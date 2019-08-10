 Карантин через спалах АЧС запроваджено на Одещині

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Ренійської районної державної адміністрації.
З огляду на це Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів запровадила на територіях поблизу річки карантин на 40 днів.
Імовірно, мертві туші свиней могли бути з румунського повіту Тулча, де наразі епідемія свинячої чуми.
Так что, проверяйте всю информацию сами, в нескольких независимых лабораториях.
Причем, растут и плодятся вопреки презу N6... ну, номер вовкин такой... карма быть шестеркой...
зас.. загадьте..