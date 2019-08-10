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Все про:Москва (616) протест (963) соціальні мережі (247)

 Особисті дані майже 3200 затриманих на протестах у Москві виклали в соцмережі

Анонімний телеграм-канал "Товариш майор" напередодні протестної акції 10 серпня в Москві опублікував таблицю з особистими даними майже 3200 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання Meduza.

"У базі є дані чотирьох журналістів "Медіазони" і щонайменше двох журналістів "Медузи". Всі вони так чи інакше були присутні на протестних акціях 27 липня і 3 серпня. У базі також є інформація про журналістів "Радіо Свободи" і телеканалу "Дождь". "Медіазона" зазначає, що трьох журналістів, дані яких виявилися в базі, поліція зупинила перед акцією і зобов'язала підписати застереження, переписавши інформацію з паспортів", - йдеться в повідомленні.

Додається, що у файлі є особисті дані затриманих учасників акції 27 липня Самаріддіна Раджабова, Івана Подкопаєва, Олексія Міняйла і Данила Беглєца. Всі вони тепер виступають обвинуваченими у "московській справі" за статтею про масові заворушення.

Таблиця також містить дані на незалежних кандидатів у Мосміськдуму, які закликали влаштовувати акції на їхню підтримку. Серед них, зокрема, Любов Соболь, Іван Жданов, Юлія Галяміна, Дмитро Гудков, Володимир Мілов, Костянтин Янкаускас, Олена Русакова.

Читайте також: Українець за походженням Дудь кличе росіян на нову акцію протесту в Москві

Як повідомили в штабі Гудкова, у одного із затриманих у базі зазначено не реальну, а вигадану адресу, яку він навмисно назвав у відділенні поліції замість справжньої.

Дані файлу свідчать, що його створено 27 липня, а востаннє було відредаговано 9 серпня. У полі "компанія" зазначено: ГУ МВС Росії у м. Москва.

Нагадаємо, з середини липня в Москві відбуваються акції протесту, учасники яких вимагають допустити незалежних кандидатів на вибори в міську думу. Поліція і Росгвардія жорстко розганяють демонстрантів. На двох акціях, що відбулись  27 липня і 3 серпня, затримували не менше тисячі осіб.

Через протестні виступи порушено кілька кримінальних справ: про перешкоджання діяльності московських виборчкомів і "московську справу" про масові заворушення.

Читайте також: У день протестного мітингу в Москві відбудеться турнір з водіння автозаків: "Учасники продемонструють навички маневрування та стрільби"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142260
 
 
 Топ коментарі
 
треба вже кацапам бірки ставити на вуха як вівцям щоб контролювати міграцію і розмноження савєцкаго стада...
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заплатят пару тысяч штрафа.. и до следующего выступления.
Интересно сколько там украинцев поймали? по вестям говорили более 100 человек.
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ФСБ шники уже женщин с этой группы призывают в армию сделав их мужиками, теперь их сделают троцкистскими бандеровцами и отправят в ГУЛАГ
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Россия бескрайняя и колониальным народам безразлично что делается в Мацкве, главное телевизор работает и Америка не нападает
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нас рать крч пусть там хоть пережрут друг друга !
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"Лошарик" forever: "Спустя два дня после аварии под Архангельском "Росатом" сообщил о 5 погибших. Речь об ученых корпорации "Росатом". Сколько погибло военных, остается загадкой.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/186339_1565415094
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видимо какие-то серьезные испытания втихаря проводятся.
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Личные и прочие секретные данные регулярно утекают во всем мире, вопрос в другом - ищет ли власть тех, кто слил запретную информацию и наказывает ли? Наша власть считает, что Миротворец ей недоступен и никого не преследует за открытые данные огромного числа граждан Украины и других стран, а как с этим в Москве*
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продолжение то когда будет? Обещали каждую субботу стояние с плакатами, сегодня суббота и никого нет. Желающих нет
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Свойства файла свидетельствуют, что он был создан 27 июля, а последний раз редактировался 9 августа. В поле "компания" указано "ГУ МВД России по г. Москве". Источник: https://censor.net.ua/n3142260
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всех на целину отправить в целиноград к ивану бровкину--пущай побастуют там Личные данные почти 3200 задержанных на протестах в Москве выложили в соцсети - Цензор.НЕТ 3046
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треба вже кацапам бірки ставити на вуха як вівцям щоб контролювати міграцію і розмноження савєцкаго стада...
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Так они и так стопроцентно митингуют в определенных местах - на кухне у себя!
Говорят, что даже Димон там против Пу идёт Особисті дані майже 3200 затриманих на протестах у Москві виклали в соцмережі - Цензор.НЕТ 2365
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Ага, там минимум 360 сексотов ФСБ (думаю больше). Бл... ну так примитивно работают! Не понимаю, кто там рассказывает про гениальный многоходовочный мозг Великого Хана, ну ладно буржуям все эти двушаговые схемы сложно понять, но любая шпана из 90-х это выкупает на раз-два.
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а как надо работать? сексоты свое дело делают, будут вычислять активных и провожать до автобуса.
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Это будет не протест а перемещение овец в загоне из одного угла в другой.
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я в предвкушении как этих активистов будут загонят в автобус и какая-то баба на камеру с перекошенным от злости лицом будет орать " фашисты"
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та кто там будет орать, устроят селфи с улыбками на лицах, и в инстограм, друзякам на показ.
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В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ...
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Три года кряду к Дню Независимости Украины, в поселке Майское проходило большое и яркое мероприятие, организованное Днепропетровской Облгосадминистрацией - авиашоу «Вільне небо». Фигуры высшего пилотажа, трюки от парашютистов, фудкорты, детские зоны, выступление украинских групп - все это проходило для жителей Днепра и области еще в прошлом году. В 2018 году на аэродром «Майское» отпраздновать День Независимости пришли более 44 тысяч людей. Многие люди были одетыми в патриотические цвета сине-желтого стяга, некоторые надели вышиванки и украинские веночки. Мероприятие стало хорошей традицией.
В 2019-м авиашоу проходить не будет.

В ДЗ «Майское» сообщили, что в этом году авиашоу не планируют проводить, так как Облгосадминистрация не выделила на него средства.
Будет ли мероприятие в следующем году - пока сказать сложно.
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