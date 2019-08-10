 Чиновника Коростенської райради затримано на Житомирщині під час одержання 1 тис. дол. хабаря за сприяння оренді комунального майна, - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Слідством встановлено, що за підробку рішення результатів конкурсу на отримання комунального майна та подальшого укладення договору оренди нерухомого майна, що є власністю територіальної громади Коростенського району і перебуває на балансі Коростенської районної ради, службовець вимагав 1000 доларів хабаря.

У п'ятницю, 9 серпня, зловмисника затримали під час одержання зазначеної суми в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Вирішується питання про оголошення підозри в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.