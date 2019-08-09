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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України, Економіка
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Все про:аеропорт (390) дороги (764) Зеленський (2353) порт (170) Омелян (545) інфраструктура (95)

 Зеленський обіцяє збільшити кількість аеропортів до 15, але зараз їх вже 16, - Омелян

Міністр інфраструктури Володимир Омелян прокоментував висловлювання президента Володимира Зеленського на економічному форумі в Туреччині з приводу розвитку української інфраструктури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Омелян зазначив: "Як Ви знаєте, я дуже люблю аналізувати заяви новообраного Президента України.

Нарешті я почув фундаментальні речі, які конкретно зміни нас очікують. Звісно, шкода, що українським громадянам доводиться дізнаватися про це з бізнес-форуму в Стамбулі, але головне, що нарешті є.

Отже, з позитиву:

- в 2019 парламент затвердить ринок землі, з 2020 він запрацює. Який це ринок, які принципи і умови - ніхто достеменно не знає, але це точно плюс.
- буде проведена велика приватизація
- конкуренція на енергетичному ринку і спрощення умов ведення бізнесу, реформа трудових відносин і руху капіталу
- легалізація азартних ігор в п’ятизіркових готелях
- впровадження 5G
- потроєння військово-промислового комплексу
- схвалення восени 2019 закону про концесію (до речі, цей закон, як і багато інших реформ, розроблені теж "корупціонерами і бандитами". А виявився - харош! :)

Можна довго дискутувати, як це все краще зробити, але сказав А - скаже Б, тоді і дамо остаточну оцінку".

Також читайте: Відремонтувати основні дороги за 3 роки нереально, експерти помилилися в розрахунках, - Омелян розкритикував план Зеленського

Він продовжив: "Спірні моменти: Безумовно, озвучений ріст економіки в 5-7% - благий намір. Обіцяли і до нього. На жаль, цього росту недостатньо. Щоб зміни були відчутні кожному, щоб ми змогли вирватися з проклятого кола - рости потрібно на 10-15 % на рік мінімум. Нагадаю, останні роки ростемо 3,5% - "епоха бідності триває", "тотальне зубожіння", "змін ніхто не побачив". І, звісно, треба вирішити щось з "податком на ріст" - реструктуризованими боргами 2015 року, виплати за якими суттєво зростають після досягнення росту більше 4%/рік.

А, тепер моє улюблене, інфраструктура. Відверто, тішить, що хто б не виграв, який би діджитал не був, все одно тягне до доріг, летовищ, портів.

По порядку: Президентом обіцяно "збільшити" кількість реально діючих аеропортів до 15. Зараз їх вже 16, Транспортною стратегією до 2030 передбачено 50. Тобто, ми скоротимо їхню кількість?

До відома, зараз найбільша проблема - наявність достатньої кількості літаків в українських авіакомпаній для здійснення внутрішніх авіаперевезень. Шляхи два: відкрити внутрішнє небо для іноземних авіаперевізників, вбивши вітчизняних, або запровадити державну програму нарощення флоту національних авіакомпаній, принагідно запустивши підтримку будівництва регіональних літаків на АНТОНОВі.

Так, летовища теж треба відбудовувати. Ми це вже робимо в Одесі та Дніпрі. Але не за дивною схемою: бізнес за невідому суму будує, а держава всі витрати компенсує. А є затверджена програма розвитку регіональних летовищ: платники податків фінансують будівництво злітних смуг, бізнес на умовах концесії будує термінали та супутню інфраструктуру і компенсує державі її інвестиції".

"Я не знаю, що таке президентське "забезпечити розвиток п’яти морських портів", але хотів би нагадати: в Україні 13 морських портів. І ще 5 в анексованому Криму. І ще один у В’єтнамі. П`ять розвиваємо, а решта: закриваємо, забуваємо, продаємо, тіряємо?!

"Впродовж п’яти років ми витратимо 20 мільярдів доларів на інфраструктуру", - стверджує Президент. Ок, але тією ж Транспортною стратегією передбачено витратити мін 60 млрд дол на інфраструктуру до 2030 року. 60 ділимо на 2 = 30! Ми хочемо витратити на інфраструктуру на 10 млрд дол менше, аніж планували??!

"Ми приведемо до ладу 24 тисячі км доріг!". Не буду досікуватися, як зрозуміти "приведемо до ладу". В Кончі-Заспі завжди були хороші дороги, в Миколаївській області їх бачили лише на фото. Хвилює інше. Всього в Україні 179 000 км доріг. І ще близько 200 000 км комунальних. 24 000 км - ок, а решта що за 5 років?!" - запитує Омелян.

Міністр продовжив: "У 2019 році, маючи Дорожній Фонд у грубо 50 млрд грн, ми відремонтуємо близько 4000 км.

З наступного року Дорожній Фонд має бути близько 70 млрд грн і ще 10 млрд грн на територіальні дороги. Себто, в рік можна робити мінімум 10 000 км.

24 000 ділимо на 5 = 4 800 км доріг на рік. Тобто, вдвічі менше від запланованого???? "ГдєДарогі?!"".

"Традиційно, питань більше, аніж відповідей", - резюмував Омелян. 

Читайте також: Для мене набагато приємніше увійти в історію з "гіперлупом", ніж баригою або клоуном, - Омелян

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142244
 
   
 Топ коментарі
 
Да, с математикой у ЗЕ команды проблемы 😀😀😀
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Ну значит один развалят. Тупой этот Омелян чес. слово...
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Этот придурок никак не уймется. Про гиперлуп он таки своё хайло завалил. Теперь- аэропорты, которых он наобещал аж 50, прекрасно зная, что считать он их будет из Штатов, вместе с детишками-американцами. Быстрее бы его убрали, подалее.
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оговорился зебеня. "уменьшить" наверное хотел сказать ))
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Омеля просто живет в параллельном мире, где дороги у него чинятся и он успешных менеджер с гиперлупом. По факту даже не знает сколько реально работает аэропортов в стране, но что ж отличный "эксперт" ожидается на бирже труда в скором времени и еще чуток возможно в сизо.
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Ох и ЗЕботов наплодилось, размножаются как мыши, в геометрической прогрессии
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.

омеляша, так ты молодець !!
осталось их хиперлупом соединить
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Омелян такой серьёзный онолитег из партера

Министру надо обязательно прислушаться к таким мудрым советам. Ой так он же и есть министр 😂
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А по делу есть что сказать? Или так, испортить воздух пришли?🤔
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а шо, не понятно? воздух, воздух и только воздух! Зеленський обіцяє збільшити кількість аеропортів до 15, але зараз їх вже 16, - Омелян - Цензор.НЕТ 1002
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«Есть ли у вас машина? Да. Если бы был вопрос - Есть ли у вас машина, способная ездить, то, естественно был бы другим.» - как то так и с аэропортами.
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Этот говнюк против "открытого неба" вот оно чё ...
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Так сколько аэропортов в Украине на самом деле?🤔
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Насколько я понял, всех вместе - 16.Реально функционирующих - 10 или 11.
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Реально сидит себе совершенно офигевший от безнаказанности Омелян
Сытый довольный лощеный
Нихрена не делал все эти годы, нихрена сейчас не делает, хотя ещё на посту министра и обязан работать

Вместо этого это гиперлупное дарование постит на ФБ какой плохой Зе
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Проверил. Если отнять донецкий, луганский и два в Крыму, то действующих 11.
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Интересно зачем удалили мой камент и какое правило форума он нарушал 😂
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