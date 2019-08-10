 Найманці РФ шість разів порушили режим тиші на Донбасі, українські воїни не постраждали, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.
"9 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили режим припинення вогню... За минулу добу втрат із нашого боку не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил: поблизу Лебединського - зі стрілецької зброї, поблизу Верхньоторецького - з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї, двічі неподалік Талаківки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли позиції українських захисників двічі: неподалік Золотого-4 - з великокаліберного кулемета, поблизу Оріхового - з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета.
"Від початку поточної доби противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил", - додали в штабі.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Світлодарська - з автоматичного гранатомета.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Пищевика - зі стрілецької зброї.
для троллей-идиотов
Так что не отвлекайся, давай по полной о том, что было при порохе, и что теперь будет так-же и при президенте разговорного жанра.
Хоть при зели перестали податок платить?
Почему он не сделает доллар по 8?
При нем доллар должен стать 8.
Пеніс Душилін пише що оголошено збір грошей на два дерев'яні макінтоши.
Об этом со ссылкой на сообщение российского наемника из Ростова-на-Дону Алекса Кугельманна в соцсетях пишет Sprotyv.info.
Он рассказал, что женщина исчезла, когда ехала к супругу на передовую. Спустя три дня наемникам сообщили, что ее увезла группа военных, а потом стало известно, что в одном из убежищ группировки боевиков видели избитую женщину.
Наемники отправились туда и освободили ее, а затем куда-то увезли насильников. Автор публикации намекнул, что те были застрелены якобы при попытке бегства и как минимум один из них находится в "жижесборнике", очевидно, имея в виду канализацию или выгребную яму.
Telegram-канал Inside Donetsk, со своей стороны, сообщил об атаке ВСУ по позициям гибридной армии РФ под Коминтерновским. Ресурс рассказал о гибели террориста, который безоружным работал над инженерным оборудованием позиции.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/186289_1565357242
Они же рассказывали что четыре морпеха погибли при разгрузке мин
и нарушили "режим тишины" больше соответствует чем "перемирие" (ибо если наши не стреляют...это еще не перемирие)
спасибо, что живые!
https://www.obozrevatel.com/crime/v-set-popal-sekretnyij-ukaz-lnr-o-zahvate-stanitsyi-luganskoj.htm