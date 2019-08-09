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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
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Все про:НАБУ (2055) Зеленський (2353) Бутусов Юрій (1002) Ситник (501) Холодницький (537) Антикорупційна прокуратура (942) Богдан Андрій (123)

 Зеленський помирив Ситника з Холодницьким, - Бутусов

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що конфлікт між главою НАБУ Артемом Ситником і керівником САП Назаром Холодницьким залагоджено. Такому результату протистояння передувало те, що президент Зеленський відмовився приймати позицію однієї зі сторін і закликав їх працювати на результат.

Про це він написав у Фейсбуці.

Бутусов зазначив: "8 липня директор НАБУ Артем Ситник приїхав на зустріч до голови САП Назара Холодницького і домовився знову про відновлення службових відносин (вони не розмовляли майже два роки), про спільну роботу, особисті контакти тощо. Виявилося, що через два роки не залишилося непереборних розбіжностей. Переговори пройшли в тому самому кабінеті, куди сам Ситник розпорядився поставити прослуховування. Мабуть тепер там все чисто. За неперевіреними даними, Артем Сергійович привіз із собою якийсь примирювальний напій, і з його допомогою (в позаслужбовий час, не порушуючи професійну етику), відновлення робочих відносин НАБУ і САП було закріплене символічним вживанням.

Два роки вирував конфлікт між НАБУ і САП, оскільки НАБУ спробувало збити главу САП Назара Холодницького, якого звинувачували в затягуванні найрезонансніших антикорупційних злочинів. НАБУ навіть встановило прослуховування в кабінеті Холодницького.

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Я намагався, якщо чесно, помирити два новонароджені відомства в конфлікті, де занадто багато чого було аж ніяк не очевидним. Тому що розумів вразливість нових антикорупційних інституцій, їхню недосвідченість, загальну і неподільну відповідальність за результат, і те, що їхня ворожнеча допоможе їхнім підслідним максимально ефективно стравлювати їх, щоб розвалювати справи. Говорив, що ніхто не переможе з них у цій війні, що вони або разом виграють, або разом проваляться.

Відтоді знайшовся компромат і на НАБУ. Новий президент Володимир Зеленський, і глава ОП Андрій Богдан також не вважали за необхідне приймати одну зі сторін, а вислухали НАБУ і САП, і побажали їм чимшвидше разом доводити справи до суду, не витрачаючи часу на з'ясування стосунків. Загалом, як і було зрозуміло від самого початку, нікому з політиків не видалося цікавим брати участь у з'ясуванні хто там більше "зливає".

Що ж, подивимося, як тепер це вплине на ефективність розслідування "Роттердам+", "Запоріжжяобленерго", "Приватбанку" тощо.

5 вересня має узятися до роботи Антикорупційний суд, думаю, це повинно значно підвищити ефективність дій антикорупційних структур, чіткіше показати рівень компетентності їхніх співробітників, і остаточно всіх помирити. Рішення прийматимуться швидко - суд у Києві, їздити по регіонах не треба, засідання одне за одним".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142226
 
