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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
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Все про:Путін (10361) Тейлор (29) Мінськ (493) Донбас (12721)

 Лише Путін може вирішити, чи закінчиться війна на Донбасі, чи ні, - Тейлор

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Києву не варто виходити з переговорного процесу в Мінську, оскільки це один із способів припинення війни на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами Тейлора, переговори в Мінську - це єдиний спосіб припинення війни на Донбасі. Він наголосив, що закінчити війну на вигідних для України умовах хочуть і офіційний Київ, і Мінська група, і США.

"Остаточне рішення, звичайно, за Путіним. Саме він може вирішити, чи закінчиться війна, чи ні", - сказав Тейлор.

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Дипломат переконаний, що необхідно продовжити тиск на РФ з боку Вашингтона, щоб схилити Москву до припинення війни на сході України.

У відповідь на запитання про імовірність наступної зустрічі спецпредставника Держдепартаменту США Курта Волкера і помічника президента РФ Владислава Суркова, він зазначив, що американський дипломат звертався з цього приводу до російської сторони. "Вони обмінюються думками щодо того, коли можна буде продовжити діалог", - повідомив Тейлор.

Читайте також: Ми готові продати Javelin, Україна і США погоджують умови поставок, - Тейлор

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142267
 
   
 Топ коментарі
 
вот так читаешь высказыванию американского дипломата, и начинаешь задумываться: а может г-н Тейлор работает в конюшне МИД РФ?!
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Это архитупо отдавать инициативу маньяку...
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Да уж. Не те америкосы. Не те. Времена дедушки Рейгана канули в Лету.
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Черчиль не помогал германии продавать свой газ, черчиль не покупал через германию уголь и тд
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на каждого путина есть пуля, которая не свистит(если пуля не свистит, она твоя).
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Путин говорит што незнает шо там в Украине а Тейлор только путин знает каз закончить войну
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так я смотрю...ото путин-х.ло может не только война-мир решать
ибо так усиленно рашу еще никто в пепел (и радиоактивный в том числе) не превращал...
так что вся надежда на х.ло.... он должен сам справиться... ухандохать токсичных скрепных...
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Ааааа))) а зелю таки оценили -центральная газета Турции, пренадлежащая другу Эдоргана, так и написала "комик приехал"... не президент, а комик, зебилы
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Аналогия всегда всему есть. Чтобы познать нечто происходящее в Большом нужно найти общеизвестные события в Малом масштабе и тогда станет ясно будущее и чего ожидать.
Кремль ведёт себя как бывший муж реагируя на желание бывшей жены с кем-то наладить отношения и возможных в дальнейшем семейных отношений.
Как вы поняли это желание свободной украиночки наладить отношения с ЕС и возможного вступления в новый Союз. Новый претендент не деспотичный, не пьянь болотная, зажиточный, матом не ругается и т.п.
Таких бывших мужей и тут среди комментаторов полно! Они обязательно себя увидят в этом примере.
Прекрасно всем известно, что есть такая категория бывших мужей, брак с которыми тем более был не по-любви (а Украину Кремль силой себе подчинил), начинают палки в колёса бывшим жёнам вставлять.
Поначалу, начинает приходить к ней домой и просить к нему вернуться, что он, мол, по-прежнему её любит, что у них есть общие дети, домогаться перепиха с ней и т.п.
Когда это не помогает начинаются угрозы. Затем прибегает к насилию - подкарауливать в тёмных переулках и либо самостоятельно, либо с помощью наёмников за деньги нападать, избивать.... и т.п.
Знакомая история? Если покороче.
А теперь вопрос.
Как бывшей и её новому ухажёру поступать?
Варанта всего три:
1. Дождаться, чтобы бывший нашёл и именно влюбился в новую пассию, хотя не факт, что перестанет платить наёмникам за продолжение насилия на бывшей. Пока есть у него деньги. Ибо кончаться деньги - кончится найм.
2. Самой, бывшей, как может, сопротивляться, что и делает сейчас свободная "украиночка".
Ну, а новый ухажёр, чем может помогает сопротивляться.
3. Обратиться с жандарму, чтобы он посодействовал и повлиял на ситуацию. А кто является "мировым жандармом" всем известно, в т.ч. и "бывшему".

