 Лише Путін може вирішити, чи закінчиться війна на Донбасі, чи ні, - Тейлор

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За словами Тейлора, переговори в Мінську - це єдиний спосіб припинення війни на Донбасі. Він наголосив, що закінчити війну на вигідних для України умовах хочуть і офіційний Київ, і Мінська група, і США.
"Остаточне рішення, звичайно, за Путіним. Саме він може вирішити, чи закінчиться війна, чи ні", - сказав Тейлор.
Дипломат переконаний, що необхідно продовжити тиск на РФ з боку Вашингтона, щоб схилити Москву до припинення війни на сході України.
У відповідь на запитання про імовірність наступної зустрічі спецпредставника Держдепартаменту США Курта Волкера і помічника президента РФ Владислава Суркова, він зазначив, що американський дипломат звертався з цього приводу до російської сторони. "Вони обмінюються думками щодо того, коли можна буде продовжити діалог", - повідомив Тейлор.
ибо так усиленно рашу еще никто в пепел (и радиоактивный в том числе) не превращал...
так что вся надежда на х.ло.... он должен сам справиться... ухандохать токсичных скрепных...
Кремль ведёт себя как бывший муж реагируя на желание бывшей жены с кем-то наладить отношения и возможных в дальнейшем семейных отношений.
Как вы поняли это желание свободной украиночки наладить отношения с ЕС и возможного вступления в новый Союз. Новый претендент не деспотичный, не пьянь болотная, зажиточный, матом не ругается и т.п.
Таких бывших мужей и тут среди комментаторов полно! Они обязательно себя увидят в этом примере.
Прекрасно всем известно, что есть такая категория бывших мужей, брак с которыми тем более был не по-любви (а Украину Кремль силой себе подчинил), начинают палки в колёса бывшим жёнам вставлять.
Поначалу, начинает приходить к ней домой и просить к нему вернуться, что он, мол, по-прежнему её любит, что у них есть общие дети, домогаться перепиха с ней и т.п.
Когда это не помогает начинаются угрозы. Затем прибегает к насилию - подкарауливать в тёмных переулках и либо самостоятельно, либо с помощью наёмников за деньги нападать, избивать.... и т.п.
Знакомая история? Если покороче.
А теперь вопрос.
Как бывшей и её новому ухажёру поступать?
Варанта всего три:
1. Дождаться, чтобы бывший нашёл и именно влюбился в новую пассию, хотя не факт, что перестанет платить наёмникам за продолжение насилия на бывшей. Пока есть у него деньги. Ибо кончаться деньги - кончится найм.
2. Самой, бывшей, как может, сопротивляться, что и делает сейчас свободная "украиночка".
Ну, а новый ухажёр, чем может помогает сопротивляться.
3. Обратиться с жандарму, чтобы он посодействовал и повлиял на ситуацию. А кто является "мировым жандармом" всем известно, в т.ч. и "бывшему".
Это чистая психоаналитика. Хорошо бы усвоить это всем, в т.ч. и ЕС и Штатам, и всем дипломатам, всех стран и с этой позиции срамить бывшего со всех страниц мировой прессы. Ну и ждать когда "бывший" либо сам издохнет по любой какой-то причине, либо вступить "свободной украиночке" уже в открытое большое сражение лично, либо обратиться к мировому праву, что уже давно делается.
То, что делается с 2014 года всеми дипломатами - все действия абсолютно вписываются в приведенную выше аналогию и схему противодействия.
Усвойте это все, наконец!
Если кому-то хочеться аналогий, то нужно мыслить как Давид, сражающийся с Голиафом.
Ну что, вы всё еще не передумали мир пугать ракетами с ядерным двигателем?
А и правда, ну сколько того Северодвинска.....
Константинопольський Патріархат вирішив позбавити предстоятеля УПЦ Московського Патріархату Онуфрія титулу митрополита Київського.
Станеться це після проведення Об'єднавчого собору та обрання нового голови єдиної Української Помісної Церкви.
Відповідний лист Патріарха Варфоломія в себе нa Facebook оприлюднив митрополит УПЦ МП Олександр (Драбинко).
Як відомо, згідно з умовами синодального акту 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії під управління Москви, митрополити Київські мали поминати першочергово Вселенського Патріарха як свого очільника. Проте ця умова не виконувалася протягом майже 300 років.
Отже, за логікою Фанара, через порушення норм акту 1686 року та відновлення цьогоріч прямої юрисдикції Константинополя над митрополією, Онуфрій не може носити титул митрополита Київського.
Як зазначається в документі на ім'я Онуфрія, ієрарх УПЦ МП наразі носить титул митрополита Київського, порушуючи канони.
Перепроверила. Да, была такая новость год назад.
В украинской Википедии в статье про Онуфрия написано:
"З 15 грудня 2018 року його право на цей титул НЕ визнає Константинопольська православна церква)."
Значит, уже свершилось.
Это прекрасно!
что путина пора открыто, с огоньком - посылать на три весёлых буквы.
другими словами "минск" это способ загнать Украину в стойло, как бы ни чего нового не сказал
Зеленский, останови войну. Ты это обещал.
Как говорится, "Хочешь мира - готовься к войне" ...))