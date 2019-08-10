 "Комісія з друзів Богдана": більшість членів Комісії з питань правової реформи пов'язані з главою ОП, - BIHUS.info. ВIДЕО

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"Учора президент затвердив склад Комісії з питань правової реформи. І там знайомі всі обличчя - за нашими сюжетами. Серед них і судді, і юристи, і навіть "квартирний" партнер Антона Геращенка. І оця трійка з сюжету Максима Опанасенка:

1. Ігор Пукшин. Богдан довго вів із ним юридичну практику, настільки, що майже зріднився.

2. Роман Бойко. Той суддя з суду, що радився з Ємельяновим.

3. Юрій Баулін. Раніше - голова Конституційного суду, який щедро допоміг Януковичу захопити владу.

До речі, Богдана вказано автором під документами, затвердженими указом Зеленського. До слова, ця комісія розроблятиме реформи для правової системи. Як думаєте, Богдан всюди своїх протягне чи залишить щось і Зеленському?" - розмірковують журналісти.

Докладніше про членів комісії написала журналістка Марія Землянська.

Наприклад, як йдеться в матеріалі, Богдан і Пукшин настільки близькі, що до переїзду на Банкову Богдан користувався автомобілем фірми Пукшина, а зустрічі з журналістами проводив у його офісі. Тепер Пукшин буде в складі робочої групи з питань підготовки пропозицій про внесення змін до Конституції України.

Засідати в робочій групі з питань розвитку законодавства щодо організації судової влади і здійснення правосуддя буде Роман Бойко з Господарського суду Києва. З Богданом його об'єднує юридична практика - Бойко очолював "Юридичну фірму "Статус", нині співвласник фірми - брат Андрія Богдана Ігор.

У цій же групі працюватиме Андрій Нижний - він брат Сергія Нижного, який засвітився в листуванні співробітників передвиборчого штабу Володимира Зеленського. Юридична компанія Сергія Нижнього "Хіллмонт Партнерс" співпрацювала з "Кварталом". У листуванні, опублікованому Bihus.Info, Сергій Нижний згадується як керівник цілого неформального напрямку в передвиборчому штабі Зеленського, вплив якого видається ширшим, ніж просто юридичні консультації.

Раніше Сергій Нижний вже потрапляв у розслідування журналістів. Тоді редакція з'ясувала, що житло, в якому мешкає нардеп і соратник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, розділили на дві квартири, і власником однієї з них є саме Сергій Нижний.

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Крім Бойка і Нижного, розвивати організацію судової влади будуть заступник голови Верховного суду Богдан Львов і член Вищої ради правосуддя Світлана Шелест. Раніше в розпорядженні журналістів з’явилися аудіозаписи, на яких Богдан Львов у 2015 році давав вказівки суддям Верховного суду. Пояснював, за кого вони мають голосувати на з'їзді суддів. Наступного дня всі кандидати, схвалені Львовим, отримали нові посади.

Крім того, Львову закидали причетність до кількох кримінальних справ. Зокрема, до справи, порушеної щодо колишніх керівників Вищого господарського суду Віктора Татькова та Артура Ємельянова, яких підозрюють у втручанні в Автоматизовану систему розподілу справ та у втручанні в роботу судових органів.

Світлана Шелест фігурувала в розслідуванні журналістів, коли працювала в Київському адміністративному апеляційному суді. Тоді вона отримала у подарунок квартиру в урядовому кварталі вартістю від 20 до 85 мільйонів гривень. Як пізніше пояснила суддя, цей багатомільйонний подарунок їй зробила мати.

У робочій групі з питань розвитку кримінального права головуватиме Юрій Баулін. Він - колишній голова Конституційного суду, який у 2010 році голосував за зміни до Конституції, що дозволили Віктору Януковичу узурпувати владу. Крім того, син ексголови КС Олександр Баулін - колишній партнер Андрія Богдана у низці юридичних та агрокомпаніях.

Комісія з питань правової реформи - це консультативно-дорадчий орган, який, зокрема, розроблятиме та узгоджуватиме пропозиції з реформування правової системи. Співголовами комісії призначено Михайла Буроменського та Руслана Рябошапку.

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