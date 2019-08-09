 Заяви "ДНР" про включення Цемаха в списки на обмін - це провокація, - Безсмертний

Про це повідомив представник України в Тристоронній контактній групі на переговорах у Мінську Роман Безсмертний, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса.
"За деякими речами можна визначити, що це провокація. По-перше, до цього процесу використовується слово звільнення, а не обмін, по-друге, в цьому процесі заборонено називати прізвища і цифри", - сказав він.
Раніше 9 серпня представниця угруповання "ДНР" в ТКГ Дар'я Морозова заявила, що українська сторона підтвердила включення в список на обмін полоненими Цемаха.
Нагадаємо, наприкінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади бойовиків "ДНР" Цемаха. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.
Радует одно в этой ситуации. ФСБ не получилось впарить нам её как героиню.
Я вот лично был за неё, как и наверное большенство Украинцев тогда. Но после её возврата, понял что ошибался, дали кота в мешке. Мне не стыдно это признать. А вот некоторым стыдно даже себе признаться, не то что бы на публику.
На главного обвиняемого в катастрофе - х*йло.
Джерело?
Якесь джерело?
Де офіційно?
Тому ті фейки не варто слухати.
Контрацептива того в будь якому випадку потягнуть до гааги. (крапка)