 Помер 71-річний доброволець "Правого сектора" Владислав Бунецький. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці волонтер Назар Приходько.

Він зазначив: "Помер найстарший доброволець Національно-визвольної війни Владислав Бунецький. Йому був 71 рік.

Захищати країну і державність Сивий пішов у віці 68 років. Вступив до лав ДУК ПС, пройшов пекло різних гарячих точок.

Друг Сивий родом зі Стрия на Львівщині. Батько воював у ваффен-дивізії СС "Галичина", батька здав рідний брат, після чого сім'ю відправили на заслання в Сибір.

Після відновлення незалежності, друг Сивий вступив до ОУН. У 2014-му одружився і переїхав на Луганщину, де і потрапив у полон до колабораціоністів. Дружина викупила його. Після цього і пішов у ДУК. Залізний дід. Кремень!

Спочивай із миром, Герою! Вічна слава тобі у віках!"

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