 Карантин через спалах АЧС запроваджено на Одещині

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Ренійської районної державної адміністрації.

З огляду на це Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів запровадила на територіях поблизу річки карантин на 40 днів.

Імовірно, мертві туші свиней могли бути з румунського повіту Тулча, де наразі епідемія свинячої чуми.

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