Это чистая психоаналитика. Хорошо бы усвоить это всем, в т.ч. и ЕС и Штатам, и всем дипломатам, всех стран и с этой позиции срамить бывшего со всех страниц мировой прессы. Ну и ждать когда "бывший" либо сам издохнет по любой какой-то причине, либо вступить "свободной украиночке" уже в открытое большое сражение лично, либо обратиться к мировому праву, что уже давно делается.
То, что делается с 2014 года всеми дипломатами - все действия абсолютно вписываются в приведенную выше аналогию и схему противодействия.
Усвойте это все, наконец!
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Пока большинство будет мыслить, как баба, желающая сменить мужика - будет то, шо сейчас.
Если кому-то хочеться аналогий, то нужно мыслить как Давид, сражающийся с Голиафом.
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Всем думающим , посмотрите это , и как Басаев был прав : https://m.youtube.com/watch?v=U_JN1SMxO6M&feature=youtu.be
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Только Путин может решить/ тобто не трать Україна зі своїм шибздіком сили, спускайся на дно.
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Это не он сам придумал, его ротякой говорит путлер.
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Русские скоты!
Ну что, вы всё еще не передумали мир пугать ракетами с ядерным двигателем?
А и правда, ну сколько того Северодвинска.....
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война закончится с полным уничтожением одной из противоборствующих сторон.
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Хорошая новость, но пуйлу и его шестерам она не понравится.)

Константинопольський Патріархат вирішив позбавити предстоятеля УПЦ Московського Патріархату Онуфрія титулу митрополита Київського.
Станеться це після проведення Об'єднавчого собору та обрання нового голови єдиної Української Помісної Церкви.

Відповідний лист Патріарха Варфоломія в себе нa Facebook оприлюднив митрополит УПЦ МП Олександр (Драбинко).

Як відомо, згідно з умовами синодального акту 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії під управління Москви, митрополити Київські мали поминати першочергово Вселенського Патріарха як свого очільника. Проте ця умова не виконувалася протягом майже 300 років.

Отже, за логікою Фанара, через порушення норм акту 1686 року та відновлення цьогоріч прямої юрисдикції Константинополя над митрополією, Онуфрій не може носити титул митрополита Київського.

Як зазначається в документі на ім'я Онуфрія, ієрарх УПЦ МП наразі носить титул митрополита Київського, порушуючи канони.
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Це новина з розряду ПЕРШОПОЛОСНИХ, 401 - й удар по їппалу *****, але «укрАінскіє» ЗМІ мовчать...

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Мне попалась в ленте сообщений сегодня.
Перепроверила. Да, была такая новость год назад.
В украинской Википедии в статье про Онуфрия написано:

"З 15 грудня 2018 року його право на цей титул НЕ визнає Константинопольська православна церква)."

Значит, уже свершилось.
Это прекрасно!
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Только САМИ украинцы могут "надавать по мордасам" агрессору и оккупанту, никто за них защищать Украину не будет, и если они будут решительны и последовательны в отстаивании суверенитета, то никто за них ничего решить не сможет!
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А для цього потрібна: АРМІЯ, ВІРА, МОВА, НАТО, ЄС.
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Хорошая погода... добрая, молодая , красивая жена в постели . Хорошая тачка и миллион баксов в придачку
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говорить можно хоть на грузинском лишь бы быть патриотом Украины, воевать нужно с верой в себя и право распоряжаться своей жизнью самому, что касается ПРОСТИТУТОВ из ЕС (взрастивших своей жирной сиськой мордорских чудовищ) и мифического нато (посмотрим как они за турков будут воевать с кацапами, бабка смеркель уже открестилась), то здесь я скептик (умирают только за свои интересы и не барыги или жирные мещане, а ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ГРАЖДАНЕ не якшающиеся с агрессором и оккупантом)!
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Война прекратится, когда зеленский перестанет на ней наживаться!
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Целых 5 лет правления парашенко наживался не ней именно зелёный
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Только пустой холодильник может подсказать московитской биомассе,
что путина пора открыто, с огоньком - посылать на три весёлых буквы.
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НЕ может (( Ни там . ни в Сев.Корее . Когда у диктатора реально падает ,,рейтинг" он начинает маленькую победоносную войну. Там биомасса практически всегда к ней готова .
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Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что Киеву не стоит выходить из переговорного процесса в Минске, поскольку... только Путин может решить, закончится война на Донбассе или нет, - Тейлор Источник: https://censor.net.ua/n3142267
другими словами "минск" это способ загнать Украину в стойло, как бы ни чего нового не сказал
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Забрали и Украины ядерное оружие и умыли руки, мрази.
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ЗабралА. Ядерну зброю України, забрала собі россія.
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Минские договорняки надо однозначно разрывать. Это будет наука для Московии в будущем. У них до 2019 года было достаточно времени, чтобы выполнить их. Мы на такие кабальные условия уже с россией не пойдём. Сейчас условия минских договоров уже не действуют, и продлевать из не надо.
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Про що верзе це американо-********** лайно?!
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тільки смерть путін-***** можливо зробе мир в Україні, а на расії мор!!!!
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Странно, а зедебилье и медведчуковская быдломасса, якобы уставшая от войны, думали, что это Порошенко не хочет остановить войну и только наживается на ней.
Зеленский, останови войну. Ты это обещал.
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"Окончательное решение, конечно, за Путиным. Именно он может решить, закончится война или нет", - сказал ТейлорИсточник:https://censor.net.ua/n3142267
Как говорится, "Хочешь мира - готовься к войне" ...))
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