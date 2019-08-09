 Новий склад Ради насамперед займеться економічними питаннями, - Стефанчук

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Питання, які ми маємо розглянути насамперед, - це питання виконання обіцянок і запуску економіки України. Це питання номер один. Після цього ми перейдемо до того, щоб структурувати політично і суспільство, і владу. Але у нас дуже мало часу на те, щоб запустити економічні та інші процеси в державі", - сказав він.

Дивіться також: Законопроєкт про імпічмент Рада розгляне одним із перших, - Стефанчук. ВIДЕО

За словами Стефанчука, слід також визначити ставлення до законопроектів, які перейдуть у нове скликання з попереднього.

Він також повідомив, що "Слуга народу" визначить блок законопроектів, що стосуються внесення змін до Конституції України, а також у партії є пропозиції щодо зміни регламентних процедур у Верховній Раді.

Читайте також: В "Слузі народу" оприлюднили назви пропонованих 22 комітетів Ради