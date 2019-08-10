 Рейтинг Путіна серед росіян упав до рекордного мінімуму - 43%

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, про це йдеться в дослідженні фонду "Громадська думка".

Якби президентські вибори відбулися найближчої неділі, то Путіна підтримали б 43%. Це найнижчий показник, зафіксований соціологами за минулі 18 років. Лише у квітні 2001 року за Путіна були готові голосувати менше - 42%.

Водночас, як показало опитування, рейтинги інших політиків не змінилися.

Проте знизилася кількість тих, хто вважає, що Путін на посаді працює добре: з 64% у липні до 60% зараз. Зокрема, 27% повідомили соціологам, що президент на посаді працює погано, а 12% вагалися з оцінкою.

Читайте також: У день протестного мітингу в Москві відбудеться турнір з водіння автозаків: "Учасники продемонструють навички маневрування та стрільби"

Також 36% заявили, що стали менше довіряти президенту за останній місяць. І лише у 15% довіра до глави держави зросла. 49% не змогли відповісти на це запитання. Ще майже 40% росіян не хочуть бачити Путіна президентом після 2024 року.

За словами аналітиків фонду "Громадська думка", знизити президентський рейтинг могли як природні катаклізми (пожежі і повені в Сибіру), так і протести в Москві. Експерти також прогнозують подальше падіння підтримки Путіна.