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Все про:Маріуполь (571) суд (5415) тероризм (2099)

 Маріупольський суд випустив із СІЗО двох терористів - одного під домашній арешт, другого під заставу 158 тисяч

Громадський активіст Олексій Ліпріді оприлюднив інформацію про те, що суд у Маріуполі відпустив із СІЗО двох терористів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Ліпріді зазначив: "Двох бойовиків ДНР відпустили з СІЗО. Так вирішив районний суд у Маріуполі.

Роман Джулай воював у "П'ятнашках". Був затриманий у вересні 2017 року. У травні 2018 випущений під домашній арешт. У грудні 2018 знову затриманий, але вже за те, що він чинив опір під час вилучення його незаконного кіоску. Він ще й бізнесом, блін, займався у вільній Україні, проти якої воював. Загалом, зараз він знову вийшов із СІЗО під домашній арешт.

С.Костенко воював гранатометником у т.зв. "Республіканській гвардії". Був затриманий у липні 2018 року. Зараз випущений під заставу 153 тисячі грн.

Ось вона, наша правоохоронна реформа. Наших там у підвалах катують, а ми терористів на волю випускаємо".

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Маріупольський суд випустив із СІЗО двох терористів - одного під домашній арешт, другого під заставу 158 тисяч 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142224
 
 
 Топ коментарі
 
Нинішній стан , "потужно" реформованої петьою прокуратури та судової системи , можна охарактиризувати лише словами глум і ганьба.. Їхня робота видає в результаті - не покарання за дії проти України , а заохочує такі дії..
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Страна разваливается. Если с крысами не бороться, они выживут хозяев
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Зараз Зе відповідає за призначення суддів. Тому це його відповідальність.
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Страна разваливается. Если с крысами не бороться, они выживут хозяев
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Спасибо вальцману за судебную реформу!
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Судами нынче заправляет это лицо в Бениной \ Зелиной команде.

Мариупольский суд выпустил из СИЗО двух террористов - одного под домашний арест, второго под залог 158 тысяч - Цензор.НЕТ 6477
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ЛБ 26.08.2019 Портнов повлиял на назначение одного из руководителей Киевского апелляционного суда. "Влиял на смену в руководстве - и сменили".

Портнов повлиял на назначение одного из руководителей Киевского апелляционного суда
Руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что бывший чиновник времен экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов повлиял на назначение заместителя председателя Киевского апелляционного суда.Об этом он сказал на брифинге, посвященном обыскам в Окружном административном суде Киева.
"Получена информация о том, что один из руководителей времен Януковича влиял на смену в руководстве Апелляционного суда Киева. Буквально на протяжении последних месяцев двух... Влиял - и сменили", - сказал Горбатюк журналистам в пятницу Киеве.
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Предлагаешь верить взяточнику из гпу? )))
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Богдан: "Андрей Портнов мой многолетний близкий друг". Для справки зебилам. Андрей Портнок - заместитель глава Администрации президента Виктора Януковича по юридическим вопросам. Сотрудники у Портнова в то время - его друзья Богдан и Труба.
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А богдан что, заправляет судьями, прошка?
порошенко был министром при януковиче и учредителем партии регионов - наблюдаешь его в ростове?
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Ні, це нові реформи Зельцмана, сказано ж було перед виборами що на другий день після виборів всі будуть за гратами....так що насолоджуйтесь новим життям ))
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Нинішній стан , "потужно" реформованої петьою прокуратури та судової системи , можна охарактиризувати лише словами глум і ганьба.. Їхня робота видає в результаті - не покарання за дії проти України , а заохочує такі дії..
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Шо при Порохе, шо при Зеле ватные суды делают свое дело.
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Кады отсутствуют суды
То старый Линч идеть туды
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Уже и не смешно. Каждый день очередные "покращення" от Зелиной \ Бениной команды.
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"В мае 2018 выпущен под домашний арест" - проклятый зелебеня...Источник:https://censor.net.ua/n3142224
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Зараз Зе відповідає за призначення суддів. Тому це його відповідальність.
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И сколько судей назначил Зе? Ась? И кто назначил судей того Мариупольского суда? Ась? И в ответ вой **************** " зебилы, вывсеврети, парашенкай гардимся, абыр-абыр".
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Він за цей час міг змінити усіх суддів. Це тепер його відповідальність.
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Ви або дурник, або провокатор. Йдіть прочитайте, як за законами Порошенка призначаються та звільняються судді. До зміни цього законодавства новою ВР Зеленський не може нічого зробити з найсепаратнішим суддєю
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Да ну? А еще недавно все ***************** волали, что всех судей за 2 месяца сменить нельзя, и за 2 года нельзя, и вообще борьба с коррупцией будет заметна лет через 10, не мкньше.
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Только в Ухвале суда стоит дата 5 августа 2019 года. Почти май
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Ухвала там одна, есть другая - выкладывайте и посмотрим.
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Это только начало... Потом суды над добровольцами а там и очередь за ВСУ....
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Что значит "потом суды над добровольцами"? При Пете добровольцев судили массово и вполне успешно. Самый пик был в 2014-м и 2015-м годах.
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При Пете только некоторых пытались судить непосредственно за военные действия.
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Ну,что Зебилы,амнистия убийцам подоспела?Тупицы зеленожопые!
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нет государства там сбу боится орестовывать тут суд выпускает тех кто воевал против этой страны((((((((
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Петя уже сто с лишком дней в ауте. Что скажите, зебилы? Еще ВР не заработала? И без новой ВР Зеленому проще за лесниками гоняться, чем судейское дерьмо разгребать. Зотя лесное хозяйство Украины это не его компетенция
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скоро 100 дней не при делах порох. вдумайся это больше 3-х месяцев и шо за это время зеля не мог ничего с продажными ублюдками сделать? не верю! вот не верю и все! а знаешь почему - он просто не хочет! ему так удобнее и валить все на попередника! ну да. тактика поведения отработана, так все гаранты делали. я думал он умнее.
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Ви або дурник, або провокатор. Йдіть прочитайте, як за законами Порошенка призначаються та звільняються судді. До зміни цього законодавства новою ВР Зеленський не може нічого зробити з найсепаратнішим суддєю
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А что судебной реформой Парашенки мы уже не гордимся?
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Да не было никакой реформы. Петя судеек в задницу целовал, думал пригодятся при раскладе голосов примером 50х50. Но. Как это оправдывает Зеленку, что на манеже все те же?
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шо зеля это тоже порох устраивает? я так чувствую что ты лугандонрвцам собираешься всеобщую амнистию объявить? давай тогда всех убийц и насильников из украинских тюрьм освободим! блин зебилы!
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А что сейчас в тюрьмах есть насильники и убийцы? По мойму Петя всех уже выпустил. Сейчас в тюрьмах только патриоты которые притесняли сепаров на дамбасе.
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Ну что тут уже сказать. Пора уже судей обьявлять террористами. Смысл кого то задерживать и вести его в ети кремлевские суды уже нету.
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Если не будет третьего Майдана уже с висячими на столбах чиновниками и судьями то через пару лет Украина как государство исчезнет.
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Це ті самі судді, які пройшли перевірку, переатестацію і допущені до здійснення правосуддя?
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