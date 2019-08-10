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Все про:Киргизстан (40) протест (963)

 У Киргизстані заарештували телеканал затриманого експрезидента Атамбаєва

Силові структури Киргизстану 9 серпня арештували майно телеканалу "Апрель", який належить затриманому експрезиденту Алмазбеку Атамбаєву.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".

За словами генерального директора телеканалу Дмитра Ложникова, останні три дні ефірну трансляцію каналу вимкнули на території всієї країни. Ложников пообіцяв продовжити роботу телеканалу і після арешту його офісу. Пресслужба МВС Киргизстану підтвердила, що на майно телеканалу "Апрель" і компанію "Медіа-форум" за рішенням суду накладено арешт. Телеканал і будівля АТ "Медіа-форум" належать Алмазбеку Атамбаєву, колишньому президенту Киргизстану, якого затримали за день до того, 8 серпня.

Нагадаємо, в Киргизстані увечері 7 серпня намагалися штурмом затримати експрезидента Алмазбека Атамбаєва. Спецпризначенці провели два невдалі штурми. Колишнього главу держави затримати не вдалося, натомість один силовик загинув і щонайменше 52 людини поранено.

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Після зіткнень під час операції в будинку експрезидента порушено кримінальні справи щодо його прихильників ("масові заворушення", "хуліганство", "захоплення заручників" і "вбивство"). Також президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков 7 серпня, перервавши свою короткострокову тижневу відпустку, поїхав до Бішкека, щоб скликати екстрене засідання Ради безпеки. 8 серпня Атамбаєва затримали, оголосили про підозру в корупції і обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 26 серпня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142261
 
 
 Топ коментарі
 
Президент - коррупция - свой телеканал

Надо же сколько совпадений
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Странно!
Я тебя считал ярым порохоботом, а ты оказался зебилом на поверку В Кыргызстане арестовали телеканал задержанного экс-президента Атамбаева - Цензор.НЕТ 3072
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цветная революция заглянула на огонек в кыргызстан.
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этож у них вроде не первый раз уже. Не помню про судьбу предыдущих презиков, но тоже все плачевно.
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Та то таке, он в Кореї практично усі папєрєдніки або їхні родичі сидять
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Спершу Мародьор.. Старших треба пропускати вперьод
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У гордого и свободолюбивого (как украинского) народа Киргизии сложилась добрая традиция регулярно свергать свою власть. В 2005 году свергли повергнувший страну в зубожиння коррумпированный антинародный режим первого президента писателя Аскара Акаева. Новым президентом стал лидер прогрессивной оппозиции народный любимец Курманбек Бакиев. Убитых в ходе этой "тюльпановой революции" никто точно не считал, опыта подобной статистики еще не было. В 2010 году свергли ввергнувший страну в нищету антинародный коррумпированный режим Курманбека Бакиева. Официальное число революционно - убитых 84, еще тысяч 400 насчитали беженцами. В Украине особой популярностью и одобрением пользовались видео скачущих революционных джигитов (кОзаков по-нашему) и избиения министра внутренних дел доведенным до отчаяния наридом. Новым президентом в итоге стал оппозиционер и борец с преступным режимом какой-то там алмаз Атамбаев. Правил он не особо долго, ибо погряз в коррупции и довел страну до нищеты с зубожинням. На выборах нарид проголосовал за Женбекова, который дал клятву бороться с преступным режимом Атамбаева и покончить с зубожинням и коррупцией. За пару лет борьбы с коррупцией, зубожинням и Атамбаевым у президента Женбекова по доброй киргизской традиции поднакопилось собственные грешки по этой части, которые нещадно вскрывал телеканал борца с преступным режимом оппозиционера Атамбаева. И его земляки-односельчане, возмущенные таким циничным обманом действующей властью их мечт, надежд и гидности, устроили небольшую заварушку. Ну там пару убитых, сотня раненых. Дали буде...
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и заводик "кыргызская свинонаковальня ". и заводик по сборке машин " свиноатамбай"
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И завод по производству пахлавы перевязанной красной ленточкой
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Президент - коррупция - свой телеканал

Надо же сколько совпадений
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Про 1+1 буде через 4 роки, поки що про інший.
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И снова начали зебилы вспоминать Порошенка.
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Странно!
Я тебя считал ярым порохоботом, а ты оказался зебилом на поверку
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Лозун путан-"Умру за путана!",лозунг петерарасих-"Умру за петераса!"
Блин,да докажите уже-чего визжать-то!
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Почему кацапы и зебилы ненавидят Порошенка? Подумайте.
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Может потому , что:
1. Слишком много врал.
2. Слишком много воровал сам и воровали его "бояре".
3. Отдал народу "Армію. Мову. Віру " ( "Мову. Віру" - чтобы Украинцы срались между собой, и не замечали как их грабят, а "Армію" - чтобы отдавали последнее (для его разграбления).
А Себе (и своим боярам) забрал - РОСТ благосостояния ?
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Спецназовцы провели две неудачные штурмы

прервав свою краткосрочную недельный отпуск
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"Спецназовцы провели две неудачные штурмы."(c) - редактор Цензора проникся колоритом азии.
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Спецназовцы провели две неудачные штурмы. Источник: https://censor.net.ua/n3142261
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мо' шаурми?
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Педрофилы не будут защищать свого экс-президента,как киргизы. Скорее всего сами его свяжут занавесками и приволокут к Лукьяновскому сизо.
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Нет, друзья....
Не спроста цензор уделяет этой теме так много внимания!
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Подготовка общества в психологическом плане?
Думаю, что да У Киргизстані заарештували телеканал затриманого експрезидента Атамбаєва - Цензор.НЕТ 7896
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Субота, подій мало, ось і подають шопопало.
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Ага! Суббота на цензоре уже четыре дня подряд.
"Семь пятниц на неделе" (с)
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А шо ш он хотел, талоны на усиленное питание?(с). Не пристрелили пока- и то пусть радуется.
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Точно так же нужно поступить и у нас в стране: немедленно забрать лицензию и прекратить деятельность про-российских пропагандистских телепомоек: "112", "Гавноньюс Ван", "Бзик". Они представляют угрозу национальной безопасности государства Украина.
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Совершенно точно+Тонкий намек бариге на толстие оффшорно-канальние раздумя?
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"Спецназовцы провели две неудачные штурмы"

похоже и саму новость писали кыргызы
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Прокуратура предъявила обвинение бывшему гендиректору «Рустави 2» Нике Гварамия

Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение бывшему гендиректору рейтингового телеканала «Рустави 2» Нике Гварамия в присвоении средств в особо крупных размерах и имущества компании с использованием служебного положения. Об этом сообщил прокурор Амиран Гиуашвили на брифинге сегодня, 9 августа.«Следствие установило, что при злоупотреблении руководящими и представительскими полномочиями бывшим гендиректором канала Никой Гварамия вещательная компания ″Рустави 2″ не смогла получить около 6,8 миллиона лари, что нанесло значительный ущерб предприятию», - заявил прокурор Гиуашвили, передает Общественный вещатель.https://www.ekhokavkaza.com/a/30101456.html
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