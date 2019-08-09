 Франція поки не розглядає питання розширення нормандського формату за рахунок США

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Франції.
За словами представника відомства, питання модифікації нормандського формату не стоїть на порядку денному.
"Франція повністю прихильна врегулюванню конфлікту і виконанню мінських домовленостей, зокрема в рамках нормандського формату, в якому вона бере активну участь", - зазначають у міністерстві.
Також зазначається, що Франція і Німеччина підтримують регулярний діалог і консультації зі спеціальним представником США в Україні послом Куртом Волкером.
Но качество поменяется существенно. Трамп снова будет угощать фрау конфетками...
3 ч. ·
Прямо зараз на каналі MSNBC передають вперше запис, як Трамп приблизно півгодини тому, о 10-й ранку за часом Східного узбережжя, відповідав на запитання журналістів біля Білого Дому перед відльотом у відпустку.
Його запитали серед іншого, чи буде Зеленський запрошений до Білого Дому. Відповідь американського президента: «Він дуже гарний хлопець, він прагне укласти угоду з путіним, він прагне миру в Україні. Так, він буде запрошений до Білого Дому».
От ви всі і дізнались, що є справжньою умовою запрошення людини, яка грає роль шостого президента України, до Білого Дому. «Угода з путіним». Так що не дивуйтесь дзвінкам. Прохання «вплинути на ту сторону» було не останнім. Далі буде.
А якщо кому подобається Трамп, або хтось сподівається на нього, то вподобайте його далі. Разом із зе.
UPD З'явився повний відеозапис відповідей Трампа. Усі, хто бажає, дивіться та слухайте з 11:41 до 12:14
Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Вадим Денисенко, передает "ДС".
https://t.co/y5iy16pQ88?amp=1
Vadym Denysenko
1 год ·
Президент США пропонує другий будапештський меморандум. Що це означає?
Трамп вважає, що Зеленський може піти на угоду з Путіним.
В перекладі на людську мову це означає, що США (в особі президента) будуть нав'язувати нам таку угоду.
Можна здогадатися, що суть цієї угоди дуже проста: автономія для ЛДНР і певні компенсації за Крим (нюанси зараз особливо неважливі).
Є два варіанти: погодитися або нав'язати свою гру. Свою гру можна нав'язати тільки тоді, коли лідер нації консолідує суспільство під свій план. На жаль, ніякого плану нема. І нам його, на жаль, не озвучують. І тому, ніякої консолідації, крім того, що якось воно буде, нема..
І останнє: угода передбачає, що хтось виступить гарантом. Нас чекає, з неймовірно високою долею імовірності Будапешт-2. З усіма відповідними наслідками.
Соевых пачемута нет...
🤑
ла-ла-ла-ла
ла-ла-ла-ла
Только на бритишей и надежда осталась
РейстагаНотр-Дама показал микрону кто в доме хозяин. Теперь он перед людоедом на цирлах ходит.