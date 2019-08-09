 Суд заарештував на 2 місяці ексчлена НКРЕКП Євдокимова

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на UA:Новини.
Прокуратура клопотала про утримання під вартою з альтернативою застави 50 млн грн.
Євдокимов - однин із 6 підозрюваних у справі "Роттердам+".
Нагадаємо, що 8 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьом особам, причетним до введення так званої формули "Роттердам+", серед них ексглаві Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).
и хватит бред нести, не в дурке ведь.
или ошибаюсь?
Что 200 скорых купил и чист перед законом как младенец?
Але є інформація, що замість Пороха прилетів двійник.... а Петрик зараз в Таіланді робить операцію з заміни лиця.
і статі
- от тепер Марыся растроицца ... .................
Она тоже сменила карьеру и стала депутатом!
1.Какая цена закупки угля на госшахтах?
2.Какая себестоимость добычи угля на госшахтах
3.Какая цена угля в Роттердаме
Зато писать обличающие посты все умеют
Агов, порохоботня, щас ***** нападе.