 Маріупольський суд випустив із СІЗО двох терористів - одного під домашній арешт, другого під заставу 158 тисяч

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Ліпріді зазначив: "Двох бойовиків ДНР відпустили з СІЗО. Так вирішив районний суд у Маріуполі.
Роман Джулай воював у "П'ятнашках". Був затриманий у вересні 2017 року. У травні 2018 випущений під домашній арешт. У грудні 2018 знову затриманий, але вже за те, що він чинив опір під час вилучення його незаконного кіоску. Він ще й бізнесом, блін, займався у вільній Україні, проти якої воював. Загалом, зараз він знову вийшов із СІЗО під домашній арешт.
С.Костенко воював гранатометником у т.зв. "Республіканській гвардії". Був затриманий у липні 2018 року. Зараз випущений під заставу 153 тисячі грн.
Ось вона, наша правоохоронна реформа. Наших там у підвалах катують, а ми терористів на волю випускаємо".
Портнов повлиял на назначение одного из руководителей Киевского апелляционного суда
Руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что бывший чиновник времен экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов повлиял на назначение заместителя председателя Киевского апелляционного суда.Об этом он сказал на брифинге, посвященном обыскам в Окружном административном суде Киева.
"Получена информация о том, что один из руководителей времен Януковича влиял на смену в руководстве Апелляционного суда Киева. Буквально на протяжении последних месяцев двух... Влиял - и сменили", - сказал Горбатюк журналистам в пятницу Киеве.
порошенко был министром при януковиче и учредителем партии регионов - наблюдаешь его в ростове?
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То старый Линч идеть туды