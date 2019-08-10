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Все про:тварини (130) Одеська область (1051) АЧС (6)

 Карантин через спалах АЧС запроваджено на Одещині

У Ренійському районі Одеської області введено карантин через трупи свиней, яких виявили в річці Дунай. Під час обстеження у крові тварин виявлено збудник АЧС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Ренійської районної державної адміністрації.

З огляду на це Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів запровадила на територіях поблизу річки карантин на 40 днів.

Імовірно, мертві туші свиней могли бути з румунського повіту Тулча, де наразі епідемія свинячої чуми.

Читайте також: Зафіксовано спалахи африканської чуми свиней у 5 областях України, - Дежржпродспоживслужба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142263
 
 
 Топ коментарі
 
Потрібно подати в міжнародний суд на Румунію за забруднення Дунаю мертвими свинями, загинувшими від небезпечної хвороби! Це диверсія яка може призвести до великих збитків. Румунські урядовці які скидають заражені трупи свіней в річку, або закопують трупи свіней так що їх може вимити дощова вода і змити в Дунай - мають бути жорстоко покарані. Дунай це не стічна канава, а цінний міжнародний ресурс прісної води! Потрібно вимагати від ЄС проведення постійного моніторингу румунських берегів Дунаю на предмет наявності скотомогильників та смітників. Потрібно примусити Румунію організувати ефективну охоронну зону навколо Дунаю, щоб жодні забруднення не потрапляли в річку!
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Дунай стічна канава з Європи.
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Это они наверное отблагодарили за то, что шельф им отдали... Свиньи неблагодарные. Карантин через спалах АЧС запроваджено на Одещині - Цензор.НЕТ 9503
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Потрібно подати в міжнародний суд на Румунію за забруднення Дунаю мертвими свинями, загинувшими від небезпечної хвороби! Це диверсія яка може призвести до великих збитків. Румунські урядовці які скидають заражені трупи свіней в річку, або закопують трупи свіней так що їх може вимити дощова вода і змити в Дунай - мають бути жорстоко покарані. Дунай це не стічна канава, а цінний міжнародний ресурс прісної води! Потрібно вимагати від ЄС проведення постійного моніторингу румунських берегів Дунаю на предмет наявності скотомогильників та смітників. Потрібно примусити Румунію організувати ефективну охоронну зону навколо Дунаю, щоб жодні забруднення не потрапляли в річку!
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Румунія виграйє суд - з України ше й потребують оплату за доставку свинини
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Не виграє, у нас Президент - юрист, за етнічним походженням.
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Важно помнить что по приказу "глобализаторов" (нынешняя влада - их шестёрки, судя по трёпу о "государстве в смартфоне", "цыфровизации" и проч.) идёт повсеместное уничтожение мелких фермерских хозяйств. Для этого придумывают самые чудовищные сценарии: вдруг, типа, целую страну накрывает "чума свиней" и проч. Примерно как с вирусом эболы - воплей было на всю планету, а в реальности, как и любую другую инфекцию, её удалось локализовать.
Так что, проверяйте всю информацию сами, в нескольких независимых лабораториях.
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ага, в цьому році фітофтора всі памідори поїла на югах - в продажі тепличні по 50 грн за кіло
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приезжай в Харьков и хоть жопой жри от 6 до 35 гр, любой расцветки, любого сорта. Я сегодня купил розовые в трещинах по 11. Сливки на сок по 6. Рассказчик...фитофтора... поливай под корень, прекращай поливать после завязи... ты хотя б раз в жизни куст "саньки" видел?
Причем, растут и плодятся вопреки презу N6... ну, номер вовкин такой... карма быть шестеркой...
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Al Beна кило помидоров за комменты от Петиных смотрящих за порохоботами заработал ?
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значіт сговор продавцов! Всє твєрдят, шо хєрсонскіх памідорофф в етом году нєт і нє ждітє. А продают по підісят тєплічнийє (у нас тєпліци рядом - в гУмані)
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Ничто человеческое свиньям не чуждо.
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Это они наверное отблагодарили за то, что шельф им отдали... Свиньи неблагодарные. Карантин через спалах АЧС запроваджено на Одещині - Цензор.НЕТ 9503
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Що таке АЧС ? Невже не можна нормально написати ?! Карантин через спалах АЧС запроваджено на Одещині - Цензор.НЕТ 3231
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