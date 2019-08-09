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Все про:ВР (5302) комітет (180) Слуга народу (213)

 В "Слузі народу" оприлюднили назви пропонованих 22 комітетів Ради

Партія "Слуга Народу" пропонує зменшити кількість комітетів у майбутній Верховній Раді 9-го скликання з 27 до 22.

Як повідомляє партія в Facebook, про це йшлося на засіданні підготовчої депутатської групи в п'ятницю, передає "Цензор.НЕТ".

"Слуга народу" пропонує утворити такі комітети:

1. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики
2. Комітет з питань бюджетних відносин
3. Комітет з питань економічного розвитку
4. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики
5. Комітет з питань освіти, науки та інновацій
6. Комітет з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, деокупації Криму, прав людини, національних меншин, міжнаціональних відносин
7. Комітет з питань цифрової трансформації
8. Комітет з питань правової політики
9. Комітет з питань аграрної та земельної політики
10. Комітет з питань антикорупційної політики
11. Комітет з питань правоохоронної діяльності
12. Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг
13. Комітет з питань інфраструктури
14. Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики
15. Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки
16. Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування
17. Комітет з питань екологічної політики та природокористування
18. Комітет з питань свободи слова
19. Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
20. Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва
21. Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом
22. Комітет з питань соціальної політики.

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Відповідно до статті 10 Закону України "Про приватизацію державного та комунального майна" у Верховній Раді також діятиме Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", в "Слузі народу" пропонують віддати опозиційним фракціям у майбутньому парламенті посади заступника голови Верховної Ради, голів двох комітетів: з питань свободи слова та з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях, деокупації Криму, прав людини, національних меншин, міжнаціональних відносин, а також глави Спецкомісії з приватизації.

Читайте також: Рішення щодо керівників комітетів Ради ухвалює підготовча група, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142219
 
 
 Топ коментарі
 
Суспільство України спокійно сприйняло результати виборів як 21-го травня, так і 21-го липня - на шалений лемент петіних прихильників з тутешнього форуму - можна не звертати уваги, вибори показали їх мізерну кількість.. Суспільство України надало фантастичний кредит довіри , надало всі важелі впливу , та поклало тягар відповідальності за долю і країни і народу - на пана Володимира і на фракцію СН в новообраній Раді.. Українське суспільство вже виробило імунітет до брехливих полум'яних слів влади при відсутності дій влади по покращенню становища України і українців.. Ніхто вилизувати в жагучій гріховній пристрасті новообрану владу. як це було з попередньою - не буде, максимально на що вона може сподіватись - це на повагу українців.. Результату від новообраної влади суспільство буде терпляче очікувати десь до середини грудня, не буде результату - буде те, що сталось з петьою..
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Чому репетуєш, петєрасте? Вгамуйся ..
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Ти називаєш петробудкою білий дім, що чекає на візит зюзі?
В "Слуге народа" обнародовали названия предлагаемых 22 комитетов Рады - Цензор.НЕТ 8170
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Не погоджуюся, бо нехай самі за все відповідають і не перекладають на інших свою відповідальність.
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Просто ви неуважно прочитали які комітети пропонують. Прочитайте і зрозумієте, що це запало, яке приготувала зебільна команда.
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О маладца! Я бы еще больше сократил комитеты..Комитет № 2 и № 3 слил бы в одинКомитет № 4 и № 7 в
одинКомитет № 10-11- слил
бы с Комитетом № 8Комитет № 6 и 18 слил бы в одинКомитеты 12-14 в ОДИН комитетКомитеты № 16 и 17 и 22 в ОДИН комитетКомитет 20 и 21 в ОДИН В "Слуге народа" обнародовали названия предлагаемых 22 комитетов Рады - Цензор.НЕТ 3588
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шо , Гундяйчик , так и не верится , шо петробудка так уменьшилась в размерах ?
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Ти називаєш петробудкою білий дім, що чекає на візит зюзі?
В "Слуге народа" обнародовали названия предлагаемых 22 комитетов Рады - Цензор.НЕТ 8170
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Вже виправили заголовок, а шкода...
У якості трансгендера зюзя був би набагато корисніший за президента
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одни комитеты "по вопросам", а когда будут с ответами?
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Вопрос не в том, что и как они будут делить, а что и как будут делать. На данный момент, Зеля и его Офис принимают очень поспешных и не продуманные решения, с очень отрицательным результатом....
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Поживём, увидим. Я не был бы так категоричен. Пока, Зеля пытается быть Президентом Мыру 2. Если у Порося это не прошло, то Зеля просто все завалит...
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До виборів: «Вібєрєм зєлєнского, вот он сразу всє парєшаєт!»
Після виборів: «Чьто ві ат нєго хатітє? У нєго нєт на єто палнамочій!»

