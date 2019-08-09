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Все про:Держприкордонслужба (2203) контрабанда (972) стрілянина (1027) Харківщина (760)

 На Харківщині прикордонники зі стріляниною запобігли спробі контрабанди товарів у Росію. ФОТО

Вранці 9 серпня на Харківщині прикордонники припинили зухвалу спробу незаконного переміщення через кордон з РФ великої партії товарів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

На Харківщині прикордонники зі стріляниною запобігли спробі контрабанди товарів у Росію 01

Інформацію про конрабанду співробітники оперативних підрозділів отримали заздалегідь. Тому, в місцях можливого незаконного переміщення товарів були виставлені прикордонні наряди.

На світанку, в районі н.п. Гур'єв Козачок, прикордонний наряд помітив групу невідомих осіб, які здійснювали переміщення тюків із товаром з Росії в Україну. Водночас, до місця накопичення товару з боку України під'їхали дві вантажівки "Мерседес" і "Форд". Особи, які ними прибули, почали вивантажувати з машин товар з метою переправлення його в РФ. Побачивши прикордонників, зловмисники вдалися до втечі, створивши при цьому загрозу життю військовослужбовців, активного маневруючи і намагаючись наїхати на прикордонний наряд. Через ситуацію, що склалася правоохоронці змушені були застосувати зброю.

Читайте також: На кордоні з Угорщиною українські прикордонники застосували зброю під час затримання контрабандистів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Харківщині прикордонники зі стріляниною запобігли спробі контрабанди товарів у Росію 02

На місці події виявлено понад 70 тюків з друкованою продукцією, автозапчастинами, поштовими відправленнями і взуттям.

На Харківщині прикордонники зі стріляниною запобігли спробі контрабанди товарів у Росію 03

На Харківщині прикордонники зі стріляниною запобігли спробі контрабанди товарів у Росію 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призначений заступник секретаря РНБО Данілов ще 15 років тому пропонував стріляти на ураження по машинах російських контрабандистів, - журналіст Капустін

До правоохоронних органів направлено повідомлення про вчинення злочину, відповідальність за який передбачена ст. 342 КК "Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142245
 
   
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На фотке, второй снизу- непонятка. Там что написано? Валенки? Или- валежник??? Какой, однако, дефицитный товар! На Харківщині прикордонники зі стріляниною запобігли спробі контрабанди товарів у Росію - Цензор.НЕТ 6554
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Так из статьи непонятно, дерзких перемещателей поймали? За я...ца взяли?
Или через неделю опять будут пресекать?
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А что там границы вообще нету если на автобусах ездят из той стороны и из нашей? Теперь понятно как ФСБ похищает украинцев в Украине и переправляет на Рашку
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Щось я не зрозумів а як же "стіна" яка вже вдруге завершена на 100%???
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на першій світлині із тюка сіно розсипалося на останній валєнкі дожилися кацапи...зовсім худо в странє тайожной
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