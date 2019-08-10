 Хомчак підписав рапорт про звільнення з лав ЗСУ генерала Назарова

Про це на сторінці у фейсбуці повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"У Назарова достатня вислуга років для виходу на пенсію. За останній рік, згідно з наказом колишнього НГШ Віктора Муженка, Назарову нараховувалися премії на рівні зарплати начальника Генштабу, тож пенсію буде нараховано високу, зважаючи на ці цифри.

Назаров насправді вів замість Муженка більшу частину роботи з документами у ГШ, міжнародний блок, був другою за впливом людиною, одночасно виконуючи обов'язки першого заступника начальника Генштабу.

Назаров у 2014-му командував штабом АТО на території Донецької та Луганської областей. На цій посаді він ухвалював і ставив підпис під усіма управлінськими рішеннями. Його позиція була багато в чому вирішальною в таких операціях, як відправка Іл-76 у Луганський аеропорт, операції в секторі "Д", під Іловайськом.

Засуджений за службову недбалість, що призвела до загибелі літака Іл-76 у Луганському аеропорту, на 7 років, зараз подав апеляцію, вирок не ухвалено. Також є одним із фігурантів справи щодо Іловайська, стосовно нього зареєстровано окреме провадження, як і щодо інших керівників, але ця справа досі до суду не надійшла.

Знакове звільнення. Муженко та Назаров вибудували в Генштабі систему "ручного керування", де головну роль відігравав контроль, а не самостійне ухвалення рішень у межах своєї компетенції. І тепер для Хомчака справжній виклик: чи зуміє він побудувати оптимальнішу модель роботи. Незабаром побачимо".

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Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

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Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.