаров, русскіє добровольци, прішедшиє на дамбасс спасать людєй от бєндєровцев, путін, ....что засцал довєсті дєло до конца...»
 показати весь коментар
 
"Осужден за служебную халатность за гибель самолета Ил-76 в Луганском аэропорту на 7 лет"
Терміново на курси підвищення кваліфікації зебілів. Вчитися читати.
 показати весь коментар
 
 
Он в ГШ срок отбывает? Читатель хренов.
 показати весь коментар
 
Уже обрадовался что сам Хомчак подписал рапорт на увольнение. Но похоже ету мразь пердательскую и трусливую живого с кресла не оторвешь
 показати весь коментар
 
 
В смысле Хомчак Иловайский это мразь?
 показати весь коментар
 
Не забудь добавити до цих десантників і екіпажу, ще 13 000 громадян України, вбитих росіянами і їх халуями, на Донбассі.
 показати весь коментар
 
 
так! не забуду! ніколи...
(а ця світлина до теми про генерала Назарова)
 показати весь коментар
 
Ця світлина, про хлопчика, якого захистили тоді, у тому числі і генерал Назаров.
На війні, не без втрат.
 показати весь коментар
 
а може це син, когось із загиблих на тому літаку?
не маю наміру і бажання починати дискуссію про вину або ні самого генерала...
 показати весь коментар
 
Из тех которые не военные тех смело можно на Авакова вешать.
Он отдал приказ о бегстве подразделений МВД и оставил гражданских на растерзание боевиков и уголовников.
 показати весь коментар
 
за шо? Такіпі кадрамі разбрасиваюца!!! Воно могло ше довго інформіровать гєнштаб рф
 показати весь коментар
 
 
Толковий генерал.З тих небагатьох,що брали на себе відповідальність в 2014-му.А це судилище над Назаровим,коли натовпи зрадників українську землю топчуть, ні на яку голову не налазить.
 показати весь коментар
 
 
Як раз, ті ваєнниє, хто в 2014 або чекав «русскіх пєнсій» або тихо срався у штани з лампасами, зараз найбільш сильно деруть пельки звинувачуючи «прєдатєлєй Иллловайска и Дєбальцево»
 показати весь коментар
 
 
Может думают что не все еще потеряно ( русские пенсии)?
 показати весь коментар
 
От казали ж умниє люді: «нє виволіть танки из казарм», і «стать самой мирной нациєй на зємлє, а послє ми би дарагіє маі, отсуділі би в Мєждународних Судах у Путіна Лєвобєрєжную Украіну !»


А тут, на тобі , всякі турчинови- порошенкі-муженкі «началі войну і всє іспопортілі !»
 показати весь коментар
 
 
Ага . Начялі вайну і мірна прапузділі гіркінда-диркінда у даунєк. а перед тим тихенько пускали у кайкав автобуси з ватою за 400 баксав за шт.,а перед тим у керчі соромливо ховались по туалетах ,щоб бува не спитати кассабів " мета вашого приїзду?" Хомчак підписав рапорт про звільнення з лав ЗСУ генерала Назарова - Цензор.НЕТ 2366
 показати весь коментар
 
 
так шо,муженке и назарову вменяется в вину контроль?ну ща хомчак набезконтрольничает...
 показати весь коментар
 
 
а шо за зелебенец аффтар статьи?хоть бы подписался
 показати весь коментар
 
 
Та он же нє такой глупий, как Назаров, что подпісі ставіл...
 показати весь коментар
 
 
А срок когда мотать будет? При кондитере не увольняли... - наверное ценный кадр был...
 показати весь коментар
 
 
Каков вопрос, таков ответ.
На дЕбильньій вопрос, .....?


 показати весь коментар
 
"П'ять років тому, 10 серпня 2014 року, біля Луганського аеропорту, за те, що на Своїй землі допомагали Нашій Армії, терористами були по-звірячому розстріляні громадяни України Олена Куліш і її чоловік Володимир Куліш", - йдеться в повідомленні.
 показати весь коментар
 
А був би Король у нас,то цей генерал за своі помилки залишився б без вихідноі допомоги та з пенсією не генерал- майора, а простого капітана. Он як у Королеви Англіі: просрав корабль адмірал, то й отримав відставку копійчану. Щось не видно тут "принциповість" нашого новоспеченого.Бо він же підписав все це лайно...!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору