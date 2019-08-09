 На військовому арсеналі в Красноярському краї РФ поновилися вибухи боєприпасів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
Два вибухи сталися через поцілення блискавки. Як повідомив пізніше співрозмовник агентства, постраждали п'ятеро людей, серед них є військовослужбовці і співробітники правоохоронних органів. У свою чергу в Ачинській районній лікарні уточнили, що травмовано чотирьох військових, їх госпіталізовано. Амбулаторно лікується один цивільний.
Тим часом, жителів села Кам'янка Ачинського району вивозять з населеного пункту автобусами. Цю інформацію підтвердили у прес-службі адміністрації міста Ачинська. Там пояснили, що таке рішення ухвалено у зв'язку з погіршенням гідрометеоумов.
Нагадуємо, 5 серпня на території одного зі складів військової частини поряд з селом Кам'янка зайнялося сховище порохових зарядів до артилерійських боєприпасів, потім почалися вибухи. З населених пунктів, розташованих у радіусі 15 км від місця НП, були евакуйовані або виїхали самостійно понад 16 тис. осіб. У результаті НП, за останніми даними, одна людина загинула, по медичну допомогу звернулося 13 осіб.
В момент вчерашнего взрыва, произошедшего на военном полигоне в Архангельской области, в районе испытаний находился корабль с ядерным топливом.
Об этом сообщают западные ресурсы, отслеживающие морскую навигацию, передает сегодня Newsader.
«Присутствие корабля может быть связано с испытанием крылатой ракеты с ядерным двигателем», - заявил американский эксперт по нераспространению ядерного оружия Джеффри Льюис в твиттере.
По его словам, речь может идти о ракете «Буревестник», появление которой анонсировал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.
Как сообщалось ранее, люди, пострадавшие от взрыва на полигоне в Архангельской области, были доставлены в Москву с применением мер специальной защиты: водители реанимационных автомобилей одеты в костюмы химической защиты, а машины обмотаны специальной пленкой. Перед выгрузкой раненых из вертолета машина была исследована на предмет радиационного фона. Власти Северодвинска, в районе которого произошел инцидент, сообщали о скачке радиационного фона из-за аварии при испытании ракеты.
Как сообщалось, Минобороны не допустило к месту происшествия службу МЧС и решило справиться с последствиями аварии самостоятельно. Позже стало известно, что район Двинского залива Белого моря, рядом с которым произошел взрыв на военном полигоне, с 9 августа на месяц закрывается для свободного плавания.
Хотя Минобороны не указывает место происшествия, ряд СМИ сообщили, что инцидент произошел в поселке Нёнокса, где располагается Государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ. (С)
https://youtu.be/IgQ-85IhzZ0
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вполне возможнопрактически наверняка отрабатывается как составляющая плана по оккупации стран Балтии. Под каким-либо предлогом рашисты перекрывают море (авария у нас, с течкой радиации) и атакуют с суши. Пока Запад - и Европа особенно - будут сопли жевать, озабочиваться и трепать своими языками без костей, путлеровцы уже захватят и Эстонию, и Литву и Латвию.
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