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 Політика України, Економіка
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 У "Слузі народу" розробляють заходи для боротьби з несплатою податків підприємцями, - Гетманцев

Партія "Слуга народу" розробляє заходи боротьби зі зловживаннями приватних підприємців для обмеження можливостей ухилення від сплати податків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат, обраний від партії "Слуга народу" Данило Гетманцев в ефірі "Українського радіо".

"І президент, і партія "Слуга народу" підтримують спрощений режим. Ба більше, ми брали на себе зобов'язання не змінювати його - не підвищувати ставки і не скорочувати ліміти операцій для фізичних осіб-підприємців. Але проблема цього режиму в тому, що його, крім малих підприємців, використовує середній і великий бізнес", - сказав Гетманцев.

За його словами, юрособи перевищують ліміти в 5 млн грн на рік, встановлені для ФОП.

"Зайдіть у будь-який ресторан Києва, і вам на алкогольні напої принесуть чек від ТОВ чи якоїсь юридичної особи, а на їжу - від ФОП. Про що це свідчить? Про масове ухилення від сплати податків із використанням ФОП", - додав він.

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Народний депутат зазначив, що найближчим часом буде представлено рішення щодо зловживань ФОП у контексті ухилення від оподаткування.

"Наразі ми розглядаємо можливості, чи можливо сьогодні, використовуючи лише адміністративні процедури, припинити зловживання, чи необхідно внести зміни в податкове законодавство, щоб не породжувати низку податкових спорів. Щоб це було зрозуміло, для всіх доступно і не викликало сумнівів, що так робити не можна. Я думаю, що найближчими тижнями до початку роботи Верховної Ради ми вже представимо певне рішення", - сказав депутат.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142256
 
   
 Топ коментарі
 
Оооо! .. наконец-то "95 квартал" и связанные с ним компании станут прибыльными и начнут платить налоги в бюджет..
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чувак!.. если тебя лайкает "ла-ла-ла-ла", то это верный признак идущего к тебе Альцгеймера..
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Со своих доходов Петр Порошенко заплатил почти 40 млн грн налога на доходы, почти 6 млн грн военного сбора и свыше 300 тыс. грн земельного налога.

Сюда входит и доход от продажи Ленинской кузни
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ПОЛНЫЙ БЕЗНАЛ с запретом любой наличной валюты и тотальная декларация ценностей более 200 евро эквивалентом (мобильная оплата терминалами и смартфонами) и НИКАКИХ ПРОБЛЕМ со сбром налогов (100% собираемость, что можно будет уменьшить ставки и количество налогов и акцизов), прозрачность финансовых операций залог искоренения коррупции и ВОРОВСТВА!
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А как же Чаус с банками?Или Ляшко с Лотереей?И тысячи таких как Розенблат с Мосийчуком?Пусть гуляют на свободе по решению суда?Мне кажется,что с этих деятелей начинать нужно,а не с чпешников.Те хоть что то платят и работу простым людям дают,а почему эта ****...та вольготно себя чуствует-непонятно.Наведите здесь элементарный порядок,а потом уж за офшоры беритесь,причем со всех,а не только с малого бизнеса.Нашли себе крупное предприятие-ресторан.А таких как ДТЭК,"слепой траст Рошен",предприятия Коломойского,Суркиса,того же Зеленского не замечают.Те пусть через Кипр или Панаму деньги выводят.****...сь.
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именно из-за воров и коррупционеров при власти и не будет ПОЛНОГО БЕЗНАЛА, они же не идиоты сами себе руки поотрубать, ведь украсть (не наследив) ничего будет нельзя, а на ВОРОВСТВЕ И ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ построена вся нынешняя "государственность" Украины!
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Ну в грн в нале ты запретил ок, как быть с евро\долларами? Тоже запретить? ;D
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Этот поц своими размышлениями напоминает министра Реву, только этот более образован. Сдаётся мне, студенты дико радуются, что этого мудозвона выбрали в депутаты и он в ближайшее время не будет им гундосить свои лекции. Надеемся, что партия поручит ему задание, достойное его званий и регалий, чтобы он смог применить все свои теоретические знания на практике!
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Нет ну пусть попробует,пусть проверит все рестораны и кафе.Посмотрим сколько ему бабок нужно будет вкинуть на администрирование собираемости этих налогов.И ресторан ресторану рознь.В Киеве одно-в Мухосранске совсем другое.
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Долой рестораны.Ураа наливайкам и забегаловкам.
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Меня поражают люди, хлопающие всякой подобной фигне в ладоши, типа - "так им - предпринимателям, пусть платят", не понимают, что по итогу в чеке платить будут они - дурни!
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Какие рестораны Киева!? О чём он говорит!? Это из серии, как какой-то долбень на совещании по таможне начал рассказывать про контрабандные шмотки в бутиках Киева! У "Слузі народу" розробляють заходи для боротьби з несплатою податків підприємцями, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 9615 У "Слузі народу" розробляють заходи для боротьби з несплатою податків підприємцями, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2472
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А ще в Зе заявили, що хочуть ввести обов'язкове щорічне декларування доходів УСІМА, а не лише депутатами! Афігєть, рішення!
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а шо ти так перелякався?.. не сплачуєш податки?.. то незабаром до тебе прийдуть і за всі роки порахують У "Слузі народу" розробляють заходи для боротьби з несплатою податків підприємцями, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 8218
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Я то сплачую, а от як бути моїм родичам, які у Польщу на заробітки їздять??
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Мы тоже тут все декларируем свои доходы
Хотя и не депутаты
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Та нехай вводять.
Побачимо статки "чесних, принципових, бідно вдягнених" антикорупціонерів, активістів та журналістів-розслідувачів.

