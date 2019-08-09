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Все про:Донбас (12711) перемир'я (414) операція Об'єднаних сил (1457)

 Від початку доби 9 серпня ворог двічі порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Упродовж доби збройні формування Російської Федерації і її найманці двічі порушили режим припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі штабу ООС.

В інформації, озвученій на вечірньому брифінгу, зазначається: "Ворог обстрілював позиції наших підрозділів із крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 1 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу Лебединського - зі стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 1 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:

в районі Золотого-5 - з крупнокаліберного кулемета".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142216
 
 
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меня терзают смутные сомнения о том , хто дал сепарам координаты морпехов . шось тут не то .
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вот прямо шас Вова мужественно не отвечает на грязные намеки Богдана: ну, типа пятница и всё такое.. и Ленка далеко... Это же "мужественность" и "смелость", правда?!
или я чего-то не понимаю?!
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Зачем *настамнетам* обстреливать *потерьнетов* ? Просто впустуют спускают свой БК С начала суток 9 августа враг два раза нарушил перемирие. Потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5732
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