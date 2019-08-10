 У Киргизстані заарештували телеканал затриманого експрезидента Атамбаєва

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".
За словами генерального директора телеканалу Дмитра Ложникова, останні три дні ефірну трансляцію каналу вимкнули на території всієї країни. Ложников пообіцяв продовжити роботу телеканалу і після арешту його офісу. Пресслужба МВС Киргизстану підтвердила, що на майно телеканалу "Апрель" і компанію "Медіа-форум" за рішенням суду накладено арешт. Телеканал і будівля АТ "Медіа-форум" належать Алмазбеку Атамбаєву, колишньому президенту Киргизстану, якого затримали за день до того, 8 серпня.
Нагадаємо, в Киргизстані увечері 7 серпня намагалися штурмом затримати експрезидента Алмазбека Атамбаєва. Спецпризначенці провели два невдалі штурми. Колишнього главу держави затримати не вдалося, натомість один силовик загинув і щонайменше 52 людини поранено.
Після зіткнень під час операції в будинку експрезидента порушено кримінальні справи щодо його прихильників ("масові заворушення", "хуліганство", "захоплення заручників" і "вбивство"). Також президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков 7 серпня, перервавши свою короткострокову тижневу відпустку, поїхав до Бішкека, щоб скликати екстрене засідання Ради безпеки. 8 серпня Атамбаєва затримали, оголосили про підозру в корупції і обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 26 серпня.
Надо же сколько совпадений
Я тебя считал ярым порохоботом, а ты оказался зебилом на поверку
Блин,да докажите уже-чего визжать-то!
1. Слишком много врал.
2. Слишком много воровал сам и воровали его "бояре".
3. Отдал народу "Армію. Мову. Віру " ( "Мову. Віру" - чтобы Украинцы срались между собой, и не замечали как их грабят, а "Армію" - чтобы отдавали последнее (для его разграбления).
А Себе (и своим боярам) забрал - РОСТ благосостояния ?
прервав свою краткосрочную недельный отпуск
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мо' шаурми?
Не спроста цензор уделяет этой теме так много внимания!
Думаю, что да
"Семь пятниц на неделе" (с)
похоже и саму новость писали кыргызы
Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение бывшему гендиректору рейтингового телеканала «Рустави 2» Нике Гварамия в присвоении средств в особо крупных размерах и имущества компании с использованием служебного положения. Об этом сообщил прокурор Амиран Гиуашвили на брифинге сегодня, 9 августа.«Следствие установило, что при злоупотреблении руководящими и представительскими полномочиями бывшим гендиректором канала Никой Гварамия вещательная компания ″Рустави 2″ не смогла получить около 6,8 миллиона лари, что нанесло значительный ущерб предприятию», - заявил прокурор Гиуашвили, передает Общественный вещатель.https://www.ekhokavkaza.com/a/30101456.html