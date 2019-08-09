 Суд заарештував на 2 місяці ексчлена НКРЕКП Євдокимова

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на UA:Новини.

Прокуратура клопотала про утримання під вартою з альтернативою застави 50 млн грн.

Євдокимов - однин із 6 підозрюваних у справі "Роттердам+".

Нагадаємо, що 8 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьом особам, причетним до введення так званої формули "Роттердам+", серед них ексглаві Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

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