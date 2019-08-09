 Вселенський патріарх Варфоломій запевнив Зеленського, що Константинополь не втручатиметься у внутрішні справи ПЦУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Православної церкви України (ПЦУ), з посиланням на відділ преси і зв'язків Вселенського патріархату.
"Як 1031 рік тому ми з Константинополя дали вам хрещення, так і тепер ми дали вам незалежність, можливість для вашої Церкви нести своє служіння незалежно і без будь-якого втручання ззовні. Константинополь ніколи не втручатиметься у внутрішні справи Української православної церкви. Вона повністю незалежна й автокефальна", - сказав Вселенський патріарх на зустрічі із Зеленським,
Він запевнив, що з Константинополя Українська церква матиме "тільки високий захист і наші постійні молитви за успіх її справи".
Як повідомлялося 8 серпня Зеленський зустрічався з Вселенським патріархом Варфоломієм I у резиденції на Фанарі. Президент України повідомив, що обговорив із патріархом ситуацію на Донбасі і питання повернення Криму, а також низку інших актуальних тем.
"Наша спільна цінність - життя людини. І це головне для мене, особливо зараз, коли я став президентом України. Влада не повинна втручатися в церковні справи, я захищатиму незалежність церкви", - сказав Зеленський на зустрічі, його слова передала пресслужба глави держави.
Поп, а если бы Билл Гейтс предложил накормить всех подыхающих с голоду в мире, если ты со своими корешами в течении дня будешь бормотать свои мантры и шоб у Билла прошел кашель? При том что кашель проходит за два дня, то есть - своим шаманством - сократить недомогание Билла - в 2 раза.
Подсказать шо получилось бы?
Ты бы обосрался, промямлив что-то типо "насморкБиллузагрехи" и "провидениеЯхве"
Пещерные богачи - высеры древние, но машины последних моделей и платья в золоте. Учитесь, стадо
Для цього спершу зроби так, щоб в церковні діла не втручалася влада сусідньої держави, а вона дає вказівки як діяти, що їм казати, та використовує церкви як арсенал зброї та сховище бойовиків - терористів! Зе_думай.Те!
Він простив Вові Термосу всі гріхи.
Як Президенту України.
Це хай віруни бігають прощатися і все одно "горять вічно", бо тут тільки не те подумав - і Яхве засмучений
а це не 1 сотона Яхве, Асус та Світлий Ух?
учітє діптіхії міл чєлавєк