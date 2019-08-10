 У "Слузі народу" розробляють заходи для боротьби з несплатою податків підприємцями, - Гетманцев

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат, обраний від партії "Слуга народу" Данило Гетманцев в ефірі "Українського радіо".
"І президент, і партія "Слуга народу" підтримують спрощений режим. Ба більше, ми брали на себе зобов'язання не змінювати його - не підвищувати ставки і не скорочувати ліміти операцій для фізичних осіб-підприємців. Але проблема цього режиму в тому, що його, крім малих підприємців, використовує середній і великий бізнес", - сказав Гетманцев.
За його словами, юрособи перевищують ліміти в 5 млн грн на рік, встановлені для ФОП.
"Зайдіть у будь-який ресторан Києва, і вам на алкогольні напої принесуть чек від ТОВ чи якоїсь юридичної особи, а на їжу - від ФОП. Про що це свідчить? Про масове ухилення від сплати податків із використанням ФОП", - додав він.
Народний депутат зазначив, що найближчим часом буде представлено рішення щодо зловживань ФОП у контексті ухилення від оподаткування.
"Наразі ми розглядаємо можливості, чи можливо сьогодні, використовуючи лише адміністративні процедури, припинити зловживання, чи необхідно внести зміни в податкове законодавство, щоб не породжувати низку податкових спорів. Щоб це було зрозуміло, для всіх доступно і не викликало сумнівів, що так робити не можна. Я думаю, що найближчими тижнями до початку роботи Верховної Ради ми вже представимо певне рішення", - сказав депутат.
Хотя и не депутаты
Побачимо статки "чесних, принципових, бідно вдягнених" антикорупціонерів, активістів та журналістів-розслідувачів.
Хоча... Швидче за все декларації не будуть у відкритому доступі, їх будуть використовувати відповідні органи для "доїння" та тримання на короткому повідку всієї цієї братії.
Отсюда вывод....и понижать ставки никто не собирается...и повышать лимиты тоже никто не собирается.....
А зрадоботня так пять лет скулила...так скулила...что ЕСВ не подьемный.....
Как вы собираетесь помочь семьям вырастить 2х-3х детей (меньше нельзя - нация уже вымирает) ?
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Вам, мальчики, в кубики играть, или в "монопольку", а не государством руководить.
Хором...заппевай....
Рубит сук.....
Офшор Evolot Limited пов'язують із російським консорціумом «Альфа-Груп».[1][20] За інформацією ЗМІ, МСЛ почала шукати інвестора на російському ринку до 2010 року, а на початку 2010 року «Альфа-Груп» домовилася про придбання долі у МСЛ.[21] У серпні 2014 року міністр фінансів України Олександр Шлапак заявив, що власниками МСЛ є міноритарні акціонери «Альфа-Групп».[20]
Теперь ты, супчик, будешь налоги исправно платить и киоски на Дамбасе красить!
Об этом сообщает "Энигма" со ссылкой на свои источники.
Со стороны Вселенского патриарха работу в этом направлении курировал епископ Иларион. Декларацию согласовали обе стороны.
При этом отмечается, что во время встречи президент Украины Владимир Зеленский срочно потребовал внесения в ее текст обращения о созыве нового "объединяющего" собора с участием представителей УПЦ МП и УПЦ КП.
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