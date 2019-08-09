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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:Мінздоров'я (918) Супрун Уляна (502)

 За три роки чиновницький апарат МОЗ оновився на 60%, - Супрун

За останні три роки чиновницький апарат Міністерства охорони здоров'я оновився на 60%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Коли ми зайшли в Міністерство частина людей, яким не дуже подобалися нові правила, самі залишили свої посади. Разом з ними пішла ще частина тих, хто не був готовий до нового темпу, вимог щодо якості та об’єму завдань. Завдяки цьому за три роки апарат Міністерства оновився на 60%. Це не враховуючи новостворені директорати у рамках реформи державної служби", - написала Супрун.

За її словами, коли на міністерства та позиції в уряді дивляться як на портфелі акцій для впливу на ті чи інші сфери — не варто очікувати системних змін та трансформацій.

"Коли розробкою та імплементацією політик займаються представники груп інтересів, кланів чи олігархів — будь-які позитивні зрушення стають заручниками протистоянь не в інтересах громадян. Дуже важко будувати та створювати, коли йдеться про війни кланів. Тривалий час сфера охорони здоров’я була полем саме для таких процесів — постійної боротьби фармацевтичної мафії та медичних феодалів за контроль над потоками коштів платників податків, кадрових призначень, доступу до ринку та закупівель. Заручниками цієї боротьби були всі громадяни. Заручниками цієї боротьби також були, і багато де досі залишаються люди, які хочуть професійно розвиватись і працювати у цій сфері: медики, управлінці, державні службовці", - підкреслила Супрун.

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Вона підкреслила, що важливим пріоритетом у трансформації системи охорони здоров’я є перетворення Міністерства охорони здоров'я України та інших інституцій на сучасні професійні державні органи та установи.

"Сучасність" і "професійність" — це не лише про використання нових процедур, якість чи ефективність роботи. Йдеться про поширення принципово нової культури та можливості для людей — працювати по-чесному. При цьому не ставати ціллю репресій і переслідувань власного керівництва. В Міністерстві,  НСЗУ, Центр громадського здоров’я України, ДП "Державний експертний центр МОЗ України", створення такого середовища — пріоритет. Прозорий та справедливий конкурс, розподіл на посади без кумівства чи хабарів, рівні та чесні правила для всіх, які не змушують людей йти на компроміси зі своїми цінностями та порушувати закони — дають зовсім нову якість роботи та результатів", - зазначила Супрун.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142229
 
   
 Топ коментарі
 
Козломордый ! Ты такой же дадчанин . как я мост Патона . От вас козлятиной смердит за километр и через монитор . Посему в спам ...
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Иногда мне кажется , шо в США ей и кошек не доверяли . Проверьте диплом этой гражданки .
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Зебил , при чем тут Норвегия и Супрун к поликлинике ? Можешь обьяснить?
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И толку- что на перекомиссиях взятки перестали требовать?
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Лікарі без цього не уявляють свого життя.
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То есть , врачи берут, а виновата она ? А вы что делаете? Вы чем ее помогли ? Или кричите что все пропало ?
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А кто виноват?
Когда людям говоришь что у врача зарплата минималка они делают круглые глаза и говорят что у их знакомых врачей все нормально им пациенты платят.
Потом идут к врачу кау пациенты и начинают жаловаться что те деньги с них берут.
И т.д. и т.п.

