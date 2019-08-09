EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Події, За кордоном
  4359  68
Все про:боєприпаси (920) вибух (1738) Росія (19292)

 На військовому арсеналі в Красноярському краї РФ поновилися вибухи боєприпасів

На військовому арсеналі під Ачинськом (Красноярський край РФ) знову вибухають снаряди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Два вибухи сталися через поцілення блискавки. Як повідомив пізніше співрозмовник агентства, постраждали п'ятеро людей, серед них є військовослужбовці і співробітники правоохоронних органів. У свою чергу в Ачинській районній лікарні уточнили, що травмовано чотирьох військових, їх госпіталізовано. Амбулаторно лікується один цивільний.

Тим часом, жителів села Кам'янка Ачинського району вивозять з населеного пункту автобусами. Цю інформацію підтвердили у прес-службі адміністрації міста Ачинська. Там пояснили, що таке рішення ухвалено у зв'язку з погіршенням гідрометеоумов.

Читайте також: Вибухи на військових складах у РФ: кількість постраждалих зросла до 12

Нагадуємо, 5 серпня на території одного зі складів військової частини поряд з селом Кам'янка зайнялося сховище порохових зарядів до артилерійських боєприпасів, потім почалися вибухи. З населених пунктів, розташованих у радіусі 15 км від місця НП, були евакуйовані або виїхали самостійно понад 16 тис. осіб. У результаті НП, за останніми даними, одна людина загинула, по медичну допомогу звернулося 13 осіб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Ачинськ нікого не впускають, окрім машин реанімації, - наслідки вибухів складів у РФ. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142225
 
   
 Топ коментарі
 
«Два взрыва произошли из-за попадания молнии. Источник: https://censor.net.ua/n3142225»

О ! За діло взявся сам Небесний Артилерист...
 показати весь коментар
 
Ось так кожен день по вибуху і дивись скоро від паРаші одне очко залишиться...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ось так кожен день по вибуху і дивись скоро від паРаші одне очко залишиться...
 показати весь коментар
 
 
Поцалисты рукожопо-винторогие сами не скучают и другим не дают....... На військовому арсеналі в Красноярському краї РФ поновилися вибухи боєприпасів - Цензор.НЕТ 9332
На військовому арсеналі в Красноярському краї РФ поновилися вибухи боєприпасів - Цензор.НЕТ 344

В момент вчерашнего взрыва, произошедшего на военном полигоне в Архангельской области, в районе испытаний находился корабль с ядерным топливом.
Об этом сообщают западные ресурсы, отслеживающие морскую навигацию, передает сегодня Newsader.
«Присутствие корабля может быть связано с испытанием крылатой ракеты с ядерным двигателем», - заявил американский эксперт по нераспространению ядерного оружия Джеффри Льюис в твиттере.
По его словам, речь может идти о ракете «Буревестник», появление которой анонсировал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.
Как сообщалось ранее, люди, пострадавшие от взрыва на полигоне в Архангельской области, были доставлены в Москву с применением мер специальной защиты: водители реанимационных автомобилей одеты в костюмы химической защиты, а машины обмотаны специальной пленкой. Перед выгрузкой раненых из вертолета машина была исследована на предмет радиационного фона. Власти Северодвинска, в районе которого произошел инцидент, сообщали о скачке радиационного фона из-за аварии при испытании ракеты.

Как сообщалось, Минобороны не допустило к месту происшествия службу МЧС и решило справиться с последствиями аварии самостоятельно. Позже стало известно, что район Двинского залива Белого моря, рядом с которым произошел взрыв на военном полигоне, с 9 августа на месяц закрывается для свободного плавания.
Хотя Минобороны не указывает место происшествия, ряд СМИ сообщили, что инцидент произошел в поселке Нёнокса, где располагается Государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ. (С)
 показати весь коментар
 
 
еще забыл, что мимо проплывают горящие атомные подлодки и корабли со взорвавшимся радиационным топливом.
 показати весь коментар
 
 
Молния бьет два раза по снарядам запрещенным минскими соглашениями...
 показати весь коментар
 
 
«Два взрыва произошли из-за попадания молнии. Источник: https://censor.net.ua/n3142225»

О ! За діло взявся сам Небесний Артилерист...
 показати весь коментар
 
 
Не гневи бога: и так неделя в кацапии ярко и красочно проходит - тонут, горят, взрываются.. На военном арсенале в Красноярском крае РФ возобновились взрывы боеприпасов - Цензор.НЕТ 4398
 показати весь коментар
 
 
Все мы атеисты до того часа, пока петух в жопу не клюнет.
 показати весь коментар
 
 
Чому одна? Весь тиждень продовжували чмирити рашку, а сьогодні вони бігали з вибалушеними баньками в політшапіто «60-мінут нєнавісті к Украінє» , бо США почало свій газовий проект в Європу ...