   
 Топ коментарі
 
незабаром зюзя почне болящих зцілювати, та мертвих оживляти
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Дайте результат и хоть поженитесь
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вообщем новые-старые лица теперь уже от Зе будут продолжать заниматься симуляцией работы...
На них до хрена компромата, а значит они ручные....
Такие Бени и нужны...
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незабаром зюзя почне болящих зцілювати, та мертвих оживляти
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глянув на календарь вроде как не 1 апреля Зеленский помирил Сытника с Холодницким, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9316 ух ты как весело жить в стране дураков...
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Тепер буде зелений календар у якому на усіх сторінках буде лише 1 квітня.
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але тепер зеленим нема чого боятися, бо ситник закриє очі на їх корупційну складову, як і чотири роки закривав очі на корупцію порошенка. чому ви думаєте гонтарєву відпустили? бо ситник тримався за крісло
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мне наплевать на их личное:РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ НЕТ -одни растопыренные пальцы и понты.Менять или оставлять только на этом основании.
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вообщем новые-старые лица теперь уже от Зе будут продолжать заниматься симуляцией работы...
На них до хрена компромата, а значит они ручные....
Такие Бени и нужны...
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То есть, вы подтверждаете, что при Порошенко они таки занимались симуляцией работы?
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конечно подтверждаю....
И скажу даже больше - место порошенко в тюрьме.., из за него вся эта ватная, сепарская и зеленая нечисть пришла сейчас к власти ....
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вообщем Сытник не меняется, работал на благо Порошенко, а теперь перед новой властью будет выслужиться))
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Прикольно будет, если завтра выяснится, что они пьяные в рабочее время друг другу морды набили. И вся журналистская братия будет требовать раскрытия инсайдера и обвинит Бутусова во вбросе.
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А може вони кокс нюхнули чи колеса крутили...
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Говорят, человеческие фантазии - результат пережитого. Чем ты там ещё занимаешься, расскажи о себе!
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По непроверенным данным, Артем Сергеевич привез с собой некий примиряющий напиток, и с его помощью (во внеслужебное время, не нарушая профессиональную этику), восстановление рабочих отношений НАБУ и САП было скреплено символическим употреблением. Источник: https://censor.net.ua/n3142226
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А це взагалі ноу комент.
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це якраз нормально. Це українська традиція.
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тут таке...всі хто народжені та живуть в Україні - не виїжджають, то це все українці.
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якщо вивчили мову, історію - ******* Україну - українці.
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втрачені назавжди, ******* більше іноземну ковбасу , це - ковбасинці.
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Mortadella с фисташками, чёрными/ зелёными оливками, чёрным перцем итд. Мы на диете. В сентябре - на море.
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Ты так говоришь, потому что не ужинал ещё!
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А ты не путай граждан Украины с украинцами по национальности.
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А оплатил этот напиток его дружбан из Ровенской области? Зеленський помирив Ситника з Холодницьким, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8078
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Всё правильно ,их нужно амнистировать по "приливу" и если ПОСЛЕ споткнуться то под асфальт закатать Зеленский помирил Сытника с Холодницким, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9362
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Привез бутылочьку примиряющего Зелья..
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скорее всего, Сытник сейчас на всё пойдет, будет с кем угодно мирится, что бы не потерять свое кресло))
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Очередной промах зебени. Только в конкуренции спец служб и надзорных органов залог законности. Представляю себе дружбу ФБР и ЦРУ . Брежневского КГБ и МВД Зеленский помирил Сытника с Холодницким, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9635? Хотя откуда про это шуту знать? Совок развалился, когда мальцу 13 лет было
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так они же мальчики...а женятся мальчики с девочками. Как же так?
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Та достали уже
Мирятся- ссорятся- но никто из обещанных топов не сидит
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это всё розыграши для публики, чтобы реальность превратить в сплошной театр.
Это такой эксперимент над Украиной.
Акт первый - конкурсы, Молодой генерал красный, тушуется перед Президентом. Молодой директорий скромно, как невинная девица опускает глаза и прикрывает рот...
Акт второй - они сначала вроде работали...потом детективный сюжет с прослушкой - прослушка обнарживает вопиющие безобразия, что даже заморские посольства были в шоке. Ссора, Молчание ягнят.
Теперь появляется глашатай на белом коне (рыцарь Бутус) и объявляет о новом мире между героями. Алкоголь на столе - во внеурочное время, разумеется. Звон бокалов. Занавес.
Не хватает для полносты сюжета женщины и немного эротики.
Сейчас буде акт третий - занавес открывается и на сцене мы увидим - суд!
картина маслом.
