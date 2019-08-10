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 Суспільство
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 Тонну "нітратних" кавунів та динь не допустили до продажу в Запорізькій області, - Держпродспоживслужба

Від початку року в Запорізькій області не допущено до продажу понад тонну динь і кавунів, у яких вміст нітратів перевищував допустиму норму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Держпродспоживслужби.

"У поточному році на агропродовольчих ринках міста Запоріжжя фахівцями державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи Держпродспоживслужби в Запорізькій області досліджені 656 проб баштанних культур. За результатами досліджень, виявлено 20 випадків перевищення допустимого рівня вмісту нітратів. Небезпечну продукцію (понад 1 т) денатуровано і не допущено до реалізації", - зазначили у відомстві.

Під час дослідження баштанних культур на вміст нітратів мінімальний показник становив 3,8 мг/кг, максимальний - 352,5 мг/кг, що майже вчетверо вище допустимої норми. Норма вмісту нітратів у кавунах становить 60 мг/кг, динях - 90 мг/кг.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142259
 
   
 Топ коментарі
 
ХАХАХА - ТОНА... лол... это на целом поле выросла только тона?
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С начала года в Запорожской области не допущено к продаже более тонны дынь и арбузов, Источник: https://censor.net.ua/n3142259
Матушки ,, подумать только целая ТОННА .!! Тонну "нітратних" кавунів та динь не допустили до продажу в Запорізькій області, - Держпродспоживслужба - Цензор.НЕТ 5214 . Остальные тысячи тонн , экологически чистый продукт , значит . Кушай-те ,, не обляпай-тесь ..
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Можно подумать другие арбузы и дыни без нитратов. Особенно те которые по 10-15кг вырастают. Да у нас сейчас все на химии и ядах выращивается, контроля никакого. Вот вся страна и болеет натаблетках живет и умирает раньше.
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так может это военная тайна, нафиг ты теперь всем тарабанишь?
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Я тебе в Англию привезу!! Найди только покупателя на то, что не съешь!))
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Последние самые лучшие арбузы, что я ел были куплены в Эстонии летом 2014-го - украинские, послемайданные!

Везите в Британию! Тут итальянские, испанские и венгерские. Ваши пойдут на ура, как британцы их распробуют.
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Лучшие, что я ел были украинские (ну и среднеазиатские дыни, конечно).
Про турецкие я и забыл. Есть тут у нас "мезопотамский" магазин с парой тройкой турецких арбузов на витрине, но не убедили они ни ценой ни видом. У вас в Берлине, конечно, полно турецких, бывают и хорошие, но не знаю, проверяют ли их на нитраты...

Испанские я и покупаю, когда цена падает ниже 40 пенсов.
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ХАХАХА - ТОНА... лол... это на целом поле выросла только тона?
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значить так - 200 уе начальнику лаборатории, 400 уе мне, тонна идет как не прошедшая проверку, остальные 200 тон будут оформлены как пригодные.
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С начала года в Запорожской области не допущено к продаже более тонны дынь и арбузов, Источник: https://censor.net.ua/n3142259
Матушки ,, подумать только целая ТОННА .!! Тонну "нітратних" кавунів та динь не допустили до продажу в Запорізькій області, - Держпродспоживслужба - Цензор.НЕТ 5214 . Остальные тысячи тонн , экологически чистый продукт , значит . Кушай-те ,, не обляпай-тесь ..
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Таки наконец приплыла баржа с арбузами Гнойсмана
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Прикольно...
Из 100-а тонн, как минимум, тонну признали невминяемой, а остальное пустили а продажу! Вот в такой ход событий верю охотно!

Только не лепите сюда политику (Пороха и Зе'), лады...
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а як же без них?
порохобот: при пеці такого не було!
Зє!біл: ці кавуни посажені ще при потроху!
п-т: при пеці хоть кого сажали, а при Зє! нікого!
Зє!....
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Можно подумать другие арбузы и дыни без нитратов. Особенно те которые по 10-15кг вырастают. Да у нас сейчас все на химии и ядах выращивается, контроля никакого. Вот вся страна и болеет натаблетках живет и умирает раньше.
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Людина на ютубі розповідала, що після одного разу з'їдених кавунів вже рік лікує коліна
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Тонна это штук 50-100
Хозяйка лотка не проплатила?
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замылевание очей , 1 тонна(200 шт) на целую область ?
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Купили на той неделе 2 дыни разных сортов в разных местах в Киеве - в супермаркете и на базаре - по итогу - в обоих нитраты в 2,5 превышены, а на вкус - резина...хотя пару недель назад в том же супермаркете покупали сочную и нитраты в норме были...
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Арбузы и дыни созревают естественным путём у нас в сентябре.
Вы хотите спелых раньше? Так это ваши проблемы,
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