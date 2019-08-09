 Зеленський помирив Ситника з Холодницьким, - Бутусов

Про це він написав у Фейсбуці.

Бутусов зазначив: "8 липня директор НАБУ Артем Ситник приїхав на зустріч до голови САП Назара Холодницького і домовився знову про відновлення службових відносин (вони не розмовляли майже два роки), про спільну роботу, особисті контакти тощо. Виявилося, що через два роки не залишилося непереборних розбіжностей. Переговори пройшли в тому самому кабінеті, куди сам Ситник розпорядився поставити прослуховування. Мабуть тепер там все чисто. За неперевіреними даними, Артем Сергійович привіз із собою якийсь примирювальний напій, і з його допомогою (в позаслужбовий час, не порушуючи професійну етику), відновлення робочих відносин НАБУ і САП було закріплене символічним вживанням.

Два роки вирував конфлікт між НАБУ і САП, оскільки НАБУ спробувало збити главу САП Назара Холодницького, якого звинувачували в затягуванні найрезонансніших антикорупційних злочинів. НАБУ навіть встановило прослуховування в кабінеті Холодницького.

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Я намагався, якщо чесно, помирити два новонароджені відомства в конфлікті, де занадто багато чого було аж ніяк не очевидним. Тому що розумів вразливість нових антикорупційних інституцій, їхню недосвідченість, загальну і неподільну відповідальність за результат, і те, що їхня ворожнеча допоможе їхнім підслідним максимально ефективно стравлювати їх, щоб розвалювати справи. Говорив, що ніхто не переможе з них у цій війні, що вони або разом виграють, або разом проваляться.

Відтоді знайшовся компромат і на НАБУ. Новий президент Володимир Зеленський, і глава ОП Андрій Богдан також не вважали за необхідне приймати одну зі сторін, а вислухали НАБУ і САП, і побажали їм чимшвидше разом доводити справи до суду, не витрачаючи часу на з'ясування стосунків. Загалом, як і було зрозуміло від самого початку, нікому з політиків не видалося цікавим брати участь у з'ясуванні хто там більше "зливає".

Що ж, подивимося, як тепер це вплине на ефективність розслідування "Роттердам+", "Запоріжжяобленерго", "Приватбанку" тощо.

5 вересня має узятися до роботи Антикорупційний суд, думаю, це повинно значно підвищити ефективність дій антикорупційних структур, чіткіше показати рівень компетентності їхніх співробітників, і остаточно всіх помирити. Рішення прийматимуться швидко - суд у Києві, їздити по регіонах не треба, засідання одне за одним".