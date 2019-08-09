EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Події
  2491  36
Матеріали за темою:
Все про:Безсмертний (96) Міжнародний_кримінальний_суд (18) Цемах (11)

 Заяви "ДНР" про включення Цемаха в списки на обмін - це провокація, - Безсмертний

Інформація про включення колишнього командира протиповітряної оборони "ДНР" Володимира Цемаха в списки на обмін є провокацією з боку угруповання "ДНР".

Про це повідомив представник України в Тристоронній контактній групі на переговорах у Мінську Роман Безсмертний, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса.

"За деякими речами можна визначити, що це провокація. По-перше, до цього процесу використовується слово звільнення, а не обмін, по-друге, в цьому процесі заборонено називати прізвища і цифри", - сказав він.

Читайте також: Терористи "ДНР" внесли "зенітника" Цемаха до списку на обмін

Раніше 9 серпня представниця угруповання "ДНР" в ТКГ Дар'я Морозова заявила, що українська сторона підтвердила включення в список на обмін полоненими Цемаха.

Нагадаємо, наприкінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади бойовиків "ДНР" Цемаха. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Читайте також: СБУ засекретила справу екскомандира ППО терористів у Сніжному Цемаха. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142241
 
 
 Топ коментарі
 
объясните лугандону что только после суда в гааге....
 показати весь коментар
 
Это он в воздухе переобулся.
Я вот лично был за неё, как и наверное большенство Украинцев тогда. Но после её возврата, понял что ошибался, дали кота в мешке. Мне не стыдно это признать. А вот некоторым стыдно даже себе признаться, не то что бы на публику.
 показати весь коментар
 
Головне- не порушити вистраждане презедентом перемир'я, чи не так?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Головне- не порушити вистраждане презедентом перемир'я, чи не так?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Порошок вже би обміняв цього Цемаха. Як тоді віддав за придуркувату Надю двох кацапських спецназівців.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зато как с Наденькой носились! Заяви "ДНР" про включення Цемаха в списки на обмін - це провокація, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 9822 не дай Бог подобное тогда написать!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а то. Столько аккаунтов потерял, ужасть))
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
не столько против нее, как столь против раздутого ура-патриотизма с дебильной "голодовкой" и тд. А по итогу оказалось, что прав.
 показати весь коментар
 
 
В патриотизме нет не чего плохого, если он настоящий, а не наигранный.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
в том то и дело, если настоящий. Я про это говорил и говорю. А когда тебе показывают бедную Наденьку с отожранной харей, которая якобы голодает 50-100-200 дней - смешно плять
 показати весь коментар
 
 
Смешно было когда она голодала, а ну суд приходила такая же, а то и с набранным весом. Уже какие-то подозрения были. Вот, Сенцов когда голодал, видно что реально голодовка. А там мля, жесть.
Радует одно в этой ситуации. ФСБ не получилось впарить нам её как героиню.
 показати весь коментар
 
Это он в воздухе переобулся.
Я вот лично был за неё, как и наверное большенство Украинцев тогда. Но после её возврата, понял что ошибался, дали кота в мешке. Мне не стыдно это признать. А вот некоторым стыдно даже себе признаться, не то что бы на публику.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ДА ни хрена. Я топил тогда против конкретно, указывая, что срут в уши.Столько дерьма про себя начитался тогда. Просто на цензоре свобода слова такая, кхм..."демократичная")))
 показати весь коментар
 
 
Ну, мы все разные, и все в праве ошибаться. Бываем слепы чем другие, глупы, а больше наивны, верим всем и вся. За что и страдаем.
 показати весь коментар
 
 
Проти не був. Але обмін був явно не рівноцінний. Як і всі соєві обміни.
 показати весь коментар
 
 
объясните лугандону что только после суда в гааге....
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
и украинские пленные остаются в подвалах сепаров. Браво! ты гений дипломатии!
 показати весь коментар
 
я с тобой согласен только в том, что у нас некоторые язык за зубами держать не могут! обязательно надо раструбить о своих победах! остальное все лирика....
 показати весь коментар
 
 
Последние 30 лет, сплошная провокация...
 показати весь коментар
 
А почему бы и не поменять?
На главного обвиняемого в катастрофе - х*йло.
 показати весь коментар
 
9 серпня представниця угруповання "ДНР" в ТКГ Дар'я Морозова заявила, що українська сторона підтвердила включення в список на обмін полоненими Цемаха Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3142241

Джерело?
Якесь джерело?
Де офіційно?

Тому ті фейки не варто слухати.
Контрацептива того в будь якому випадку потягнуть до гааги. (крапка)
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору