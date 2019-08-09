 На Харківщині прикордонники зі стріляниною запобігли спробі контрабанди товарів у Росію. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Інформацію про конрабанду співробітники оперативних підрозділів отримали заздалегідь. Тому, в місцях можливого незаконного переміщення товарів були виставлені прикордонні наряди.

На світанку, в районі н.п. Гур'єв Козачок, прикордонний наряд помітив групу невідомих осіб, які здійснювали переміщення тюків із товаром з Росії в Україну. Водночас, до місця накопичення товару з боку України під'їхали дві вантажівки "Мерседес" і "Форд". Особи, які ними прибули, почали вивантажувати з машин товар з метою переправлення його в РФ. Побачивши прикордонників, зловмисники вдалися до втечі, створивши при цьому загрозу життю військовослужбовців, активного маневруючи і намагаючись наїхати на прикордонний наряд. Через ситуацію, що склалася правоохоронці змушені були застосувати зброю.

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На місці події виявлено понад 70 тюків з друкованою продукцією, автозапчастинами, поштовими відправленнями і взуттям.

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До правоохоронних органів направлено повідомлення про вчинення злочину, відповідальність за який передбачена ст. 342 КК "Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві".