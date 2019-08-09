 Суд визнав законними дії ЦВК у 210 окрузі на Чернігівщині

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише УНІАН.

Про це стало відомо під час прямого ефіру з залу суду. Кандидат по 210 округу (Чернігівська область) звертався до суду з позовом про визнання неправомірною бездіяльність членів ЦВК у питанні встановлення результатів виборів на окрузі.

Крім того, кандидат мав намір у судовому порядку змусити ЦВК встановити результати виборів. Колегія суддів Верховного Суду України відмовила громадянину Коровченкові Сергію в задоволенні позову, визнавши дії ЦВК законними.

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