Ладно у народа насрано в голове.
А у министра что?
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ага... люди гаварят..., а еще уйло гаварит шо у вас там кацапия догорает!
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Кацап,ну что за дурацкая у вас манера?
Вечно бегаете то кацапов ловите,то ботов?
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Иногда мне кажется , шо в США ей и кошек не доверяли . Проверьте диплом этой гражданки .
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Зебил , а можешь обьяснить чем она тебе не нравится?
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А что ты скажешь. Что изменилось? Врачи поумнели? Да поумнели. Они теперь на вызова не ходят. Они за здоровья пациента не отвечают (у них методичка). Скажи.
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Во первых - я к Зеленскому имею такое отношение как слон к моське . Я националист . Во вторых почитайте форумы о срочной медицине . Меня убило когда к ребенку при температуре 38 .9 не кому выехать . Визите сами .
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Ни ху я себе ! Но и у тебя требования. Ты сколько платишь налогов что такое требовать ? Я в Дании плачу 2 000 евро налогов каждый месяц и когда у детей температура я сам визу детей в больницу . В Дании скорая на это не выезжает. В родом 2 раза сам возил . Ну и замашки у тебя . Скорая должна приехать только в экстренных случаях.
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Козломордый ! Ты такой же дадчанин . как я мост Патона . От вас козлятиной смердит за километр и через монитор . Посему в спам ...
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Чуб , ты конченый зебил . Я не могу поверить что такие долба... вообще есть . Где я писал , что я датчанин? Ты конченое не понимаешь что в Дании могут жить и не датчане ?
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Тем более , шо ты тут забыло ? Винторогое .
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Я тут е.... таких долба... как ты . Ты где росло , что такое тупое ?
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Пофиг как вы обновились! Главное что мед. обслуживание стало в разы хуже!!!
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Зебил , при чем тут Норвегия и Супрун к поликлинике ? Можешь обьяснить?
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Чего под прокси Украину обсуждаешь,любитель петин? За три года чиновничий аппарат Минздрава обновился на 60%, - Супрун - Цензор.НЕТ 7362
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По сути ничего сказать? Знаешь что Супрун честный человек ?
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И какое это отношение имеет к ситуации в нашей "медицине"?
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Такое , что Супрун порядочная женщина, и она сама не может всей бардак в медицине изменить
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Дальше надо тебе и всем менять менталитет, с совдеповско-бедлядского на человеческий
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Научись сначала писать не под прокси,потом будешь других учить умник.По сему заканчиваем разговор ни о чем.
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Не может? Чемодан аэропорт на йух, и нефик место занимать.
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Ваня, вот когда у вас в Дании Супрун порулит пару месяцев и.о. министра, вот тогда и послушаем твоё мнение! Ферштейн?
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Она будет в Дании уважаемым человеком, потому что в Дании люди то культурные , а не быдло вечно всем не довольное. Вот и все .
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Ага культурные бл... детей с температурой 39 в больницу скорая не везет. Я знаю что ты брехун и что не так все в Дании, но в твоей выдуманной Дании пусть живет, для таких мразей положивших на людей там место.
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Я тебе честно пишу , что ты для меня никто и звать тебя никак. Ты с этих 73 % зебилов. Почему? Объясняю ! Если все не так как я пишу и я вру , то напиши как есть !
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" Существующая в стране социальная система страхования позволяет обеспечить каждого трудоспособного гражданина страны, исправно платящего налоги, бесплатной медицинской помощью. При этом право на таковую получают и все члены его семьи, не достигшие совершеннолетия. За три года чиновничий аппарат Минздрава обновился на 60%, - Супрун - Цензор.НЕТ 6361Нельзя не сказать о том, что уровень такого обслуживания достаточно высок, то есть это не базовый спектр услуг, а достаточно широкий список заболеваний с необходимым качеством предоставляемой помощи."

