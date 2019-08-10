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 Політика України
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Все про:Путін (10361) Росія (19302)

 Рейтинг Путіна серед росіян упав до рекордного мінімуму - 43%

У президента Російської Федерації Володимира Путіна знизилася підтримка - голосувати за нього на виборах готові лише 43% громадян.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, про це йдеться в дослідженні фонду "Громадська думка".

Якби президентські вибори відбулися найближчої неділі, то Путіна підтримали б 43%. Це найнижчий показник, зафіксований соціологами за минулі 18 років. Лише у квітні 2001 року за Путіна були готові голосувати менше - 42%.

Водночас, як показало опитування, рейтинги інших політиків не змінилися.

Проте знизилася кількість тих, хто вважає, що Путін на посаді працює добре: з 64% у липні до 60% зараз. Зокрема, 27% повідомили соціологам, що президент на посаді працює погано, а 12% вагалися з оцінкою.

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Також 36% заявили, що стали менше довіряти президенту за останній місяць. І лише у 15% довіра до глави держави зросла. 49% не змогли відповісти на це запитання. Ще майже 40% росіян не хочуть бачити Путіна президентом після 2024 року.

За словами аналітиків фонду "Громадська думка", знизити президентський рейтинг могли як природні катаклізми (пожежі і повені в Сибіру), так і протести в Москві. Експерти також прогнозують подальше падіння підтримки Путіна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142255
 
