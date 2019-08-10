 Тонну "нітратних" кавунів та динь не допустили до продажу в Запорізькій області, - Держпродспоживслужба

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Держпродспоживслужби.
"У поточному році на агропродовольчих ринках міста Запоріжжя фахівцями державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи Держпродспоживслужби в Запорізькій області досліджені 656 проб баштанних культур. За результатами досліджень, виявлено 20 випадків перевищення допустимого рівня вмісту нітратів. Небезпечну продукцію (понад 1 т) денатуровано і не допущено до реалізації", - зазначили у відомстві.
Під час дослідження баштанних культур на вміст нітратів мінімальний показник становив 3,8 мг/кг, максимальний - 352,5 мг/кг, що майже вчетверо вище допустимої норми. Норма вмісту нітратів у кавунах становить 60 мг/кг, динях - 90 мг/кг.
Везите в Британию! Тут итальянские, испанские и венгерские. Ваши пойдут на ура, как британцы их распробуют.
Про турецкие я и забыл. Есть тут у нас "мезопотамский" магазин с парой тройкой турецких арбузов на витрине, но не убедили они ни ценой ни видом. У вас в Берлине, конечно, полно турецких, бывают и хорошие, но не знаю, проверяют ли их на нитраты...
Испанские я и покупаю, когда цена падает ниже 40 пенсов.
Матушки ,, подумать только целая ТОННА .!! . Остальные тысячи тонн , экологически чистый продукт , значит . Кушай-те ,, не обляпай-тесь ..
Из 100-а тонн, как минимум, тонну признали невминяемой, а остальное пустили а продажу! Вот в такой ход событий верю охотно!
Только не лепите сюда политику (Пороха и Зе'), лады...
порохобот: при пеці такого не було!
Зє!біл: ці кавуни посажені ще при потроху!
п-т: при пеці хоть кого сажали, а при Зє! нікого!
Зє!....
Хозяйка лотка не проплатила?
Вы хотите спелых раньше? Так это ваши проблемы,