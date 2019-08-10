 За 10 днів серпня на водоймах в Україні загинуло понад 30 людей, від початку року - 850, - ДСНС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Попри страшну статистику, яка свідчить про понад 850 випадків загибелі на воді від початку року, люди відправляються на необлаштовані місця для купання і часто нехтують елементарними правилами безпеки", - повідомили рятувальники.

Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки, стверджують рятувальники. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях і купання в нетверезому стані. З дітьми нещасні випадки трапляються зазвичай через те, що дорослі залишають їх без нагляду поблизу місць із підвищеним рівнем небезпеки або ж дозволяють дітям старшого віку самостійно відвідувати водойми.

У ДСНС нагадали про елементарні правила:

відпочивати і купатися лише на спеціально обладнаних пляжах;

не пірнати в незнайомих місцях;

не залишати дітей без нагляду біля води і не дозволяти їм самостійно відвідувати місцеві ставки і річки;

не запливати далеко і не плавати наодинці;

не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння.

Читайте також: Упродовж вихідних у Києві потонули 2 людини, - ДСНС