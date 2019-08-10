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 За перший тиждень самостійного патрулювання нацгвардійці затримали 32 підозрюваних, - МВС

За перший тиждень самостійні піші патрулі Національної гвардії України затримали 32 осіб за підозрою в скоєнні кримінальних злочинів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Ще 19 осіб було затримано спільно з працівниками Національної поліції України під час участі в профілактичних заходах, у районі проведення операції Об'єднаних сил і місцях літнього оздоровчого відпочинку.

Левову частку таких правопорушень (затримано 22 особи) кваліфіковано за статтею 309 КК (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142268
 
 
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Две трети- наркота. Не слабо, надо признать. Ну и- печально.
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Перші 2-3 дні зустрічались на кожному кроці, а зараз кудись зникли. Акція закінчилась.
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бо мабудь дуже вже активно за наркошів узялися..."криша" мєнтовская не в захваті))))
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Замилювання очей, поцгвардія це мусора, а мусора в нашій країні це ті самі бандюки тільки легалізовані і в погонах
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Реформу полиции растоптали. Компенсируя жопу с кадрами решили солдатиков бесплатно отправить улицы топтать. Ну ну.....
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