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Все про:ДСНС (2001) вода (271)

 За 10 днів серпня на водоймах в Україні загинуло понад 30 людей, від початку року - 850, - ДСНС

На водоймах в Україні від початку серпня 2019 року загинули понад 30 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Попри страшну статистику, яка свідчить про понад 850 випадків загибелі на воді від початку року, люди відправляються на необлаштовані місця для купання і часто нехтують елементарними правилами безпеки", - повідомили рятувальники.

Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки, стверджують рятувальники. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях і купання в нетверезому стані. З дітьми нещасні випадки трапляються зазвичай через те, що дорослі залишають їх без нагляду поблизу місць із підвищеним рівнем небезпеки або ж дозволяють дітям старшого віку самостійно відвідувати водойми.

У ДСНС нагадали про елементарні правила:

  • відпочивати і купатися лише на спеціально обладнаних пляжах;
  • не пірнати в незнайомих місцях;
  • не залишати дітей без нагляду біля води і не дозволяти їм самостійно відвідувати місцеві ставки і річки;
  • не запливати далеко і не плавати наодинці;
  • не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142262
 
 
 Топ коментарі
 
На моей памяти был один нестандартный случай, когда моряк, на борту судна, чуть не утонул, в бассейне. Непременно бы утонул, если бы, чисто случайно- вахтенный помощник не вышел глянуть в сторону кормы. Коротко: Атлантика, ветер по носу, потому качка не ощущалась. Чудик набирает подогретую водичку, в бассейн и ныряет. И вот тут судно резко сменило курс... Моментально качнуло градусов на 15, ну и ударило его, о борт бассейна, с потерей сознания. Обошлось, только физиономию от здорово попортил- вся тёмно-синяя была.
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Не дозволяти дітям самостійно ходити на ставок в селі? Той хто таке написав, в селі хоч раз був?
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Це марсіанін, не звертай уваги.
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Да уж, круче, чем потери на Донбассе. Не зная броду, не лезь в воду.
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И что изменится?
Ничего...
Будет такая же грустная статистика для населения, а для кого-то личное горе...
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Потрібно відроджувати ОСВОД і проводити чергування рятувальників в місцях відпочинку людей! Потрібно облаштовувати місця відпочинку на воді і жорстко припиняти продаж та вживання алкоголю біля води! Біля води має бути введений сухий закон! Там де продають алкоголь має бути заборонене купання, а там де купаються має бути заборонений алкоголь! Влада має жорстко навести порядок в Україні і прийняти закон який забороняє вживання алкоголю біля води і купання людей в стані алкогольного сп'яніння в морях, річках та водоймах! За купання в нетверезому стані має бути штраф такий самий як за водіння автомобіля в стані сп'яніння! Випив - сиди вдома!
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Ну, всё... конец кабакам на побережье Мариуполя. За 10 днів серпня на водоймах в Україні загинуло понад 30 людей, від початку року - 850, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2333 А их там, без преувеличения- сотни. А задействованы, работая там- тысячи и тысячи людей. Они, несомненно, за такую полезную инициативу- спасибо скажут, как минимум. А узнают- чья инициатива- на пятаки порубают, казённым инвентарём.
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Да он "отмороженный", "на всю голову"... По любому вопросу у него - "планов и прожектов, громадье"...Я его иначе, как "Всеглактическим стратигом", и не называю...
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Вроде, мало рыбачков, до ледостава, тонет, с лодок падая: кого "жаба давит", и он спинниннговую леску на руку наматывает, кто пуговицей, на рукаве, сеть "сыпя", цепляется... А зима придёт - дураков на тонкий лёд, к промоинам, понесёт...
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..оно не совсем так- основная причина= абсолютная беспечность неподготовленных людей((
а до трагедии- один шаг (или прыжок)...
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На моей памяти был один нестандартный случай, когда моряк, на борту судна, чуть не утонул, в бассейне. Непременно бы утонул, если бы, чисто случайно- вахтенный помощник не вышел глянуть в сторону кормы. Коротко: Атлантика, ветер по носу, потому качка не ощущалась. Чудик набирает подогретую водичку, в бассейн и ныряет. И вот тут судно резко сменило курс... Моментально качнуло градусов на 15, ну и ударило его, о борт бассейна, с потерей сознания. Обошлось, только физиономию от здорово попортил- вся тёмно-синяя была.
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Пляж, бухло, шашличок і буль-буль карасікі.
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Не дозволяти дітям самостійно ходити на ставок в селі? Той хто таке написав, в селі хоч раз був?
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Проездом, не сбрасывая скорости, в населенном пункте.
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Колись бував у бабці в Вінницькій області, в селі каскад ставків, 6 штук, біля кожного зробили пляжик, діти там все літо проводили, які нах.. рятівники біля кожного.
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Ідеш на ставок, а баба навздогін: "Дивись, шибеник! Утопишся - не приходь додому, бо прочухана дам!..."
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