 показати весь коментар
 
 
Обама, прекрати. Дай встать расеюшке с кален На военном арсенале в Красноярском крае РФ возобновились взрывы боеприпасов - Цензор.НЕТ 2595
 показати весь коментар
 
 
Не, это 100% не Обама. У него своя узкая специализация - орошение российских лифтов На военном арсенале в Красноярском крае РФ возобновились взрывы боеприпасов - Цензор.НЕТ 7802
 показати весь коментар
 
 
молнией? - кажется наверху наконец то прицел поправили...
 показати весь коментар
 
 
Желательно чтоб они переместились в Ново-Огарёво...
 показати весь коментар
 
 
_Перекрытие Балтийского моря вполне возможно практически наверняка отрабатывается как составляющая плана по оккупации стран Балтии. Под каким-либо предлогом рашисты перекрывают море (авария у нас, с течкой радиации) и атакуют с суши. Пока Запад - и Европа особенно - будут сопли жевать, озабочиваться и трепать своими языками без костей, путлеровцы уже захватят и Эстонию, и Литву и Латвию.
 показати весь коментар
 
 
,,кончайте эти сопли,вас ждет вторая серия...,,Человек с бульвара капуцинов
 показати весь коментар
 
 
Про молнию ,уверен,полная чушь.Стандартная ложь,что бы отмазать кого-то.Очень часто используют всякие там пожарные и МЧСники ,что бы никого не наказывать.(люди знающие подтвердят)
 показати весь коментар
 
скорее всего сдетонировал очередной снаряд при разминировании и пошло поехало.
 показати весь коментар
 
 
А чого так слабо? А чому не «Скорєє всєго на Ачінском арсєнале, проводятся плановиє учєнія, соответстующіх служб. Імітація взривов проісхходіт с помощью кітайскіх пєтард, закуплєних оптом в местном воєнторге.» ?

 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ЗЕсепары и голосовавшие за ЗЕсепаров манкурты малороссы уже высказали соболезнования мышебратьям??
 показати весь коментар
 
Гори гори ясно . что бы не погасло . Вспомнил детство
 показати весь коментар
 
 
Это правильно. Ведь ту хрень однозачно украинцы придумали и сделали. Вот и пусть бахкает
 показати весь коментар
 
 
Как прекрасен этот миг, посмотри.... Меня не надо поправлять в текстах. Если напишу свой вариант, вам херово станет, кацапье гребанное.
 показати весь коментар
 
 
Кара небесная, 2 серия бесконечного теперь сериала п#здец империи.
 показати весь коментар
 
 
Орда врёт на одном глазу.Никто не говорит правду.Губернаторы врут Лилипутину,тот врёт лохторату,а склады взрываются,тайга полыхает,Юг и Амур тонут.Всё как всегда.Основная тема- прекрасный Флот,прекрасная авиация,а молодёжь -зло не хочет служить даже на контракте,бунтует,не хочет престарелых придурков.Геббельс от зависти на том свете стонет.90 % лохтората считает себя нищими.Крах в экономике,крах в уровне жизни,крах надежд.Лабиринт безысходности.
 показати весь коментар
 
 
Топ новостей на Яндексе:

Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло
￼Во Франции предложили России вернуть царские долги
￼В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
￼«Украэрорух» пояснил допуск российского самолета в небо над Украиной
￼СКР предупредил об уголовной ответственности за «мирные прогулки»
 показати весь коментар
 
 
Черт бы вас всех побрал, проклятые кацапы, да вы обречены и это даже небесная канцелярия уже не скрывает.
 показати весь коментар
 
 
Ну Петя же виноват во взрывах всех складов. Кто же ещё?
 показати весь коментар
 
При Пєтє, чи вірніше при Лоліті тільки українські склади горіли.
 показати весь коментар
 
Цьому "сину юриста" і мозок також лазером спалили.
 показати весь коментар
 
 
Це ЗНАК - скоро потече кров путінців ріками вавилонськими.
 показати весь коментар
 
 
Ну й добре що "возобновились".... Тут головне - стабільність. Без вибухів, полум'я, диму хіба ж то Мордор ?????? На військовому арсеналі в Красноярському краї РФ поновилися вибухи боєприпасів - Цензор.НЕТ 7269
 показати весь коментар
 
 
В них ще якісь ядерні викиди відбулися,але це вже в іншій частині.А взагалі, кацапи повинні страждати і дохнути.
 показати весь коментар
 
как говорят сгорел сарай гори и хата.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору