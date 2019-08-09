 Суд визнав законними дії ЦВК у 210 окрузі на Чернігівщині

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише УНІАН.
Про це стало відомо під час прямого ефіру з залу суду. Кандидат по 210 округу (Чернігівська область) звертався до суду з позовом про визнання неправомірною бездіяльність членів ЦВК у питанні встановлення результатів виборів на окрузі.
Крім того, кандидат мав намір у судовому порядку змусити ЦВК встановити результати виборів. Колегія суддів Верховного Суду України відмовила громадянину Коровченкові Сергію в задоволенні позову, визнавши дії ЦВК законними.
\\\\\\\\\\\\\Сегодня опять явились неугомонные архитекторы по перестройке Украинского дома в ОПУ. Предложили шикарное решение прохода безопасности - вывести его на склон Днепра. Иного решения нет. Нормально, там по прямой до Днепра по склону котиться всего то километра. Мы ехидно предложили построить канатную дорогу. Они оставили здоровенный том своих соображений и ушли. У Вовы там штук двести лежит не расписанных. Сунули на самый низ. "Никуда ты от нас не уйдешь....".
Мы точно определили объем долговременной памяти Зеленского - 16 дней. Если в течении 16 дней ему о вопросе не напоминать - он пропадает из памяти.
По коридору шел Данилюк с каким то прибором. Тихо поинтересовались через плечо. Дозиметр ! Все так плохо?\\\\\\\\\\\\\\\
Не смотрел это совковое говно про "штирлица", но анекдоты про феерические выходки, вроде прохода с парашютом и балалайкой - и никто не догадался, смахивают на данный "инсайд".
Настолько примитивно держат за лохов? Их бы уже прокатали в багажнике еще давно, когда там этот сайт начал работать?
Своїми словами могьошь?
😇
Може Юзик?
Мож Богуцкая?
Навіщо загальна інформація?
Головне, з якої партії!
Якщо з ПЄСа, то самий найкращий!!!
Якщо з іншої, і не дай Боже з партії СН, то повний невіглас!
Алі, я правильно кажу?
Главное - не любите вы советскую ой соевую власть. Враг народа.
Зато - здесь это соевое ушлепье аж жопы рвет сутки напролет: нахваливают вора, мародера и убийцу. Скоро "ночная смена" заступит - сами увидите!))
Просто нужно понимать, что этот режим агонизирует.
Первые два раза ему не нравились мои о нём показания, а в этот раз взволновало нарушение тайны следствия. Тревожит, откуда я узнаю тайну, что он преступник и вор.
И пока я не в тюрьме за нарушение этой тайны, информирую, что сегодня следствие направило в отношении ключевого партнёра Порошенко Гонтаревой три письма в Великобританию - в миграционные органы, в центральный банк и институт, в котором она формально преподаёт.
Попросили обычные для будущего подозреваемого документы - характеристику, основание проживания в Великобритании, регистрационные и разрешительные документы и информацию о банковских счетах.
Не хватает экспрессии конечно, но ничего не поделаешь, приходится делиться и скучными следственными тайнами.
(С)
Portnov
Вокзальні злодії-цигани розгромили відділок та побили поліцейських і вільно пішли знову грабувати.
Ви уявляєте всю міць цього піздєца ?!?
Ви сподівались на захист та допомогу?!? Забудьте
Вони здатні лише обмежувати розклейку плакатів проти ЗЕ і ВСЕ!
(С)
@antigotovina69
☹️