В "Слуге народа" обнародовали названия предлагаемых 22 комитетов Рады - Цензор.НЕТ 9552
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Ну полномочий у него более, чем достаточно.
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Те, що я говорю є точним розрахунком їхніх дій. Якщо спрогнозуйте дії команди, яка підставляє своїх членів і не вміє працювати, то побачите майбутнє цієї партії.
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Мы не знаем кто готовит решения и главное с какой целью. Пока, мы видим отрицательный результат. Но как говорится за одного битого, двух не битых дают. Пока, Зелю бьют....
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Відомі ті, хто готує рішення. Для якісного виконання і підготовки рішень необхідні професіонали, яких там нема. Тому косяки будуть усю їхню каденцію. Деяких косяки будуть критичними, бо для них і п'яти років не вистачить для навчання.
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Я бы так не сказал. Один объективный показатель мы уже имеем. Хотя, формально Зеля к нему и не имеет никакого отношения. Это валютный курс. На данный момент мы, как страна, обязаны выплачивать достаточно большие суммы в валюте. Экономика, пока даёт снижение, а курс тем не менее падает. Имеется ввиду курс доллара.
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З часом ви зрозумієте що стоїть за цим курсом долара.Вже планують восени підняти ціни на газ, а там побачите іншу політику.
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Я понимаю, что за этим стоит. Нац банк бешенными темпами продаёт долгов обязательства в гривне под очень высокий процент. Естественно, покупатель продаёт валюту, чтобы купить эти обязательства. Весь вопрос, кто и зачем это делает. Объем продаж в 10 раз выше, чем в прошлом году. Формально, Зеля к этому не имеет о ношения. Кто и зачем это делает, вот каков вопрос.
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Побачили? Не сумнівайтеся, що за цим стоїть Коломойський. Кредитор завжди диктує умови.
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А с каких делов, Беня принимает решения по выпуску долгов Нац банка???
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В просто немає ніякої програми та й фракція дуже неоднородна, є люди з протилежними поглядами, важко їм буде.
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Это набор персоналий.это не партия и даже не команда. Это выполняет ли решений, которые им принесут. Я не могу говорить плохо это или хорошо. Все будет зависеть, где, кто и когда эти решения будет готовить и главное в чьих интересах. Теперь личный вопрос, что то вы часто ставите лайки у сепару?
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Якщо я згоден з постом я навіть москалям кладу, тільки повним дурням не кладу.
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Хотя бы радует, то что меня не считают полным дураком.
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Ви просто самі не помічаєте, як мінялися ваші погляди за ці роки, відношення до Петра ми не берем.
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В смысле мои взгляды. Я стараюсь быть обьективным.
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Саме так, тому будуть звинувачувати у косяках опозицію та слабеньких слуг народу.
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Обвинения уже никого не интересуют. Зеля так и не понял, что от него ждут других принципиальных решений. Он же пока повторяет ошибки Порося.
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А він нічого не зрозуміє, бо там інші вирішують. Це значна відмінність влади Зе.
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Возможно. Но он явно не клоун, который согласился быть чьей то вывеской Пока, мне лично это напоминает другого Вову 20 лет назад. Вову из Кремля.
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Він повністю керований олігархами, у першу чергу Коломойським. Ви звертайте увагу на дрібниці, які точно висвітлюють цю тезу.
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Більш сильні та витривалі слуги народу будуть під'їдати слабеньких слуг народу
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- Итак, что вы умеете? Увлечения, хобби, скилы?
- хз...особо никаких..я ПТУ закончил, ландшафтный дизайнер-штукатур 7 разряда...логистом работал полгода..
- пойдёте на министерство инфраструктуры. Следующий!
- А у меня есть права категории В, и еще на мотоцикле немножко могу..
- В комитет по вопросам транспорта!
- А я выращиваю дома кактус и орхидею!
- в комитет по аграрной политике и земельным ресурсам.
- а я знаю 5 языков!
- ну, скажите что-то по-немецки!
- my name is Sveta
-так это ж по-английски...
- О! Значит 6!
- Возглавите комитет иностранных дел. Следующий! Семья есть?
- Да, уже вторая!
- На комитет по вопросам семьи, молодёжи и спорта этого спеца. А где этот свадебный фотограф, о котом все говорят?
- Я тут, здрасте! свадьбы, корпоративы, дни рождения, крестины! Сделаю скидку 20% для однопартийцев...
- А сколько будет 20% от 1000 грн?
- Так 200 грн, что тут сложного...
- *пиши его на комитет по вопросам бюджета, толковый хлопец!
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Как в футболе...22 бугая по полю мячик гоняют без толку и за бабло...
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Ойц, где вьюныя обдарования харчеватца то будут??
Свинарчукам гаплик,нє??
🤑
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Комитет Карликовой Институциональной Независимости В "Слуге народа" обнародовали названия предлагаемых 22 комитетов Рады - Цензор.НЕТ 2129 Кокаин
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"7.Комитет по вопросам цифровой трансформации" - а це що таке? Натуя? Якщо цими технологіями має опікуватись комітет з економіки?

