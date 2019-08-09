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 Політика України
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Все про:ВР (5302) Стефанчук Руслан (48)

 Новий склад Ради насамперед займеться економічними питаннями, - Стефанчук

Верховна Рада IX скликання насамперед займеться розглядом економічних питань. Про це на брифінгу 9 серпня сказав майбутній народний депутат від партії "Слуга народу", претендент на посаду першого віце-спікера парламенту Руслан Стефанчук.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Питання, які ми маємо розглянути насамперед, - це питання виконання обіцянок і запуску економіки України. Це питання номер один. Після цього ми перейдемо до того, щоб структурувати політично і суспільство, і владу. Але у нас дуже мало часу на те, щоб запустити економічні та інші процеси в державі", - сказав він.

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За словами Стефанчука, слід також визначити ставлення до законопроектів, які перейдуть у нове скликання з попереднього.

Він також повідомив, що "Слуга народу" визначить блок законопроектів, що стосуються внесення змін до Конституції України, а також у партії є пропозиції щодо зміни регламентних процедур у Верховній Раді.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142238
 
 
 Топ коментарі
 
Новый состав Рады в первую очередь займется экономическими вопросами, - Стефанчук Все правильно, войну закончили теперь можно и экономикой заняться.
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Для них війна десь там, за обрієм.
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Хоть одного економиста назови среди этих фотографов и няней?
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Новый состав Рады в первую очередь займется экономическими вопросами, - Стефанчук Все правильно, войну закончили теперь можно и экономикой заняться.
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А какая экономика без коррупции? Столько всего и всё так связано
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Ну, давай всех твоих родственников и знакомых, и знакомых их знакомых запряжем на 15 часовой рабочий день и работать вы все будете за еду, но ради разработки высокотехнологичного вооружения и средств защиты с которыми не так страшно будет идти в наступление солдатам. Лет пятьдесять помантолите без экономики, не каждый доживет, но кому то удастся увидеть атаку и главное ты будешь счастлив, не?
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Ты же бедняжка наверное все 5 лет по 15 часов работал? И как то развивалось вооружение. Народ который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую и тогда как раз твой сценарий оправдается. Как быстро риторика зеленых меняется зачем нам то вооружение, мы все равно не победим, надо договариваться.
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А я тут причем, чудопорошковое? Я же не пытаюсь сказать, что вопросы экономики второстепенны в нашей ситуации. Будет крепкая экономика, будут средства на развитие ВПК и покупку вооружения за рубежом, будет достойная оплата для тех, кто рискует самым дорогим, что у него есть жизнью. Прости, что пришлось так много писать, но я вижу ты немного туповат, так что маємо то, що маємо.
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Не так мрачно. Но без победы в войне не будет и нормальной экономики. 6% ВВП идет на войну . Не забыл? Плюс блокада Азовского моря. Плюс анексированный Крым. Плюс отжатый Донбасс. Плюс заминированные земли в ООС... Ты правда думаешь , что возможно сделать эффективную экономику в воюющей стране?
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Бгг, я нечего не забыл, а ты вот о Израиле забыл похоже.
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Новый состав Рады в первую очередь займется экономическими вопросами, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2194
Юлия Тимошенко еще раз стала прабабушкой,это же сколько годков нашей Тигрюле?
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Пишу відразу: Даніло тріпло. І так писатиму всюди поки не доведеш що це так. Бувай.
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- Чув звін та не знаю звідки він - Дочка Юлі народила другу дитину
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Что методичку новую подогнали.
Свиноматка свалила за бугор, а свиноферма все беснуется, или вы уже зарплату в фуБлях получаете?
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Порохососы,это же кошмар,будут заниматься экономикой а не схемами.
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Хоть одного економиста назови среди этих фотографов и няней?
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Даніло (чому не Данило?) я розкрою тобі таємницю. Коли ти бухав в Україні була обрана нова влада. Яка зараз контролює все і за все відповідає.
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Нової влади ще повністю немає,опохмєлісь тєрпіло
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Когда не можешь атаковать мысль, атакуй личность.
ТАК в методичке написано?
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да да..и какие экономические успехи были у профи..?
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А экономика 11 кварталов подряд сама росла Как там Свинарчук как делегат ПАСЕ от Зевовы уже не напрягает?
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Цены росли 11кварталов,и Роттердам процветал,а то что удерживали искусственно гривну так это и все
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😂 Искуственно удерживали, а ЗВР росли?)))))) Только с Трускавца? 😀
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Депутати-слуги всі одягнуть браслет - "економіка запустись" і економіка запуститься?
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Петино войско тут как тут Новый состав Рады в первую очередь займется экономическими вопросами, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5409.Танки будут петиным житы по новому заправлять и сами с передка про плохого зелю вещают Новый состав Рады в первую очередь займется экономическими вопросами, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5409.Будет экономика,будет и Украина,будет и армия.
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Оленя нашли, на одной ноги попрыгали для начала сойдет 😀
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Оборона країни не на часі? Головне питання- вдало продати землю
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продадут остатки госсобственности...что-то отожмут у сограждан, наберут кредитов...другой никакой экономики не просматривается
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