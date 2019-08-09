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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  2012  96
Все про:Джемілєв (223) Зеленський (2353) Чубаров (368) кримські татари (1407)

 Джемілєв запропонував Зеленському призначити Чубарова на посаду уповноваженого президента у справах кримських татар

Національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським запропонував кандидатуру глави Меджлісу Рефата Чубарова на посаду уповноваженого президента у справах кримських татар.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Я сказав, що існування посади уповноваженого президента у справах кримських татар доцільне. Як уповноваженого я запропонував Рефата Чубарова. Побажання ми також передали в письмовій формі", - сказав Джемілєв.

Чубаров підтвердив, що це питання обговорюється і "рішення буде за президентом".

Також читайте: Зеленський підтримує ідею кримськотатарської автономії, - Джемілєв

Нагадуємо, п'ятий президент України Петро Порошенко створив посаду Уповноваженого президента у справах кримськотатарського народу в серпні 2014 року. На цю посаду був призначений Джемілєв. 18 травня 2019 року Порошенко підписав указ про звільнення Джемілєва з цієї посади.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142243
 
 
 Топ коментарі
 
сейчас это Пецины шавки, сами крым.татары оборзевшие такие же как кацапы, в свое время успел пообщаться с ними в Крыму
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а зачем эта должность, в бюджете есть лишние деньги? чем они занимаются? надоели эти продажные поросенки, джамилевы, чубаровы..
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Шо, уже и не наркоман, а пан президент? От же шлюхи соевые! Когда мародёр попросит посаду гардеробщика в Офисе президента?
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Чому, фігурант чорного списку? Та ще і катігорічєскі.
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сейчас это Пецины шавки, сами крым.татары оборзевшие такие же как кацапы, в свое время успел пообщаться с ними в Крыму
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в их родном Крыму?
ну, и чем они там тебе насолили?
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а татары не скрывали и до оккупации, что, когда их будет больше, чем славян, тогда будут отделяться от Украины.. у них в семьях много детей, у славян, как правило - один-два.. они это открыто заявляли..
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Так и Джемилев на ставке у ПоПА харчевался. Даже что то про "конструктивную оппозицию" к Зе блеял. Джемілєв запропонував Зеленському призначити Чубарова на посаду уповноваженого президента у справах кримських татар - Цензор.НЕТ 4886. Но татары это такие борцуны, что им не важно кому подмахивать, лишь бы это действующая власть была. Ну вот так у них повелось исторически.
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нескромный вопрос ,почему у Пети такую должность не просили? Джемілєв запропонував Зеленському призначити Чубарова на посаду уповноваженого президента у справах кримських татар - Цензор.НЕТ 4184.........а за Петю майки рвали на груди Джемілєв запропонував Зеленському призначити Чубарова на посаду уповноваженого президента у справах кримських татар - Цензор.НЕТ 8977
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Они не до корыта лезут, они автономии хотят. А это начало конца для страны.
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Опять?
Надо делать все как раньше чтобы не было все как раньше?
Гениально
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У зелемойного уполномоченного по татарам и фамилия должна быть татарская. Ну хотя бы, Шмулевич или Цицельман. А то Чубаров..
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В Украине национальностей - пальцев на руках не хватит загибать. И всех в уполномоченных.
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а зачем эта должность, в бюджете есть лишние деньги? чем они занимаются? надоели эти продажные поросенки, джамилевы, чубаровы..
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А на переезды офиса президента и на курсы дебилов ,которых надо обучать три кнопки нажать в Раде деньги есть?! !И почему ты называешь Порошенко предателем? Именно он остановил путлера создав и вооружив заново ВСУ. Или может Чубаров и Джамилев снимались в кацапских сериалах , спосированных российскими деньгами как твой Зе, когда в стране шла война и гибли украинцы?!! Патриоты вы херовы, вам даже название команды этого лицедея не противно, "слуги народа" прямо снял с кацапского сериала, еще и в патриоты теперь играетесь?Доиграетесь.
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поросенко торговал с оккупантами, ограбил народ Украины, обвалил гривню, создал коррупционные схемы со своими подельниками - ахметовым, свынярчуками, гонтаревой и тд..
доигрался от безнаказанности поросенко, его ненавидит народ Украины и ждет от новой власти посадки поросенко с конфискацией..
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Ты выпей валерьянки , чтобы истерику остановить , за Порошенко 25% населения,из 42 миллионов народонаселения Украины, это около 20 миллионов , считать умеешь?Так что ты за всю Украину не расписывайся,зеленыш. Озвуч что ограбил Порошенко, тогда и поговорим , а пока ты трепло , такое же , как и твой артист разговорного жанра.
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Как то вы процент неправильно начисляете.
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Пусть будет неправильно, но если 25% голосовали против зели , не надо говорить от имени всей Украины, это четверть населения страны, так тебя устроит?
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Хочу вам доложить что у вас устарелые данные , на последних выборах Порох набрал 8% и всего 5% мест в раде что ровно в 10 раз меньше чем у наркомана малороса и на 1 меньше место чем даже у Юли
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А я понимаю , тебе Разумков посчитал, думаю когда у нас лопнет терпение , ты увидишь сколько тех кто против твоего бездарного Сцаря.
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Это было весной
С тех пор с 30% рейтинг вырос до 43%

