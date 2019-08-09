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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
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 Суд визнав законними дії ЦВК у 210 окрузі на Чернігівщині

9 серпня, колегія суддів Верховного Суду України відмовила громадянину Коровченку Сергію в задоволенні позову, визнавши дії ЦВК законними.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише УНІАН.

Про це стало відомо під час прямого ефіру з залу суду. Кандидат по 210 округу (Чернігівська область) звертався до суду з позовом про визнання неправомірною бездіяльність членів ЦВК у питанні встановлення результатів виборів на окрузі.

Крім того, кандидат мав намір у судовому порядку змусити ЦВК встановити результати виборів. Колегія суддів Верховного Суду України відмовила громадянину Коровченкові Сергію в задоволенні позову, визнавши дії ЦВК законними.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЦВК зобов'язав окружком №210 до полудня 9 серпня опрацювати списки виборців на 33 дільницях, де перераховували голоси

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142232
 
 
 Топ коментарі
 
І дійсно!
Навіщо загальна інформація?
Головне, з якої партії!
Якщо з ПЄСа, то самий найкращий!!!
Якщо з іншої, і не дай Боже з партії СН, то повний невіглас!
Алі, я правильно кажу? Суд визнав законними дії ЦВК у 210 окрузі на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 4933
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Это типо "инсайд" с ОП:
\\\\\\\\\\\\\Сегодня опять явились неугомонные архитекторы по перестройке Украинского дома в ОПУ. Предложили шикарное решение прохода безопасности - вывести его на склон Днепра. Иного решения нет. Нормально, там по прямой до Днепра по склону котиться всего то километра. Мы ехидно предложили построить канатную дорогу. Они оставили здоровенный том своих соображений и ушли. У Вовы там штук двести лежит не расписанных. Сунули на самый низ. "Никуда ты от нас не уйдешь....".

Мы точно определили объем долговременной памяти Зеленского - 16 дней. Если в течении 16 дней ему о вопросе не напоминать - он пропадает из памяти.

По коридору шел Данилюк с каким то прибором. Тихо поинтересовались через плечо. Дозиметр ! Все так плохо?\\\\\\\\\\\\\\\
Не смотрел это совковое говно про "штирлица", но анекдоты про феерические выходки, вроде прохода с парашютом и балалайкой - и никто не догадался, смахивают на данный "инсайд".
Настолько примитивно держат за лохов? Их бы уже прокатали в багажнике еще давно, когда там этот сайт начал работать?
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Ніхєра нє понял!
Своїми словами могьошь?
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Разумков ("Слуга Кремля") проти призначення головою комітету нацбезпеки командувача десантно-штурмових військ ЗСУ Михайла Забродського: "У нас є достатня кількість людей, які пройшли фронт, є і герої України.". Шось я вперше чую шо такі є в ЗЕпартії.

Може Юзик?
Мож Богуцкая?
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Богуцкой раньше чуть чуть верил, но и она это зешвалью оказалась.
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Якби ви уважно читали її коментарі, то одразу би бачили звідки вона😒
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Сам стиль її коментарів говорить, що поруч із нею можуть бути лише брехуни. Вони будуть оббріхувати один одного до смерті.
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Погугли: он "радиоинженер, офицер запаса. экономист, предприниматель, директор Смелянского литейного завода", т.е. как бы далеко не идиот и не вася с соседней лавочки..
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Я лише запитую, бо загальна інформація не цікава. З якої він партії?
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І дійсно!
Навіщо загальна інформація?
Головне, з якої партії!
Якщо з ПЄСа, то самий найкращий!!!
Якщо з іншої, і не дай Боже з партії СН, то повний невіглас!
Алі, я правильно кажу? Суд визнав законними дії ЦВК у 210 окрузі на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 4933
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Даже если очередной вор свинарчук или а-ля кононенко, да хоть чикатило, НО - главно шоб с ПЕСа! - "золота людина"! Читаю коменты этих штатных "писунов" и охреневаю: продолжают дело соевого боХа по расколу и стравливанию нас всех в Украине..
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Тобто відповіді нема і перехід на особистості. В спам.
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То Богданчик пристроївся ззаду? Ну шалунішка, не терпиться йому.
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Відомо, що на Чернігівщині лише Гройсман і опоблок рекламувався. Звідки цей Коровченко?
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Али Хасан ! Ты за белых или за красных ?
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Кацапы бывают разные . Есть козачье ряженное , а есть люди которые любят Украину , как ты . как я .Для тебя выложу https://www.youtube.com/watch?v=0N6T53rUXow&list=RDvds-PeowGEo&index=5
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Кацапи по суті не є національністю, а є імперськими ворогами України. Любити Україну вони нездатні, бо їхня мета - славити велич імперії та забути свою національність.
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После таких фактов и документов его утро вряд ли будет "добрым"...
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Это необязательное условие
Главное - не любите вы советскую ой соевую власть. Враг народа.
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А за что мне ее "любить"?! За то, что куча друзей и родственников уехала за границу, сын второй год уже тоже там?! Что мать со стажем 56 лет получает позорную пенсию, половина из которой уходит на лекарства и врачей?! За эти цены, тарифы и полную "свободу" сдохнуть от такой скотской жизни?! За это беззаконие и бесправие, в которое нас загнали эти соевые ушлепки?! На центральной площади есть мемориал славы с фотками погибших в АТО парней: прихожу туда поздороваться и положить цветы двум своим друзьям, сыну знакомых и другу детства - за это можно "любить"??? Короче: не травите душу ни мне, ни себе.
Зато - здесь это соевое ушлепье аж жопы рвет сутки напролет: нахваливают вора, мародера и убийцу. Скоро "ночная смена" заступит - сами увидите!))
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Сочувствую. И вы правы.
Просто нужно понимать, что этот режим агонизирует.
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Друзья, день прошёл рутинно. Фигурант написал в отношении меня третье заявление о преступлении.

Первые два раза ему не нравились мои о нём показания, а в этот раз взволновало нарушение тайны следствия. Тревожит, откуда я узнаю тайну, что он преступник и вор.

И пока я не в тюрьме за нарушение этой тайны, информирую, что сегодня следствие направило в отношении ключевого партнёра Порошенко Гонтаревой три письма в Великобританию - в миграционные органы, в центральный банк и институт, в котором она формально преподаёт.

Попросили обычные для будущего подозреваемого документы - характеристику, основание проживания в Великобритании, регистрационные и разрешительные документы и информацию о банковских счетах.

Не хватает экспрессии конечно, но ничего не поделаешь, приходится делиться и скучными следственными тайнами.

(С)
Portnov
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Цікава та показна новина.
Вокзальні злодії-цигани розгромили відділок та побили поліцейських і вільно пішли знову грабувати.
Ви уявляєте всю міць цього піздєца ?!?
Ви сподівались на захист та допомогу?!? Забудьте
Вони здатні лише обмежувати розклейку плакатів проти ЗЕ і ВСЕ!
(С)
@antigotovina69
☹️
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