Хоча... Швидче за все декларації не будуть у відкритому доступі, їх будуть використовувати відповідні органи для "доїння" та тримання на короткому повідку всієї цієї братії.
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Ти вже всрався з переляку?Значить є чого боятись.Тебя посодют,а ты не воруй! У "Слузі народу" розробляють заходи для боротьби з несплатою податків підприємцями, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 8069 У "Слузі народу" розробляють заходи для боротьби з несплатою податків підприємцями, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 6986
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Чувак,жми так и далее,вместе посмеемся над Зебанутыми,которые так надеялись на шару
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Опять мелочёвка не даёт покоя..где-то я уже это видел..
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ЧПшники это вообще не про налоги. В нормальных странах они про рабочие места.
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Таке враження, що у зебілів починається паніка. Податки, які податки? Вони ж хотіли віджимати у "марадьорів", а платити вони не збираються. А доведеться... Ви ж хотіли "любою ціною" позбутися соєвого, прийшов час платити У "Слузі народу" розробляють заходи для боротьби з несплатою податків підприємцями, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2157
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дурні, для розвитку економики треба податки зменшувати. І особливо зменшувати тиск , особливо адміністративно корупційний на малий і середній бізнес. Якщо вони почнуть навпаки тиснути на піприємців..то їх час закінчиться дуже швидко
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Схерали? Зе как выразитель идей люмпенов с его "отнять и поделить" будет долгое время непобедим.
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Поздравляю всех комерсов , голосовавших за недомерка.
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Щось "таварищи" вибрали курс "папередніків". А за що ж голосували 73%? У "Слузі народу" розробляють заходи для боротьби з несплатою податків підприємцями, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 5127
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Я думаю с зегенератом произойдёт быстрее чем с яныком.
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мы брали на себя обязательство не изменять его - не повышать ставки и не сокращать лимиты операций для физических лиц-предпринимателейИсточник: https://censor.net.ua/n3142256

