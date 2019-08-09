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 Політика України, За кордоном
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Все про:США (5257) Франція (758) нормандська четвірка (514)

 Франція поки не розглядає питання розширення нормандського формату за рахунок США

Франція поки не розглядає питання про можливість розширення нормандського формату за рахунок Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Франції.

За словами представника відомства, питання модифікації нормандського формату не стоїть на порядку денному.

"Франція повністю прихильна врегулюванню конфлікту і виконанню мінських домовленостей, зокрема в рамках нормандського формату, в якому вона бере активну участь", - зазначають у міністерстві.

Також зазначається, що Франція і Німеччина підтримують регулярний діалог і консультації зі спеціальним представником США в Україні послом Куртом Волкером.

Читайте також: Вітаємо готовність Зеленського почати діалог з Путіним, - МЗС Франції

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142231
 
 
 Топ коментарі
 
Да потому что сейчас Европа хочет стать отдельной от США фигурой на внешнеполитической арене. К чему ето приведет, да к тому что 80 лет назад. Потому будут просить помощи и защиты
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Если будет США то роль жабоедов сводится к нулю
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А зря. Жабоеды свою страну за 40 дней гитлеру просрали. И только благодаря американцам их допустили на подписание капитуляции Германии. А зря. Не воины они, так вояки.
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Если будет США то роль жабоедов сводится к нулю
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Русккємь братьєммь слід було б знати,що українською слід писати "ПОКИ ЩО".
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Да потому что сейчас Европа хочет стать отдельной от США фигурой на внешнеполитической арене. К чему ето приведет, да к тому что 80 лет назад. Потому будут просить помощи и защиты
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Ежу понятно. Тот "формат" - путлер и его союзники против Украины. Какие тут к черту США?
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А зачем расширять то? Просто заменить Францию на США и сумма не изменится...
Но качество поменяется существенно. Трамп снова будет угощать фрау конфетками...
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За 6 лет формат Франция-Германия- Украина- Рашка- никчему не привел. Так может стоит поменять позицию, ато писька уже натерлась а результата 0
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Всё верно. Формат может быть только один Украина-Рашка, всех зрителей - в сад.
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Проблема состоит в том что эти страны решают судьбу нашего вступления в НАТО и ЕС. А стать стратегическим партнёром США было бы лучше для нас---но амеры с рашкой ругаться не станут из-за нас. Сидеть на двух стульях нельзя---но мы пытаемся. Есть ли реальный выход---да конечно. Стать нацией. Ведь мы никогда такими не были. Посмотрите кого опять привели в Раду мы и в который раз? Вот это наше лицо. Псюрло по народному. С такими не играют в крупную игру---но пожрать чуть дают. А мы и хаваем. Можно и так. Всем известно как Моисей свой народ 40 лет водил по пустыне. А потом вывел. Но не потому что поумнели. А проще всё. Кому было 40 лет при вступлении в пустыню---передохли, а кому исполнилось 39 лет и 11 месяцев, те кто родился уже в пустыне были другие. Ну вот 24 августа 1991 года и берите за отсчёт. Смешно? Смейтесь--но помните про смеющихся последними. Вот они и построят себе страну----родившиеся в 1991 году.
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тогда продолжительность жизни была поменьше...а ща водить надо лет до 70 Франція поки не розглядає питання розширення нормандського формату за рахунок США - Цензор.НЕТ 8170
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Не хотел сразу добить народ, но вы настояли. Тут в другом дело. Как говорят в Одессе---то евреи 40 лет ходили, а нам.....да по граблям.....да ещё раздавая девок своих за пироги с сыром.....---та навеки за горизонт! Шутка! Мало осталось!
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Нормандский формат в составе Франции и Германии был ошибкой. США, Британия и Польша (Канада) вот был нужный формат для Украины.
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Это не ошибка. Это подстава, приготовленная путлером Украине западня.
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"... приготовленная путлером Украине западня", реализованная агентом Лолита.
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Мало вам арабов завезла госпожа Меркель с ****** , ой мало .
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Igor Aizenberg
3 ч. ·

Прямо зараз на каналі MSNBC передають вперше запис, як Трамп приблизно півгодини тому, о 10-й ранку за часом Східного узбережжя, відповідав на запитання журналістів біля Білого Дому перед відльотом у відпустку.
Його запитали серед іншого, чи буде Зеленський запрошений до Білого Дому. Відповідь американського президента: «Він дуже гарний хлопець, він прагне укласти угоду з путіним, він прагне миру в Україні. Так, він буде запрошений до Білого Дому».
От ви всі і дізнались, що є справжньою умовою запрошення людини, яка грає роль шостого президента України, до Білого Дому. «Угода з путіним». Так що не дивуйтесь дзвінкам. Прохання «вплинути на ту сторону» було не останнім. Далі буде.
А якщо кому подобається Трамп, або хтось сподівається на нього, то вподобайте його далі. Разом із зе.
UPD З'явився повний відеозапис відповідей Трампа. Усі, хто бажає, дивіться та слухайте з 11:41 до 12:14
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Трамп просто озвучил к чему он хочет склонить Зеленского.
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будет так,как позволит пассионарное меньшинство украинцев.а трамп через год с небольшим будет переизбираться. Франція поки не розглядає питання розширення нормандського формату за рахунок США - Цензор.НЕТ 1716
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Этот успеет ещё за год и 4 месяца наломать ещё не мало. А Зе играют.
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Да, шлюхи они такие....... Проститутки....
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Да никто за нас домашнее задание делать не будет им пофиг сколько здесь погибнет они уже ручки с ПУйлом пожали а посмотрим на ЗЕ будет еще один гетьман который сдаст Украину РОссии или будет огрызаться и будет вырываться с русского духа а запах Вам его всем известен
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Участь США у переговорах в першу чергу залежить від України. До цього часу кучма блокував можливу участь США у Нормандському форматі.
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Меркеляка упиралась рогом изо всех сил, падла. А слизняк обама только рад был предлогу ничего не предпринимать.
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Соединенные Штаты будут навязывать Украине новый Будапештский меморандум, в рамках которого "ЛДНР" должны получить автономию

