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 Від початку року до України не пропустили понад 12,5 тис. іноземців, - Держприкордонслужба

Українські прикордонники від початку 2019 року відмовили у в'їзді на територію країни понад 12,5 тис. іноземних громадян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

"Лише від початку року співробітники Держприкордонслужби оформили близько 6 млн іноземців. Тоді як кількість відмов у перетині кордону - трохи більше 12,5 тис. громадян, що становить приблизно 0,75%", - цитуються слова прессекретаря Держприкордонслужби Андрія Демченка на сайті відомства в суботу.

За його словами, рішення про відмову в пропуску громадян ухвалюється під час перетину кордону. При цьому прикордонники аналізують всю наявну інформацію, зокрема враховують країни ризику.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142266
 
 
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А сколько погранцы пропустили за хабар ? Хто Венедиктова пропустил , а-аааа ? А наркоманку дану борисову какая курва пропустила ?
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толи дело Саакашвили - никто не пропускал а он взял и прошел границу.
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никто не пропускал а он взял и прошел границу.

Саакашвили не проходил границу , он ее пересек по воздуху на своем пропеллере .
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Уже пропускают всех подряд. Тишком сняли огран

С начала года в Украину не пропустили более 12,5 тыс. иностранцев, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5943
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Эх, ввести бы такой контроль в городах, ну или хотя бы на Крещатике.. оборванцев, по виду грузин-палестинцев-турков-азеров-армян здесь хватает.. и все типа туристы. Ну или рвуться в Евросоюз. Но почему то годами здесь обитают.
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если бы были данные по странам - рашка, например...
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По непроверенным слухам пропуск стоит 50 американских рублей.
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