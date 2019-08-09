 В "Слузі народу" оприлюднили назви пропонованих 22 комітетів Ради

Як повідомляє партія в Facebook, про це йшлося на засіданні підготовчої депутатської групи в п'ятницю, передає "Цензор.НЕТ".
"Слуга народу" пропонує утворити такі комітети:
1. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики
2. Комітет з питань бюджетних відносин
3. Комітет з питань економічного розвитку
4. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики
5. Комітет з питань освіти, науки та інновацій
6. Комітет з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, деокупації Криму, прав людини, національних меншин, міжнаціональних відносин
7. Комітет з питань цифрової трансформації
8. Комітет з питань правової політики
9. Комітет з питань аграрної та земельної політики
10. Комітет з питань антикорупційної політики
11. Комітет з питань правоохоронної діяльності
12. Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг
13. Комітет з питань інфраструктури
14. Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики
15. Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки
16. Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування
17. Комітет з питань екологічної політики та природокористування
18. Комітет з питань свободи слова
19. Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
20. Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва
21. Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом
22. Комітет з питань соціальної політики.
Відповідно до статті 10 Закону України "Про приватизацію державного та комунального майна" у Верховній Раді також діятиме Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації.
Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", в "Слузі народу" пропонують віддати опозиційним фракціям у майбутньому парламенті посади заступника голови Верховної Ради, голів двох комітетів: з питань свободи слова та з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях, деокупації Криму, прав людини, національних меншин, міжнаціональних відносин, а також глави Спецкомісії з приватизації.
одинКомитет № 10-11- слил
бы с Комитетом № 8Комитет № 6 и 18 слил бы в одинКомитеты 12-14 в ОДИН комитетКомитеты № 16 и 17 и 22 в ОДИН комитетКомитет 20 и 21 в ОДИН
аби шось бовкнути
зюзя стать змінив?
У якості трансгендера зюзя був би набагато корисніший за президента
Після виборів: «Чьто ві ат нєго хатітє? У нєго нєт на єто палнамочій!»
- хз...особо никаких..я ПТУ закончил, ландшафтный дизайнер-штукатур 7 разряда...логистом работал полгода..
- пойдёте на министерство инфраструктуры. Следующий!
- А у меня есть права категории В, и еще на мотоцикле немножко могу..
- В комитет по вопросам транспорта!
- А я выращиваю дома кактус и орхидею!
- в комитет по аграрной политике и земельным ресурсам.
- а я знаю 5 языков!
- ну, скажите что-то по-немецки!
- my name is Sveta
-так это ж по-английски...
- О! Значит 6!
- Возглавите комитет иностранных дел. Следующий! Семья есть?
- Да, уже вторая!
- На комитет по вопросам семьи, молодёжи и спорта этого спеца. А где этот свадебный фотограф, о котом все говорят?
- Я тут, здрасте! свадьбы, корпоративы, дни рождения, крестины! Сделаю скидку 20% для однопартийцев...
- А сколько будет 20% от 1000 грн?
- Так 200 грн, что тут сложного...
- *пиши его на комитет по вопросам бюджета, толковый хлопец!
Свинарчукам гаплик,нє??
🤑
https://sport.ua/uk/news/453552-elina-svitolina-sofiya-kenin-smotret-onlayn-live-translyatsiya
І, до речі - а де комітет по обороні і по силовим органам? Що, оборони, ЗСУ в нас вже не будще?
Задумали сыграть квартет:
Поставили лисичку р*ком,
**ут, **ут - а сыра нет!