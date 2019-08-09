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Все про:Варфоломій (142) Зеленський (2353) ПЦУ (420)

 Вселенський патріарх Варфоломій запевнив Зеленського, що Константинополь не втручатиметься у внутрішні справи ПЦУ

Вселенський патріарх Варфоломій I на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським напередодні на Фанарі (Стамбул, Туреччина) заявив що Константинополь не втручатиметься у внутрішні справи Української православної церкви.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Православної церкви України (ПЦУ), з посиланням на відділ преси і зв'язків Вселенського патріархату.

"Як 1031 рік тому ми з Константинополя дали вам хрещення, так і тепер ми дали вам незалежність, можливість для вашої Церкви нести своє служіння незалежно і без будь-якого втручання ззовні. Константинополь ніколи не втручатиметься у внутрішні справи Української православної церкви. Вона повністю незалежна й автокефальна", - сказав Вселенський патріарх на зустрічі із Зеленським,

Він запевнив, що з Константинополя Українська церква матиме "тільки високий захист і наші постійні молитви за успіх її справи".

Як повідомлялося 8 серпня Зеленський зустрічався з Вселенським патріархом Варфоломієм I у резиденції на Фанарі. Президент України повідомив, що обговорив із патріархом ситуацію на Донбасі і питання повернення Криму, а також низку інших актуальних тем.

"Наша спільна цінність - життя людини. І це головне для мене, особливо зараз, коли я став президентом України. Влада не повинна втручатися в церковні справи, я захищатиму незалежність церкви", - сказав Зеленський на зустрічі, його слова передала пресслужба глави держави.

Читайте також: Влада не має втручатися в церковні справи, я захищатиму незалежність церкви, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142227
 
   
 Топ коментарі
 
...Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви", - сказал Зеленский...

Для цього спершу зроби так, щоб в церковні діла не втручалася влада сусідньої держави, а вона дає вказівки як діяти, що їм казати, та використовує церкви як арсенал зброї та сховище бойовиків - терористів! Зе_думай.Те!
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А якого ж тоді фуя, хуйло збирало Совєт Бєзопасності підарашки, коли нєсущєствующій Варфоломій підписав ТОМОС?
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Тобто вже Зе втручався у відносини Вселенського патріархату і ПЦУ.
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"только высокую защиту и наши постоянные молитвы за успех ее дела". Источник: https://censor.net.ua/n3142227\\\\\\\\

Поп, а если бы Билл Гейтс предложил накормить всех подыхающих с голоду в мире, если ты со своими корешами в течении дня будешь бормотать свои мантры и шоб у Билла прошел кашель? При том что кашель проходит за два дня, то есть - своим шаманством - сократить недомогание Билла - в 2 раза.
Подсказать шо получилось бы?
Ты бы обосрался, промямлив что-то типо "насморкБиллузагрехи" и "провидениеЯхве" Вселенский патриарх Варфоломей заверил Зеленского, что Константинополь не будет вмешиваться во внутренние дела ПЦУ - Цензор.НЕТ 6884
Пещерные богачи - высеры древние, но машины последних моделей и платья в золоте. Учитесь, стадо Вселенский патриарх Варфоломей заверил Зеленского, что Константинополь не будет вмешиваться во внутренние дела ПЦУ - Цензор.НЕТ 8850
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Тобто вже Зе втручався у відносини Вселенського патріархату і ПЦУ.
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Российская Ольга. Она и слово "российская" не знала.
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...Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви", - сказал Зеленский...

Для цього спершу зроби так, щоб в церковні діла не втручалася влада сусідньої держави, а вона дає вказівки як діяти, що їм казати, та використовує церкви як арсенал зброї та сховище бойовиків - терористів! Зе_думай.Те!
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Зе не думає, бо інакше не починав би давати вказівки Варфоломієм щодо церковної політики.
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1031 рік, яка важливу дату наголосив патріарх...саме під диктатом церкви київським князям вдалось обєднати державу - русь...і в україни ця церква є)...тому і держава має підтримувати цю церкву...вона легітимізує більш, як 1000 літню історію україни
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Я не понял. Варфоломей зеленского всё-таки выгнал со встречи или нет?
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Там не був підписаний нейтральний екологічний договір, який не був політичним. Здається, що ваша версія вірна.
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У Варфоломея забеспокоились про выбросы в атмосферу дыма или мусорный коллапс во Львове? Скажи, какой нейтральный экологический договор, по-твоему мнению, мог предложить Вселенский патриарх Варфоломей I на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским? И почему Зеля его не подписал?
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Этот "нейтральный экологический договор" готовился нашим Министерством иностранных дел, в котором все еще остаются старые кадры от Климкина! Я не думаю, что ихний "конек" экология, поэтому, нам даже набросок этого соглашения не хотят показывать!
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Ні. У Християн так не заведено.
Він простив Вові Термосу всі гріхи.
Як Президенту України.
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А може Вова нормальний і не вірить в садиста-Яхве, а отже і "прощати" не потрібно Вселенський патріарх Варфоломій запевнив Зеленського, що Константинополь не втручатиметься у внутрішні справи ПЦУ - Цензор.НЕТ 6529
Це хай віруни бігають прощатися і все одно "горять вічно", бо тут тільки не те подумав - і Яхве засмучений Вселенський патріарх Варфоломій запевнив Зеленського, що Константинополь не втручатиметься у внутрішні справи ПЦУ - Цензор.НЕТ 1436
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Варфоломій зустрівся із Зеленським на його прохання. Темою цієї зустрічі не була віра, яку сповідують українці, Зеленський чи Варфоломій. З того, що стало відомо були вимоги від Зеленського до Варфоломій щодо ПЦУ, а потім зіпсовані відносини і непідписання екологічного договору.
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а це не 1 сотона Яхве, Асус та Світлий Ух?
учітє діптіхії міл чєлавєк Вселенський патріарх Варфоломій запевнив Зеленського, що Константинополь не втручатиметься у внутрішні справи ПЦУ - Цензор.НЕТ 2136
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Константинополь и никуда не вмешивался. Простопотому что его не существует 700 лет. А вот Стамбул и турки взяли себе под контроль огромное количество церковной собственности в Украине.
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А якого ж тоді фуя, ***** збирало Совєт Бєзопасності підарашки, коли нєсущєствующій Варфоломій підписав ТОМОС?
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А ще Путін і його РПЦ визнає Вселенський патріархат.
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Мені не цікаві всі ці ігри рускіх з турками та з Пепе. Фактом є крадіжка майна УПЦ КП турками.
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тобто ти пишеш тут свою фуйню, під примусом?
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Зеро пришел просить отменить томос и пристроить Филарета - а Варфоломей ему, - путин хъуйло!
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Браво петю, прости Господи, бувший президент. Це ж треба мати такий неймовірний хист, щоб обдуривши, обікравши, навішавши лапшину на вуха щодо Томаса, знайшлося ще 8 відсотків, які йому за це дякують.
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всі ці "дякули" , зазвичай , працюють з Ольгіно ... за бабло !
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Тобто преЗедент втручався у справи церкви? А якже "держава не повинна втручатися у справи уеркви і навпаки". При Порошенку такого не було
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Думал хоть этот перестанет ходить до этих извращенцев в женской форме одежды, а нет. Ну, давай...походи...и такими темпами и от твоих таких походов в скором времени большую часть молодежи блевать будет тянуть после упоминания твоего имени и фамилии.
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