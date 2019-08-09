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 Нацрада ТРМ не дозволить відкрити філію "Еха Москви" у Києві, - Костинський

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення не дозволить відкрити в Україні філію російської радіостанції "Ехо Москви".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав член Нацради ТРМ Сергій Костинський.

"Навіть не знаю, куди пану Венедиктову (головному редактору станції - ред.) потрібно буде прийти, щоб отримати право на створення філії "Ехо Москви" в Україні. Двері Нацради для нього і його "любих друзів" точно будуть закриті", - написав Костинський.

Сама Нацрада як регуляторний орган поки не оприлюднила своєї позиції щодо цієї справи.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше 8 серпня, проросійське пропагандистське видання "Страна.ua" повідомило, що головний редактор російської станції Олексій Венедиктов, який прибув до Києва, має намір відкрити в Україні бюро своєї станції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142240
 
   
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Гнать нужно за пределы страны эту ********** кудряшку
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Кстати машин с запаребриковыми номерами стало в разы больше попадаться на дорогах .
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Идите на хутина газпромовские пропагандоны. За поребрик
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Не разрешит?Да какой болван вообще пускает в страну этого Лавровского собутыльника?
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Ви і я добре знаємо хто надав йому дозвіл на в'їзд.
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Надо медведчуковские СМИ и все, играющие на стороне агрессора, выдворить из Украины
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Это чмо когда нибудь голову моет и расчесывает? Нацрада ТРМ не дозволить відкрити філію "Еха Москви" у Києві, - Костинський - Цензор.НЕТ 5958
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То антенны , - газпромовские сигналы принимать .
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Почему это лохматое чудовище шастало по Киеву?
Экзорцист Баканов должен был разобраться с этим чёртом. Шота он мышей совсем не ловит или ловит, но не тех.
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У СБУ сейчас приоритетная задача экология Кривого Рога.
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Есть дела поважней - Баканов в АТО крыс ловит!
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И сколько уже наловил этот крысолов?
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Ну, хоть в национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания вменяемые люди.
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Господя! Шо ж вы сразу о плохом?! Нет, шоб порадоваться перед выходными!
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раз он ездит в Киев значит ему что то нужно? иногда слушаю его подкасты - ох и хитрый жучара!!! письма он видите ли возит от еврейской мамы вышинского еврею зеленскому, с просьбой отпустить по земляцки ее мальчика. закройте этому вене кордон не йух ему на Украине делать! а то зачастили - то он ,то белковский , то быков и блин все такие друзья Украины что я иногда думаю а кто же тогда украинцев убивает?
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А зачем вы слушаете российскую пропаганду? Вы считаете, вы особенный, на вас не подействует?
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да я особенный, не подействует. поздно пить боржоми когда ж.па отвалилась (это я о возрасте). помните изречения иосифа джугашвили? нет? ну так я напрмню - противника надо знать в лицо! а вы сударыня с какой целью интересуетесь?
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Та такі як вона, не хочуть, щоб українці, знали, наскільки русскій народ ненавидить українців.
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это наверное очень сильный метод борьбы с вражеской пропагандой - брать и слушать ее. Она же не для того чтобы ее слушали создаётся, само собой
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Дак кто ж ее слушает в Украине, с нее ржут и через 3 минуты выключают нах.)))
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3 минуты каждый день - это уже полчаса за 10 дней.

