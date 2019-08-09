 Нацрада ТРМ не дозволить відкрити філію "Еха Москви" у Києві, - Костинський

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав член Нацради ТРМ Сергій Костинський.
"Навіть не знаю, куди пану Венедиктову (головному редактору станції - ред.) потрібно буде прийти, щоб отримати право на створення філії "Ехо Москви" в Україні. Двері Нацради для нього і його "любих друзів" точно будуть закриті", - написав Костинський.
Сама Нацрада як регуляторний орган поки не оприлюднила своєї позиції щодо цієї справи.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше 8 серпня, проросійське пропагандистське видання "Страна.ua" повідомило, що головний редактор російської станції Олексій Венедиктов, який прибув до Києва, має намір відкрити в Україні бюро своєї станції.
Экзорцист Баканов должен был разобраться с этим чёртом. Шота он мышей совсем не ловит или ловит, но не тех.
Но на вас лично она, конечно, тоже не действует. Угадала?
А теперь хз, может, это как с Гонтаревой: если она заявляла, что бакс не вырастет, надо было бегом бежать покупать доллары, потому что уже на «-стет» курс начинал расти
Психологическая война (син. психологические операции) - психологическое воздействие на войска (силы) противника и население с целью их деморализации и склонения к прекращению сопротивления. Может проводиться в ходе подготовки к проведению военных операций и/или в их ходе. В СССР в том же значении использовался термин спецпропаганда. Психологические операции как война нервов, когда вместо обращения к мышлению, адепты психологической войны обращаются ко всему бессознательному и инстинктивному, что есть в психике человека, проводятся не только в военное, но и в мирное время.
Для проведения психологической операции требуется наличие нескольких условий: 1) контроль над информационными потоками как формальными: СМИ, образовательные структуры, социальные сети и т. д., так и неформальными, распространяемые посредством слухов, мнений и т. д. Важную роль здесь играет использование лидеров мнений, оказывающих определяющее влияние на формирование мнения в пределах своей группы. Моделью здесь служит концепция многоступенчатого потока информации. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
И нужно у Путина отобрать срочно СМИ, которые его кум завладел! Такое в состоянии войны нельзя допускать!!! Медведчука нужно арестовать по статье 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.