   
 Топ коментарі
 
Вот шо значит кацапская хвойда - любую тему про хуйла сразу на Порошенко переводит. Спалилась лахта в очередной раз. шпрехен зи дойч?
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В ютубе есть видео за 31.07.2019, где китайцы едут отдыхать к себе на Байкал и попутно избивают в очереди непрошенных гостей россиян.
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Количество полных клинических идиотов ...что в паРаше что в Украине примерно одинаково....в паРаше 43 % за хуйла...в Украине 43% за партию слуга урода.....
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Честно говоря на таком большом пространстве колониальным народам и на фиг не нужен тот Хутин и его рейтинг,рейтинг делает телевизор. Московия только может получать налоги с с колоний ,а также выдёргивать из стад баранов на бойню в Сирию ,на Донбасс и др.
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Должны быть патриоты рядом с ним, чтобы в час Ч засунуть ему в ж лопату за наших убитых украинцев. Они должны быть отмщены.
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в кацапстані .думаєте нема таких .щоб засунули..там ********* тільки і чекають і підсиджують )(уйла щоб вбити осиковий кіл ..але поки сидять тихенько і зад лижуть...недарма )(уйло боїться назвати"пріємніка" після себе--бо нахер грохнуть
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Нічого, зайдуть на територію якоїсь країни, насерють там і буде рейтинг 86%. Це ж кацапи.
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Как сказал грузинский журналист - ПЗД МРЖвая.
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Грузин просто - красавец . Рейтинг Путіна серед росіян упав до рекордного мінімуму - 43% - Цензор.НЕТ 2745 . Кстати ,, куда подевался наш грузинский супер- пупер "бурець" с коррупцией . ? Шось нигде не видно и не слышно ,, залёг на дно, или это просто каррупция в Украине испарилась .??
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Опасная ситуация. Когда у путлера падает рейтинг он его исправляет с помощью "маленьких победоносных войн".
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Когда у путлера падает рейтинг он его исправляет с помощью "маленьких бедоносных войн".
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ааааа...то класно..я ще постив .кадр..як "касманавти" з "любими поглядами" дивляться на тих стариків Рейтинг Путіна серед росіян упав до рекордного мінімуму - 43% - Цензор.НЕТ 3096
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Картина маслом-"Девчата,вы любите путина?"
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На рашкостане сейчас в моде "изменять методику подсчетов". Так что путлеру нарисуют 101% по "новой методике". Крепостное быдло схавает.
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Вот что интересное происходит на юго востоке Украины...Городской голова приморского города, три года рассказывавший о своей аполитичности, о том, что его выдвигала в мэры не партия, а жители города и трудовой коллектив Метинвеста, продемонстрировал всю лживость этих утверждений, став «локомотивом Оппозиционного блока». Вы представляете там на юго востоке население полуватное,также проживает много Граждан Украины(советские граждане которые 73% и которые без Родины) плюс то что у них появился московский пастух Новинский , если продолжать играть дальше в "шахматы" то видим за спиной Украинских солдат заговор,ходим конём и получаем российское Приазовье до Бердянска,ну что продолжать дальше игру в шахматы ?
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но но, пока Рачку не закопает, что бы ниадин волос не упал.
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что, Бутусов не дорос ещё до Дещицы, чтобы в заголовке писать "Рейтинг ***** .."? или грёбаная журналистская этика?)
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Ну, до 5% як в нас обвалюється рейтинг президентів за два роки йому ще можна років 200 "керувать"...
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Жди беды... сурков уже придумывает пакость.
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Щу рейтингу куйла до Мародьора падати і падати.. Мародьор його на роки переплюнув Рейтинг Путіна серед росіян упав до рекордного мінімуму - 43% - Цензор.НЕТ 4377
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Я систематически желаю тем россиянам, что любят *****, чтоб их любовь поскорее перешла в некрофилию.
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Фигня! Пару раз отметелят электорат, пару домов взорвут и рейтинг будет до небес.
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Я вот не понимаю зачем куда то вступать??? Неужели нельзя в Украине развивать демократию верховенство права и закона, соблюдение прав и свобод человека. От того что мы вступим в ЕС и НАТО люди не станут счастливей. Неужели нельзя в Украине сделать сильную высокотехнологичную армию. Вот взять например Норвегия не есть членом Европейского Союза а по уровню жизни на первых местах в рейтинге.
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Норвегия дружище как ких то 40 лет назад была бедной дырой !!! и догодайтем из за чего пошел подьем ! или лутьше учите матчасть !
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за счет нефти и газа.....а что в Украине нет природного газа???? или лучше в Европе покупать финансировать другую экономику?
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дело в менталитете народа и его элит. можно жить с нефтью и газом и быть нищими, как украинцы или венесуэльцы. А можно ничего почти не имея и жить в хорошем социальном государстве как израиль или швеция.
Вы послушайте украинских депутатов - этож через одного почти все дегенераты и плюс воры.
И эти люди пишут законы.
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Украина и Израиль - это разные страны, с разной экономикой, с разными возможностями, разной поддержкой на мировой арене. Это разные величины. Даже враги и войны, которые ведутся в обоих странах, сильно отличаются. Есть, конечно, и параллели: Израиль маленькая страна, а враг огромный, Украина тоже противостоит огромной России, которая навязала агрессивную войну.
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я говорю с привязкой к природным богатствам, которые имеются в стране.

Почему Норвегия правильно в свое время распорядилась и сделала выбор на сырьевую экономику и россия в принципе также, а Украина нет? полно и нефти и газа и всего.
Программа по увеличению добычи газа провалена полностью. Газ закупается в словакии.
Это не идиотизм? И все знают и никто ничего сделать не в состоянии.
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уровень ВВП Израиля маленькой сттраны - 350,9 миллиарда USD, а Украины 112,2 миллиарда USD . Совсем одно и тоже
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то что Украина покупает в Европе газ не удивление для меня.....лучше бы в Украине развивали добычу газа
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Если Украина не вступит в НАТО её ПаРашка заклюет окончательно
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Для того чтобы вступить в ЕС нужно в Украине жить по европейски а у нас мусор бросать мимо урны. Не смешите меня порохоботы
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После этого он,Хуйло, как настоящий Ахвицер, должен застрелиться! Пока его не "завалили" свои...
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Скоро рядом будет с его друганом Парашенко 8%
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Лозун путан-"Умру за путана!",лозунг петерарасих-"Умру за петераса!"
Блин,да докажите уже-чего визжать-то!

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