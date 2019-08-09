 В РНБО досягли згоди щодо всебічного аудиту "Укроборонпрому"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт РНБО.

Зазначається, що в засіданні взяли участь члени наглядової ради ДК "Укроборонпром", гендиректор концерну, радники секретаря РНБО і співробітники Апарату РНБО.

Також у нараді взяли участь старший радник США з питань військово-промислового комплексу України Дональд Вінтер, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, співробітники американського посольства та оборонних відомств.

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"За підсумками наради було ухвалено рішення щодо державного органу, який має виконувати функцію акціонера ДК "Укроборонпром", структури та принципів формування й роботи наглядової ради, побудови маркетингової стратегії та системи продаж у ДК "Укроборонпром". Крім того, учасники наради досягли згоди щодо питання проведення всебічного аудиту Концерну", - йдеться в повідомленні.

"Укроборонпром" повинен стати прикладом ефективної системи управління державною компанією. Враховуючи специфіку, це має бути бізнес із чіткою основною місією - забезпечення українських військових усім необхідним", - підкреслив Данилюк.

Данилюк подякував Вінтеру та урядові США за надання кваліфікованої експертної допомоги у реформуванні ВПК України.