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Вадим Денисенко, передает "ДС".

https://t.co/y5iy16pQ88?amp=1

Vadym Denysenko
1 год ·

Президент США пропонує другий будапештський меморандум. Що це означає?
Трамп вважає, що Зеленський може піти на угоду з Путіним.
В перекладі на людську мову це означає, що США (в особі президента) будуть нав'язувати нам таку угоду.
Можна здогадатися, що суть цієї угоди дуже проста: автономія для ЛДНР і певні компенсації за Крим (нюанси зараз особливо неважливі).
Є два варіанти: погодитися або нав'язати свою гру. Свою гру можна нав'язати тільки тоді, коли лідер нації консолідує суспільство під свій план. На жаль, ніякого плану нема. І нам його, на жаль, не озвучують. І тому, ніякої консолідації, крім того, що якось воно буде, нема..
І останнє: угода передбачає, що хтось виступить гарантом. Нас чекає, з неймовірно високою долею імовірності Будапешт-2. З усіма відповідними наслідками.
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Мля, Меня за такое банят.. на трое суток..
Соевых пачемута нет...
🤑
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а патаму што не фиг быть красивым таким зеесос
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ну это мы уже проходили. вспомни как хряк в глубокой тайне вел переговоры с куйлом о том чтобы Украину затащить в ТС и ЕАС. вспомни также харьковские договоренности о пребывании ЧФ в крыму... плавали знаем! если зеля прйдет по такому же пути тайно ведя переговоры об автономии лугандона о размене крыма на мир о амнистии попочленцев ит.д. то все это для него закончится быстро!
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А зря. Жабоеды свою страну за 40 дней гитлеру просрали. И только благодаря американцам их допустили на подписание капитуляции Германии. А зря. Не воины они, так вояки.
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За это они США и ненавидят, неблагодарные ничтожества!
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Они, вообще то, под гитлером жили весело и уютно. Была фотовыставка Андре Зюкка которая вызвала скандал в Франции и ее хотели запретить. Пока союзники воевали, парижане жили отлично, француженки делали минет офицерам СС ночью, пока их отцы и мужья пекли воинам 3-го рейха круассаны на завтрак.
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Нагадаю, що цей формат було створено при Порошенкові, і Порошенко неодноразово заперечував необхідність залучення США до цього формату.
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еще бы макрон что то рассматривать будет! он и меркельша первые и лучшие друганы куйла
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З цією половиною шостого призедента ніхто рахуватись не буде... Привид маларосії стає все більше та більше окресленим...
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Ну,что ВАЗон, как подставил Вас друг мануель.Как он Вас развел?Вы думали потрендели пару раз и уже друзья?Делайте выводы.Почему макрон,а я думаю на днях и Германия заявит что-то подобное,не желает участия Америки?Да потму,что у макарона,ангелы и кремлевского хейла уже все договорено и присутствие америки сломает эту договоренность.Ваша же участ в этом пасьянсе,будет чисто символической.Вы должны будете только слушать и подписывать то,что они трое вам скажут.И им плевать,что Вас ждет в Украине,по возвращению.А,что Вас ждет Вы и сами хорошо знаете.Думай -ТЕ! Пока не поздно.
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есть кто то знающий иврит?переведите...а то говорят ,что последние две строчки
ла-ла-ла-ла
ла-ла-ла-ла Франція поки не розглядає питання розширення нормандського формату за рахунок США - Цензор.НЕТ 805

Франція поки не розглядає питання розширення нормандського формату за рахунок США - Цензор.НЕТ 6412
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Ничего хорошего не ждите если самому Трампу говорят что "мы хотим договариваться с Путиным напрямую". Зачем тогда там, в Нормандсом формате Америка? Зачем вообще тот формат. Мечта Франции как бы умыть руки в конфликте сбывается. И лицо не потеряли.
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Макарон от ботоксного уже свою долю получил...
Только на бритишей и надежда осталась
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Жёлтые жилетки и поджог Рейстага Нотр-Дама показал микрону кто в доме хозяин. Теперь он перед людоедом на цирлах ходит.
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На Британию так-же особо надеяться не стоит,у Джонсона БРЕКСИТ.Одна надежда на то,что до гаранта дойдет,что тема быстрого МИРА- заведома проиграшная для Украины и для него самого.Надо все действия сепарастов и свои подводить к ее сливу.Бессмертный ему советовал,после гибели морпехов съехать с минска,он не захотел.А теперь его будут вести,прямиком в ловушку с выполнением минских договоренностей.Но самое печальное,что недоразумение само туда идет,его и вести не надо.Главное не спугнуть.А посему думаю обстрелы наших позиций путин прикажет прекратить и они прекратятся.Пропадет предлог не выполнять минскую хренотень и все, ВАЗ а вместе с ним и вся страна в капкане.Одним словом - дупа приближается.
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Як це не рассматріват? Макрон не чув шо сказав Зельцман?
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