І, до речі - а де комітет по обороні і по силовим органам? Що, оборони, ЗСУ в нас вже не будще?
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Натуя? Що було до туя В "Слуге народа" обнародовали названия предлагаемых 22 комитетов Рады - Цензор.НЕТ 8137? Обученных в Трускавце за народные бабки недоумков надо где-то пристраивать. За каждый комитет в ВР бюджет бабки отстегивает В "Слуге народа" обнародовали названия предлагаемых 22 комитетов Рады - Цензор.НЕТ 9544
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віковий ценз даного вірша 18+, бо містить сцени вживання алкоголю та поблажливого ставлення до нього
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Спортсмены,молодёжь, семья какому комитету будут относиться?
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Суспільство України спокійно сприйняло результати виборів як 21-го травня, так і 21-го липня - на шалений лемент петіних прихильників з тутешнього форуму - можна не звертати уваги, вибори показали їх мізерну кількість.. Суспільство України надало фантастичний кредит довіри , надало всі важелі впливу , та поклало тягар відповідальності за долю і країни і народу - на пана Володимира і на фракцію СН в новообраній Раді.. Українське суспільство вже виробило імунітет до брехливих полум'яних слів влади при відсутності дій влади по покращенню становища України і українців.. Ніхто вилизувати в жагучій гріховній пристрасті новообрану владу. як це було з попередньою - не буде, максимально на що вона може сподіватись - це на повагу українців.. Результату від новообраної влади суспільство буде терпляче очікувати десь до середини грудня, не буде результату - буде те, що сталось з петьою..
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Леня,хватит юлить своей ватной сракой,определись- то вся власть у твоего ЗЕро,то в во все постах Порох виноват. Настало время определиться даже таким слабоумным как ты.
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Переймайся своїми розумовими здібностями, петєрасте.. Не репетуй так натужно..
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Не обобщайте. Почему вы решили, что эту шайку аферистов-наперсточников, захвативших власть в Украине, уважают все украинцы? Я, например, их не уважаю и, думаю, не одна я. Просто многие так и не поняли, как им при помощи манипуляций и простых маркетинговых технологий втюхали этот сомнительный товар и свято уверены, что это они сами сделали выбор, а не им его навязали, спрограммировав желаемое заказчику этой аферы поведение. Со временем к некоторым понимание сути этой манипуляции придёт.
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Комітет №6 окупаційній платформі? Ви чо?
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Крутое достижение - поменяли таблички на дверях В "Слуге народа" обнародовали названия предлагаемых 22 комитетов Рады - Цензор.НЕТ 2474 .


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Однажды Лебедь, Рак да Щука
Задумали сыграть квартет:
Поставили лисичку р*ком,
**ут, **ут - а сыра нет!
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на пару месяцев слугам нужен комитет WC №00 для адаптации, потом пол года коридоры.
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