Но на вас лично она, конечно, тоже не действует. Угадала?
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У лолиботов - траур . Им дюже хотелось обосрать Зе , а тут такой облом .
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за то у зелебобиков праздник . таку битву выиграли . для того что бы сказать нет москалю нужна не абы яка смелость
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А в чем траур? В том что ведомства Авакова и Баканова позволяют ему по Киеву шастать?
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Венедиктов: Мало забрать Крым и построить Мост. Для снабжение водой нужно забрать приКрымье https://www.youtube.com/watch?v=gkJOTUsIHkY
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Да, этот Венедиктов еще тот ублюдок. Только за призывы захвата в этом видео его можно было закрыть по пересечению границы Украины.
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Разве это не логично? Даже дурак понимает какая следующая цель у России, сухой Крым это квадратное колесо.
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Запретить Йеху мацквы?Интересна квеста, Таккару нраицца (с)
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спасибо за внимание . Джузеппе может ехать домой Нацрада ТРМ не дозволить відкрити філію "Еха Москви" у Києві, - Костинський - Цензор.НЕТ 3413
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Это они решили в противовес создаваемому Украиной Всемирному русскоязычному прямо в "сердце" вирусом вдарить.
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Пока этот Костинский не заявил «никогда не выдадим», мне не было страшно
А теперь хз, может, это как с Гонтаревой: если она заявляла, что бакс не вырастет, надо было бегом бежать покупать доллары, потому что уже на «-стет» курс начинал расти
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Пропаганды мало до Украинцев доходит, а эхо москвы - это проект газпрома и они хотят заполонить все в Украине своей пропагандой для "Психологической войны".

Психологическая война (син. психологические операции) - психологическое воздействие на войска (силы) противника и население с целью их деморализации и склонения к прекращению сопротивления. Может проводиться в ходе подготовки к проведению военных операций и/или в их ходе. В СССР в том же значении использовался термин спецпропаганда. Психологические операции как война нервов, когда вместо обращения к мышлению, адепты психологической войны обращаются ко всему бессознательному и инстинктивному, что есть в психике человека, проводятся не только в военное, но и в мирное время.
Для проведения психологической операции требуется наличие нескольких условий: 1) контроль над информационными потоками как формальными: СМИ, образовательные структуры, социальные сети и т. д., так и неформальными, распространяемые посредством слухов, мнений и т. д. Важную роль здесь играет использование лидеров мнений, оказывающих определяющее влияние на формирование мнения в пределах своей группы. Моделью здесь служит концепция многоступенчатого потока информации. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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старому пуделю путеным по губам поводили. И это правильно. Гнида еще та.
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Кацапы вообще такие, их гонишь в дверь, а они в окно лезут. Ни грамма самолюбие
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мордва одним словом наглая как колымский питорас.
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Венедиктов - агент КГБ . Все запомнили ? Можете выучить как отче наш . Это 100% инфо .
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кожен русскій кацап ментально агент КГБ.
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Це вже будуть вирішувати Богдан з Портновим.
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перед тим, як веню копняками до літака будуть гнати, обов'язково тре поголити... буде літати туди - сюди, бо вдома ніхто не впізнає...
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Десь запрєщено щоб Вєнєдіктова, під сраку на родіну ?
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єто об єтом канале говорил Зе - один большой всеобьемлющий канал на русском язьіке? Украинцам больше по нраву прицип "хорошо где русских нет", так что назад за свой запорєбрік!!!
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Не. Ве-рю! Вам. Абсолютное недоверие.
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Когда я пишу какой-то про украинский острый (без матов) комментарий под видео на сайте "Эхо Москвы" -модератор его сразу удаляет. Все они одно и тоже.
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СМИ - это оружие! Россия этим оружием стреляет в мозги и может создать свою реальность и для простых людей, которые не понимают, что это оружие и они не умеют фильтровать информацию и они будут само больше подвержены, а таких людей большенство наверное! Информационная безопасность Украины должна все орудие пропаганды врага оградить от незащищенных умов простого населения и даже среди военных не желательно пропаганду врага показывать ибо "психологическая война" рассчитана на деморализацию и склонению к прекращению сопротивления. Русские никогда не разрешат у себя вещать пропаганду врага по тв и радио. Идет война и такое допускать нельзя! Путин работал в 5 отделении КГБ по борьбе с инакомыслием - это сказал Литвиненко, которого Путин полонием отравил вот вырезка на ютубе https://www.youtube.com/watch?v=QD2raoU542A
И нужно у Путина отобрать срочно СМИ, которые его кум завладел! Такое в состоянии войны нельзя допускать!!! Медведчука нужно арестовать по статье 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
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