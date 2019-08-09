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 Політика України, Суспільство
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Все про:суд (5415) НКРЕКП (135) Роттердам+ (19)

 Суд заарештував на 2 місяці ексчлена НКРЕКП Євдокимова

Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном два місяці з альтернативою застави 2 млн грн колишньому члену Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Володимиру Євдокимову - фігуранту справи "Роттердам+".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на UA:Новини.

Прокуратура клопотала про утримання під вартою з альтернативою застави 50 млн грн.

Євдокимов - однин із 6 підозрюваних у справі "Роттердам+".

Нагадаємо, що 8 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьом особам, причетним до введення так званої формули "Роттердам+", серед них ексглаві Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Читайте також: САП просить суд заарештувати фігуранта справи "Роттердам+" Євдокимова з альтернативою 50 млн грн застави, - Холодницький. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142228
 
   
 Топ коментарі
 
неужели и под татарина копнут, партнёра рошеновского.......
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как такое честное лицо могло установить такие тарифы???????????
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як це яке? це шановний пан Вовк, але чому набу взялося да якогось Євдокимова не розумію. цей шановний навіть нікуди не тікав
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бЄндьйоррифци русккєхь абєжяють!. "ввіді ваїска"?
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неужели и под татарина копнут, партнёра рошеновского.......
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Ахмєтов партнер Зеленського, прокинься.
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а ну ка расскажи, при каком презе татарин значительно приумножил свой капитал, после значительных потерь в 13-14гг
и хватит бред нести, не в дурке ведь.
или ошибаюсь?
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В чийому готелі відпочивала бригада ЗЕ в Трускавці?
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чьим электричеством обеспечивается офис преза?
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та вот я тоже вижу, шо зашевелились после выборов. я так понимаю, что это тупо прогиб перед Зелей, что бы ему понравиться и всё
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ну так и есть, раньше же никого не трогали по "Роттердам+", а тут только подул "зеленый" ветерок, то сразу политически стало выгодно работать по Роттердам+
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Ну залог 2 млн чисто как политику, а не члену ОПГ .
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А почему рыжего выгодополучателя не трогают?
Что 200 скорых купил и чист перед законом как младенец?
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Рыжего будут вводить в рамки закона .Он своими руками ничего не делает.Миттал настаивает,таки и Рыжий будет отвечать деньгами .Методы Саакашвили ещё никто не отменял.
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Судячи зі світлини - хлоп говірким буде на допитах.. Багатьом доведеться швидко готувати "тривожні" валізки, в тому числі - й петі та гросі..
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Так он один в Украине, остальные пять, за границей уже .
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так отож, це один з тих шановних, який нікуди не тікав взагалі. тому думаю, що це просто така собі гра на публіку від ситника, що б показати зеленському, що набу не даремно їсть свій хліб
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Треба весь свинарник на нари, разом з ахметкою і фірташем.
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хочеться сподіватись, шо за хитру сраку хвірташа таки попіклується американське правосуддя..
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коли в Україні вже нема на що сподіватися - сподівайтесь хоча б на американське правосуддя ..((
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Они за пределами Украины. Видно бессрочные отпуска у них как у гонтаревой был.
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Чекаємо, що скоро розколиться, і здасть замовника. Хоча, можлива пропозиція пожиттєвого утримання родини в обмін на прийняття провини на себе, або раптова смерть від інфаркту у тюремній камері.
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Порошенко, приготуватися.
Але є інформація, що замість Пороха прилетів двійник.... а Петрик зараз в Таіланді робить операцію з заміни лиця.
і статі
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і статі

- от тепер Марыся растроицца ... Суд заарештував на 2 місяці ексчлена НКРЕКП Євдокимова - Цензор.НЕТ 8761.................
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Конечно расстроится он и фамилию и пол меняет.
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Порохоботы от него будут торчать даже если он станет темнокожей блондинкой Чичёлиной Лумумбовной Непомнящей

Она тоже сменила карьеру и стала депутатом!
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Крім обличчя змінює ще й прізвище,ім"я та орієнтацію.
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Так секут холопов в назидание хозяевам ! Тепер команда Пороха-Ахметова получила чёткий сигнали и будет прогибаться уже под нового президента ! ..))
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Интересно, много ли тут людей, которые могут ответить на пару вопросов:
1.Какая цена закупки угля на госшахтах?
2.Какая себестоимость добычи угля на госшахтах
3.Какая цена угля в Роттердаме
Зато писать обличающие посты все умеют
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Евдокимов на следствии и в суде ответит на все эти вопросы. Может и Порошенко с Ахметовым будут отвечать, если Евдокимова стрелочником не назначат.
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Ответит, ответит, и окажется, что себестоимость нашего угля сейчас выше Роттердамского
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Ну, окажется, тогда Ахметов с Порошенко и все восьмипроцентные дякулы ему подякують
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Цена Угля СИФ Роттердам = СИФ Черноморск= 95 дол за тонну. Цена плюса 15-20 долларов. Во Львове -15 дол.
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Цена угла в Роттердаме около 70 дол. Плюс это ещё 32 дол. Цена закупки на шахтах 1800 2100 грн т. Себестоимость угля на любой шахте посчитать в принцине. Минуглепром платит дотации, которая идёт только на зарплату.
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Цена закупки уже 2800, при себестоимости под 4000
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Себестоимость и 10 000 можно нарисовать. Не проблема. 2800 нет ни на одной шахте. У Ахметка концентрат после ЦОФа и 2000 не стоит. Расчётная цена 1650. А ты про 4 000 фигню городить...
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То есть, Ахметов закупал уголь на своих шахтах по цене 4000 грн., а нам продавал электроэнергию, как произведенную из угля по цене 2800 грн.? Вот он какой наш благодетель! Себе в убыток работал ради украинского народа! ДЯКУЮ, Ринате Леонідовичу від всієї свиновати!
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набу тупо пиарятся. взяли рядового менеджера и пытаются на него всех собак повесить, а как же Вовк? это ж он там всем заправляет
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тем более если не ошибаюсь, этот менеджер никуда не убегал и НАБУ задержало его на работе, а теперь пытаются как обычно устроить из всего показательное шоу
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Давай туда остальных ублюдков и главное самых главных ублюдков!
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Капець Зеленський вже заколєбав . Вони так довго будували свої схеми, а якийсь холоп , клоун, наркоман, все руйнує.
Агов, порохоботня, щас ***** нападе.
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Який арешт? В журналістів проблеми з логікою? Застава то не арешт, а 2 міліона для цього чиновника - сємки.
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Карманные расходы, вечерок в кабаке зависнуть
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одного не розумію - нащо таку космічну сумку застави гнути? в НАБУ знають, що суди їх не призначать... чи то просто піар?
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