Супрун бесплатную медицину в Украине уничтожила, вот я вся разница между твоей выдуманной говностраной и твоей псевдоминистром и реальностью.
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Я честно, не могу поверить , что есть в Украине такие долб... . Может обьяснить связь между Супрун и бесплатной медициной? Кто оплачивает медицину государство или Супрун ? Если государство не даёт денег, то как Супрун может сделать бесплатную медицину?
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Супрун это частное лицо? Она и.о.министра, она и есть государство которое ворует но ничего не даёт. Не дают ей денег? Чемодан аэропорт США, впрочем это и так скоро произойдет.
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Да, и скорая в Дании приезжает, даже вертолеты если у ребенка 39, это угроза жизни. Так что брехун ты и в Дании никогда не был.
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ОНО просто кидает говно на вентилятор....
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могу ошибаться, но даже и.о. министра здравоохранения должен показателем своей работы называть, к примеру, уменьшение смертности рожениц или людей переживших инфаркт..не..?
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Это миф Супрунша быстро развеет! За три года чиновничий аппарат Минздрава обновился на 60%, - Супрун - Цензор.НЕТ 5791
Она мастер в этом деле...
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не сильно удивлюсь, если заявит, что роддома это совковый пережиток и пора бы все закрыть или что то в том же духе..
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Скажет, что рожать лучше в поле, ведь там бесплатно, свежий воздух и можно материться для снятия стресса
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Вот я хочу спросить тех кого обокрал Порошенко, в чем вы со своими семьями плохо жили при Порохе? Как это сказалось на вас и ваших доходах? Что он плохого вам сделал и что именно?
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Так ,чтоб это понять нужно сначала сьездить в Козин,а потом в строевые части ВСУ.Прийти к пенсам,которые получают 2000 грн и сравнить зп топ чиновников Украины и западных и т.д. и т.п.
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Как твоя родня зубожила при Порошенко, можеш сказать? Как ты хуже стал жить расскажеш? Ля ля оставь **************, ты понял вопросс?
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Буду, извини что в тебе увидел здравомыслящего человека.
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Так виходить і Зеленський обікрав з ваших слів
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Чтобы засрать любое доброе дело хватит и оставшихся 40% проверенных кадров
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травмировал щиколотку на футболе сразу в травму скорой помощи там говорят перелома нет трещины нет к врачу по декларации та направление на мрт узи и др. дорогостоящие процедуры т к рентген сейчас у них некатит снимки карточки направления к травматолоку тот по новой перелома нет трещины нет обратно к своей врачихе та уколы пилюли непомогает готовьтесь на полное обследование. вылечился народным средством по интернету. ни одна **** в халате необратила внимание на основной симптом прошло бы за пару недель. затасуй себе свою реформу крыса стираная. p s
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Ну да, шукали травму ноги а потрібно було голови.
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боже, невже їй, незабаром дадуть підсрачника та депортують (в найкращому випадку)...
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Да , зебил и будет тебе радость ? И медицина будет хорошая после этого ? Как вы деградировали, это просто пирец . Я же убежал 1992 таких дэбилов не было , что с вами произошло?
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Дэбил, дегредант, с чего ты взял что я московский?
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Без мата , не могу писать . Дэбил , можешь обьяснить, какая связь между Супрун , медицинской реформы и питаниям в больнице ?
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Питание в больнице министерство контролировать должно,а оплачивает государство из бюджета.
У вас в Дании министерство наверное только медициной занимается.
А у нас еще и макаронами
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Сколько государство даёт на питание в больнице, столько и есть ? Так причём тут реформа и Супрун ? Логично?
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Логично конечно.
С самим лечением точно так же.
Сколько государство дает так и лечат.
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реформа коснулась пока только семейной медицины. причем здесь стационар? вот откуда вы такие чукчи-писатели беретесь? читать и изучать программу медреформы вам лень, а только бы хаять все и вся.
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Да вали уже дура, к себе в Штаты.. Хватитиз людей в стране дебилов делать. Зря тебя, дура, прозвали Доктор смерть????
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Да , зебил, только она уедет и сразу все будет хорошо в медицине ? Да ?
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Отвали недоразвитый. Она уедет, одной дурой будет меньше.
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Если бы он сократился на 60%, а врачебного состава увеличилось на 60%, тогда было бы про шо рапортовать. А так... Всё стало на много хуже того, шо у нас было в медицине до этого.
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Попробуйте платит налоги и не воровать , тогда деньги будут на медицину и будет вам хорошая медицина
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ребята эта каплоухая омэриканка еще в середине 90-ых здесь появлялась
типа мессионерша (если неизменяет память секта украина для христа)
в студенчиских общагах шарилась в студгородке кгу точно была
общаги №13 (химики), №6 и №7(здесь они слеты проводили)
а мессы начинали типа с песни о боге
осана,осана бог пришел... шото такое
студентов портит начали еще тогда
таки депортация для пани сцупрун это еще по божески
а оптимально уголовное производство нужно открывать
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Она самая, только помоему ближе к 0-м. Юркин ее фамилие.
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94-95-96-97 в это время точно была
сорос тогда и гранты отличникам учредил (химикам точно) и за копейки скупал ценные идеи
а остальным эта шушера заморская мозги пудрила
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Химики и биологи. Да было- помню. Был у меня один знакомый химик, получил дважды гранты около 300-400уе. На то время сумашедшие деньги были. Свалил за бугор впоследствии.
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Она под соусом волонтерского движения от межконсеци.... Тфу не выговорил наездами была в Киеве
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да шото такое
они по большим городам курсировали и хазы снимали
давно это было но студенты того времени помнят я думаю
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Пращай спруньё, гвинейские папуасы ждут с нетерпением.
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Надо вернуть овоща.
Страусы скучают
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Читаеш тут деяких розумників яким пані супрун заважае і розуміеш "хорошие сапоги надобрать"
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Ей, как и Омеляну, не хватило всего пару лет - и чиновничий аппарт был бы обновлен на все сто. За три роки чиновницький апарат МОЗ оновився на 60%, - Супрун - Цензор.НЕТ 9788
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перед выборами Зеленский обещал слушать своего эксперта по медицине Комаровского. А тот был хорошего мнения о Супрун. Но медицина это миллиардные прибыли, и есть большой риск ,что Коломойский засунет туда свой пятак.
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Якщо супрун підтримати та залишити міністром то нарешті в украіні щось зрушиться з мертвоі точки в медицині
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Если народ не проявит активности в защиту реформ Супрун, то ее сольют по тихому. Назначат какого нибудь шарикова, который вернет старые добрые схемы.
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Тому украінцям не можна бути пасивними свое здоровя та здоровя своіх дітей потрібно захищати підтримувати супрун а не молоти дурниці як було добре колись бо то брехня
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