Отсюда вывод....и понижать ставки никто не собирается...и повышать лимиты тоже никто не собирается.....
А зрадоботня так пять лет скулила...так скулила...что ЕСВ не подьемный..... У "Слузі народу" розробляють заходи для боротьби з несплатою податків підприємцями, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 4280
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И нет пенсии...нет медобслуживания...нет скорой по вызову...тогда сложится.... У "Слузі народу" розробляють заходи для боротьби з несплатою податків підприємцями, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 213
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Есть ушедшие в "тень" и всё равно нет пенсии, есть сомнительное медобслуживание и сомнительное образование. Зато "мы сделали их вместе есть".
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Дороги ремонтировать собираетесь ? Метро строить будете ? Стоматологию и трансплантологию как собираетесь сделать доступной для населения ?
Как вы собираетесь помочь семьям вырастить 2х-3х детей (меньше нельзя - нация уже вымирает) ?
---
Вам, мальчики, в кубики играть, или в "монопольку", а не государством руководить.
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цей кадр у 2000 р. закінчив юрфак КНУ Шевченка...в той час щоб поступити на цей юрфак у Шевченка треба було давати хабаря - десятку зелені..Якщо йти туди з ліцея, як він то дешевше 3-5 штук.. Закінчивши універ відразу залишився працювати на кафедрі...це теж коштувало 3-4. У 2007 захистив кандидатську дисертацію, це коштує від 5 штук баксів.У 2012 захистив докторську -це 5-10 штук баксів. Він і тепер працює на посаді професора кафедри фінансового права юридичного факультету КНУ, одного із найкорумпованійших навчальних закладів України...Займається адвокатською діяльністю та навіть очолює адвокатське об*єднання що спеціалізується на податквих фінансових справах...тому добре знає що за позитивне вирішення спору у адмін. суді , апеляції та казації треба хабар платити від 10 до 20 %..АЛЕ, він хоче почати з дрібних підприємців))))
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Так майже всі професії коштують чималих грошей. Навіть бакалавр пофігистики.
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о , правильное решение, подольше сниайте штаны с предпринимателей, а на вырученные деньги мойте в гостиницах бомжей , повышайте дотации малоимущим и добавляйте пособия безработным.
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Дай Бог нашему теляти та вовка зйисты!
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Эй зеленые...ранее бывшие зрадоботней...а ну ка пропойте нам тут ту песТню о Грузии которую вы пели раньше....1% налога для предпринимателей...и лимит 200000 баксов (5 лимонов гривен) в год... У "Слузі народу" розробляють заходи для боротьби з несплатою податків підприємцями, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 588
Хором...заппевай.... У "Слузі народу" розробляють заходи для боротьби з несплатою податків підприємцями, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 588
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Вот только а не эти ли "уклоняющиеся предприниматели" 100% за Зелю голосовали?
Рубит сук.....
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також цей кадр приймав участь у підготовці проекту закону «Про державні лотереї в Україні», завдяки якому в Україні всюди працюють підпільні гральні автомати по документам як ДЕРЖАВНА лоторея ...У 2008 році він навіть написав монографію - Азартна гра в Україні та за кордоном. Нарис ******** теорії правового регулювання ігор на гроші / Д. О. Гетманцев; К.: ТОВ «СЕЕМ Принт», 209 с.
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Готовтесь ЗЕбобики к налоговому дрюкалову, по настоящему ,по Азаровски "до нитки"обдерет вас ЗЕслуга, или на колени перед Порохом и зовите его на помощь пока эпоха нищеты не началась.У "Слузі народу" розробляють заходи для боротьби з несплатою податків підприємцями, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 397
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Если хотят работать как ФЛП - сделайте всем такие условия и вопрос решен.
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самое поганое, что никто не вникает в суть проблемы, сходил в ресторан и вуаля- уже все знает о плохих тов и фоп, и знает как это решить? может стоит задуматься почему ТОвки плодят ФОП? проще работать с фоп, чем содержать кучу сотрудников, а это штатные расписание, табеля и прочая совковая лабурда для глистов из держпраци, ну и масса других нюансов в тч -41,5% налога в казну с каждого сотрудника
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А еще его фирма Jurimex обслуживает одного из крупнейших операторов лотерей в Украине - МСЛ, а "лотереї" «Лото-Забава», «Спортліга», «Мегалот» ))) засновниками ТОВ «М.С.Л.» є: кіпрська компанія Evolot Limited (99,96% статутного капіталу), а також фізичні особи Гетманцев Данило Олександрович та Залізняк Іван Михайлович (з внеском до статутного капіталу менше 0,02% з кожного).
Офшор Evolot Limited пов'язують із російським консорціумом «Альфа-Груп».[1][20] За інформацією ЗМІ, МСЛ почала шукати інвестора на російському ринку до 2010 року, а на початку 2010 року «Альфа-Груп» домовилася про придбання долі у МСЛ.[21] У серпні 2014 року міністр фінансів України Олександр Шлапак заявив, що власниками МСЛ є міноритарні акціонери «Альфа-Групп».[20]
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Ну что, Беня, доголосовался за своего Слугу ?
Теперь ты, супчик, будешь налоги исправно платить и киоски на Дамбасе красить!
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Представители канцелярии Вселенского патриарха Варфоломея и представители МИД Украины действительно готовили совместную декларацию, которой призвали к единству церквей Украины.

Об этом сообщает "Энигма" со ссылкой на свои источники.

Со стороны Вселенского патриарха работу в этом направлении курировал епископ Иларион. Декларацию согласовали обе стороны.

При этом отмечается, что во время встречи президент Украины Владимир Зеленский срочно потребовал внесения в ее текст обращения о созыве нового "объединяющего" собора с участием представителей УПЦ МП и УПЦ КП.

На предложение Зеленского патриарх заявил, что единственной канонической православной церковью Украины Вселенский патриархат признает только исключительно Православную Церковь Украины,
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Тобто Гетманцев не лише юрист, що захищає а ще й співвласник компанії підпільного російського грального бізнесу, зареєстрованого в офшорі, Тому, напевне він планую , що будуть збільшуватися зали гральних автоматів, які працюють у зв*язку із аптеками і ломбардами...по всій Україіні...будуть тиснути та віджимати точки у УНЛ на користь російського МСЛ..украв-здав в ломбард-купив в аптеці наркоту-та програв на автоматах МСЛ, а виторг весь у офшор на Кіпр -як плата за страховку та франшиза)) А кафешки та ресторани..і інших торговців базарників та ін. -драти як ліпку. Для чого дати повноваження незаконній податковій міліції, як це робила Южаніна... Напевне саме так пан Гетманцев бачить розвиток підприємництва в Україні??
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В цілому світі податкова займається тими, хто щось має, а в нас тими, хто щось робить....
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От стабильности Порошенко до эпохи ЗЕ-нищеты за 80 дней
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тре починати з того, що заборонити "Державну ЛОТОРЕЮ" . Скасувати норми про запобігання подвійного оподаткування з офшорами..Заборонити виводити кошти в офшори під виглядом франшизи, страхування та ін. схем.. та повернути з офшорів всії кошти незаконно виведені за "схемами" МСЛ ,УНЛ та іншими
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