И да у меня есть знакомые которые голосовали на президентских за Петю
А уже к парламентским были за Зе

Посмотрели послушали и прониклись
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Чем бы ты не тешилась, пусть будет 25 человек, вы бы тут тогда не паслись спасая авторитет нынешнего президента.
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а чего ты тогда здесь икру мечешь под чужим флажком каждый день круглосуточно ? иди празднуй президентство клоуна, это вершина твоего счастья..
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Дадада круглосуточно все тут сидим и спасаем Зе и пьём ещё и празднуем вершины

Так от кого спасать надо? 😁

Или ты думаешь я не помню что у тебя брат воевал когда были котлы и что ты тогда писала о Порошенко? Так я помню
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Да тебе ли говорить , тебя только ленивый не послал, тебе это ,видать, доставляет особое удовольствие.Особенно в твои ночные вахты на ЦН.
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Вот я и думаю лезешь под прокси, может ты и есть Скобеева. Клоун при власти, таких как ты устроит полностью , он такой же умный как и ты.
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Мне тоже жалко Порошенко. Однако нельзя идти против воли украинского народа.
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Себя пожалей , тебе кацапская колония - дом родной, Порошенко уже войдет в историю как президент , а ты как был тролль кацапский ,так и останешься.
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Опять ты за всех расписался , это диагноз, или весу добираешь? Смешно , ей богу.
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какие 25? поросенко и 5 не набрал, остальное - фальсификации.
трепло - это ты, а я живу в Украине, и вижу, насколько беднее стали украинцы, за 5 лет упадок во всех сферах - транспорт, медицина, продукты питания, образование, дороги, коррупция на местах, тарифы, беспредел по тарифам и обесцениванию гривны..
а озвучивать, что украл вальцман - будут во всеуслышание - прокуроры и судьи, которые будут принародно судить мородера и вора вальцмана-поросенко..
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Кого ты мне напомнил?Малороса, , - живу в Украине , у нас все плохо... пропагандон неуклюжий.
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вальцманоид, если бы ты жило в Украине, то увидело, насколько, за 5 лет - Украина скатилась в нищету, коррупцию, а народ Украины из бедного, превратился в нищих..
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малорос - это жена пасынка вальцмана, которого он выдает за своего сына, в прошлом мимоньетчика и депутана от бпп (блок пукина-поросенко)
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Да не старайся ты мы по зеленскому видим , какой лекторат его вбирал , и как можно было выбрать человека, который не имел ни программы , ни команды, помимо дружбанов из театра , и съемок в кацапском сериале , во время войны!
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а за кого надо было голосовать?.. за мародера вальцмана и его свынярчуков-гонтаревых, которые нанесли Украине урон, сравнимый с оккупацией..
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Нет, за того кто хером по роялю играл всю жизнь , надеюсь не гимн Украины, с него бы сталось ,после того как он Украину проституткой назвал.
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Нам где бы не работать, лишь бы не работать...
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Шо, уже и не наркоман, а пан президент? От же шлюхи соевые! Когда мародёр попросит посаду гардеробщика в Офисе президента?
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кто есть мародер? это мыролюбный свиновальц?
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Так Порошенко ж уже говорил что готов сжалится над нами зебилами и стать премьером Джемілєв запропонував Зеленському призначити Чубарова на посаду уповноваженого президента у справах кримських татар - Цензор.НЕТ 2143
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И что это назначение даст?Полуостров вернёт?
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что бы быть насяльником нужна должность ,без нее не насяльника Джемілєв запропонував Зеленському призначити Чубарова на посаду уповноваженого президента у справах кримських татар - Цензор.НЕТ 2260
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Не сразу, но нужно же с чего-то начинать процес. Вот с должности и начнут, а там потихоньку и все.
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Пропоную цих Джемільова і Чубарова послати на рік в АТО ... Досить штані протирати по Верховних Радах, докажіть свій патріотизм, бо тільки про кабінети мріють і ділять !
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В какое АТО? От которого зеленский прятался ? А твой головокомандувач зеленый отчего не воевал? Он помоложе Джамилева будет, анализ мочи боялся сдать?
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Бандерівець - ніякий ти не бандерівець, ти Урюк звичайний, Мокша-Урюк. А знаєш чому?