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самое уже и не смешное, а страшное, что НИКТО из "обещанных топов" так и не сядет...
--- с радостью ошибусь, но.........наши реалии сильней моих ошибок...(((
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Петр Алексеевич со товарищами тоже заждался ... результата своей " деятельности" , схоронился .
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какой результат вы ждете от взяточника Артемки? Он нереально рубит бабло со схем гладковского по укроборонпрому и спокойно не закрывает это дело уже 3-й год
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пожениться им= раз плюнуть друг другу куда надо Зеленський помирив Ситника з Холодницьким, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9729, а результат, Тань, это Вы не по адресу....(((
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" привез с собой некий примиряющий напиток"____________________отличная шутка - ценю Зеленский помирил Сытника с Холодницким, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4623
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У индейцев "трубка мира", а здесь "литр мира"
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СПИД помирился с туберкулезом!... теперь заживем!!! .. спасибо ЗЕ за завтрашний восход Солнца!
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если этот гумус не выгоняют, а мирят - значит это кому-то очень надо..могу ошибаться, но точно не государству..
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из гамна гамно и будет за столько лет результат 0 то зачем это продолжать???????????
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Зеконодательство в действии Зеленский помирил Сытника с Холодницким, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9860 Нюхнули и порешали...а как же взаимные обвинения в преступлениях уголовных Фсе Так разве можно Зеленский помирил Сытника с Холодницким, - Бутусов - Цензор.НЕТ 291
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а у нас всех и всё можно (с)- общага ткацкой фабрики
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Хотів би помилитися, але вважаю, що результату від цих двох молодих рожевощоких генералів Україна не отримає.. Дарма чекати молока від ялової корови - холодницький і ситник обоє ялові..
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Т.е. две гос.структуры нифига не наработали, а теперь все должны радоваться примирению двух муфлонов .
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И першою спільною справою буде закриття попереднього гаранта в качанівську колонію. Може жіночки його не поб'ють
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Бутусов тоже там присутствовал?
Этот чел, смотрю, всё знает и всюду вхож, по его словам.
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в Ситника є серйозніший конфлікт - з Трампом і там миром і не пахне
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А шо там мирить? С такими результатами работы нужно ставить вопрос о отстранении от служебных обязанностей или увольнении (если их возможно уволить) Хотя может быть на этом фоне и помирил он их с испытательным сроком...
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Сытника нужно было увольнять ещё после скандала в оборонке, где были замещены его сотрудники и зам Углава, который подписывал необходимые справки для Оптимы.
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Ну оборонка эта была последняя капля, а до этого еще скандалы с "Артемсолью" и ОПЗ были и все по тихому НАБУ замяли
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угу, прям как "Праздник Святого Иоргена".
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Який мЬІролюбний прЬІзЬІдент! Незабаром примирить Україну з лугандоном.
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Сваха а не президент, инциндент одним словом.
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Что за слово такое иностранское и что значит - инциндент?
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Это зрада! При Парашенке такова небыла! Слезы... слезы на глазах.. *****************, верно я говорю?
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Помирил? Ну слава яйцам! А то как же жить дальше, когда парнишки в ссоре.
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На брудершафт выпили? И поцеловались, надеюсь, куда ж без этого.
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от тут юра удивил......... - как инопланетный житель-оптимист поверил в быстрые решения антикорр-суда.....(((
это ненька, детка...(с)......
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Ну теперь эта сладкая парочка НАБУ и САП сделают все, что бы втереться в доверие к Зеленскому и остаться при должности
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та хоть помирил хоть нет, а набу при Артемке нормально работать не будет. Там только чего один Углава стоит, который справки налево и направо продает
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якщо ти про довідки про нефіктивність "Оптимумспецдеталі", то Углава уже поніс відповідальність - догану))
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Холодницкого нужно гнать, а сытника следом - дармоедов!
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це мабуть якісь жарти. ситник ще до інаугурації зеленського зустрівся з богданом і обговориив своє майбутне. тому тепер підуть старі справи проти порошенка, але не буде нових справ проти команди зеленського. тільки так ситник зможе зберегти всоє крісло директора бюро
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заради всього святого... , ну як можна помирити два лапті, якщо вони обидва на ліву ногу.
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Це шо між ними було ? Таке,як між Вовіком і Бодіком ?
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щось не можу знайти, коли він таке сказав.
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Мир-мир навсегда - больше ссориться нельзя.
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