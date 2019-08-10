 Помер 71-річний доброволець "Правого сектора" Владислав Бунецький. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці волонтер Назар Приходько.
Він зазначив: "Помер найстарший доброволець Національно-визвольної війни Владислав Бунецький. Йому був 71 рік.
Захищати країну і державність Сивий пішов у віці 68 років. Вступив до лав ДУК ПС, пройшов пекло різних гарячих точок.
Друг Сивий родом зі Стрия на Львівщині. Батько воював у ваффен-дивізії СС "Галичина", батька здав рідний брат, після чого сім'ю відправили на заслання в Сибір.
Після відновлення незалежності, друг Сивий вступив до ОУН. У 2014-му одружився і переїхав на Луганщину, де і потрапив у полон до колабораціоністів. Дружина викупила його. Після цього і пішов у ДУК. Залізний дід. Кремень!
Спочивай із миром, Герою! Вічна слава тобі у віках!"