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теперь татары будут указывать, что делать президенту?
в Украине есть греки, армяне, поляки, белорусы, давайте теперь всем сделаем по уполномоченному..
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А Петра Порошенко уповноваженим по Свинарчукам та Рошену?))
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Должна быть такая должность, обязательно, а Чубаров самая достойная кандидатура.
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посадить еще одного дармоеда на бюджетные деньги? пусть сам кормится, или у бывшего хозяина поросенко попросит..
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95 квартал уже трудоустроили?Кто бы уже говорил.
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95 квартал не ограбил украинцев на миллионы, как это сделал поросенко со своими подельниками..
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95 квартал у власти это кумовство времен януковича, так что у них все впереди. Ты озвуч когда у тебя были миллионы , на которые тебя ограбили , истеричка.Не можешь , тогда глотни каплю валидола и ляг спать.Бездарность клоунов у власти принесет такие убытки , что даже тебе не заплатят за твои пасквили.Кстати, уже началось.
Начинают поступать интересные подробности "встречи" Варфоломея и Зеленского. Короче говоря, Варфоломей его просто выгнал... Последнее его слово которое он произнес махнув на Вову рукой - "экселеунсон". Как нам объяснили, вообще то это с греческого означает "пошел вон", более мягкий перевод - "изыди!" Вован, мы снимаем кипы перед твоим дипломатическим талантом...
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Я что ли тут пургу пощу под видом «тайных инсайдов»? 😂😂

Вот вы тугие там, это завал.
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Да нам уже по фиг что ты делаешь , главное печаль , что лезешь куда не просят , и все нюхаешь и гадишь как муха.
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Жаргон зеленского попер, ну мы еще посмотрим, это моя страна и тут живут мои дети и родные, не расчитывайте ,что мы дадим вам сдать Украину на коленях перед путлером, слуги урода.
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а как же тогда без должности уполномоченного президента по делам жителей Зимбабве? они что не люди?

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Люди, маза фака, люди. Нехай пока учат мову. Выучат как Чубаров, будет и им уполномоченный.
Ещё тупые вопросы будут?
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Джамилёва и Чубарова давно пора зменить.Они не справились с противодействием захвату административных зданий в начале аннексии Урыма,не организовали массовые протестные акции коренного крымско-татарского народа захвату и проведению незаконного референдума по признанию Крыма частью РФ...Кстати,именно эти люди и были активистами обретения крымом автономии,когда тот ещё не был оккупирован.Тогда СОВЕРШЕННО НЕ БЫЛО МОТИВА для обретения автономии.Крым имел местную власть,крымско-татарское население не ущемляли в правах и Крым финансировалс по полной.
Именно автономия Крыма позволила использовать юридическую почву для "референдума".разрешённого украинским законодательство и правами автономии.так что эти персонажи и подыграли планам отторжения Крыма от Украины.
Нужны новые лидеры-патриоты,а не торговцы лицом на политических площадках и СМИ.Не "короли без королевства",а деятельные лидеры,способные активировать крымско-татарское население к праву выбора.Нужны новые лидеры взамен утративших авторитет среди татар по обе стороны линии разграничения с Крымом.
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зато я прекрасно помню вырубленные виноградники под Ялтой с бараками татар, халупы на АйПетри, отжатые у простых людей паи под Симферополем и везде татары выходили и верещали что это их земля и Укранцы идут нафиг, а сейчас эта шайка права ещё качает
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"Лидеры -патриоты" , снимающиеся в кацапских сериалах во время войны.И решившие победит путлера встав перед ним на колени. Зашибись.
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я имел ввиду лидеров из среды крымско-татарского населения,а не по Украине.Что будет по Украине ещё никто не может спрогнозировать ))
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Крымские татары должны сами высказаться на счет того, кого они хотят видеть уполномоченным. А то вон с оккупированного Крыма приехало 800 человек проголосовать на выборах президента. Я конечно не хочу сказать, что им насрать на то, кто будет президентом или уполномоченным в Украине, но очень на это похоже и это дело стоит прояснить.
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а этот пустозвон разве прошел в ВР нового созыва?
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Джемилева пусть Петю просит назначить Чубарова.
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Правильно , это вам не Медвейчук в верховной раде , вместе со Штепою.Есть же разница , при Пете Штепа сидела в тюрьме , при зеле в ВР, патриоты итить колотить.
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Правда глаза колет? Попроси зелю мочу сдать , пусть промоет тебе зенки.
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Как ты зациклена на методичке , тебе в отпуск пора, руку переиграешь , активистка под прокси.
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Смешные зе адепты, думают если заспамят , то глаза не видят сердце , не болит, спамить и вас можно , только мы хорошо помним что вы творите, помните и вы , что придется отвечать за Украину и вам, и вашему лидеру.Можно комент отправить в спам,но не людей которые вас видят насквозь и не Украину..
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Не могут найти какого-то молодого и энергичного татарина-патриота, пусть даже частично подконтрольного Чубарову? Зачем этих дидов тащить?
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