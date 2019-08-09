 Держкіно відібрало 101 кінопроект для державного фінансування. Серед них дитячий фільм "Коло життя" режисера Кирієнка

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Засідання транслювалося наживо.

На початку засідання голова Держкіно Пилип Іллєнко зазначив, що профінансувати всі 122 проєкти, які набрали 35 і більше балів та ввійшли до попереднього переліку переможців, неможливо через велику суму фінансування. За розрахунками виробничого відділу Держкіно, рекомендовано профінансувати проєкти, які набрали більше 38 балів, а в категорії дебюти – більше 35, але Рада має прийняти самостійне рішення.

"До переліку проєктів-переможців, які набрали 35 і більше балів, увійшли 122 фільми. Ми розуміємо, що вони всі не можуть бути підтримані, оскільки на це потрібна дуже велика сума фінансування. Тож Рада сьогодні має ухвалити перелік фільмів, які будуть затверджені в статусі переможців, і саме вони будуть претендувати на фінансування. Виходячи з того, що ми не знаємо обсяг фінансування на наступний рік, і виходячи з розрахунків, які провів наш виробничий відділ, вважаємо, що може бути профінансовано проєкти, які набрали більше 38 балів, а в категорії дебюти – більше 35. Це довідкова інформація для членів Ради", – сказав він.

За підсумками відкритого голосування членів Ради з державної підтримки кінематографії до переліку переможців увійшов 101 проєкт, на які буде виділено понад 1,5 млрд грн:

Ігрові короткометражні фільми-дебюти:

"Іно", реж. Віктор Романюк, "Бі-ті-ел-Вавілон", 44,71 (1 485 400 грн) "Подарунок", реж. Олег Мартиросян, "Пірат", 44,71 (1 187 600) "Фаза", реж. Микола Засєєв, "Діджітал Реліджн", 44,57 (1 496 795) "Ой!!, реж. Ольга Золотарьова, "Добранічфільм", 44,00 (1 482 913,29) "Обійми мене", реж. Катерина Король, "Ідас Інтернешнл Філм", 43,29 (1 499 962) "Оператор Вікторія", реж. Анна Соболевська, "Лайм Лайт Студія", 43,00 (1 498 660) "Станція А", реж. Ольга Гончар, "Віател", 43,00 (1 492 574,60) "Кімната Батіка", реж. Марія Халпахчі, "Прем’єр медіа", 41,71 (1 473 769) "Паперушка", реж. Лілія Остапович, "Сучасне Українське Кіно", 41,71 (1 208 604,90) "ХардЛок", реж. Ігор Ткачук, "Сінемадей", 41,43 (1 500 000) "Побачення по-італійські", реж. Олександра Галошина, "Нова Фільм", 41,43 (997 464) "Маляр", реж. Саша Одуванчіков, "В`ю лаб", 41,29 (1 500 000) "Папині кросівки", реж. Ольга Журба, "Пронто Фільм", 41,00 (1 490 307, 82) "Бульмастиф", реж. Анастасія Буковська, "Фемілі Продакшн Студіо", 40,86 (1 473 400) "Злочин актриси Мариськіної", реж. Дарина Долеско, "Трафік Фільмз", 40,86 (1 479 830) "Сіль для моря", реж. Сніжана Гусаревич, "Ап Юей Студіо", 40,86 (1 398 986) "Нечоткий пацан", реж. Микита Сітдіков, "Ессе Продакшн Хаус", 40,57 (1 491 015,85) "Пані, гроб та контрабас", реж. Олександра Пономаренко, "Віател", 40,00 (1 499 308,80) "Про життя, про режисуру і трохи про Бога", реж. Юрій Пупірін, "Добранічфільм", 39,86 (1 267 902,52) "Схрон", реж. Оксана Войтенко, ФОП Войтенко Оксана Володимирівна, 39,86 (455 000) "Ма", реж. Ганна Гнатенко-Шабалдіна, "4*4 Фільм Продакшн", 39,71 (1 474 372) "Пальто", реж. Олександр Тесленко, "Табор", 38,43 (1 367 000) "Лалібела", реж. Анна Морозова, "Мир і копродакшн", 38,29 (1 380 697) "На другий день після смерті", реж. Альона Капоріна, "Директорія кіно", 38,29 (1 488 000) "Виклик", реж. Едуард Томільченко, "Віател", 38,14 (1 495 950,70) "Голос тихої безодні", реж. Маркіян Мірошниченко, "Віател", 37,43 (1 470 065) "Янгол", реж. Іким Наталія, "Магнат-Медіа", 36,29 (1 499 695)

Загальна сума державної підтримки в цій категорії – 36,5 млн грн.

Ігрові повнометражні фільми-дебюти:

"Спас", реж. Максим Наконечний, "Табор", 43,83 (12 000 000) "Межа забуття", реж. Денис Тарасов , "Спільна перемога продакшн", 41,83 (11 952 500) "Між нами", реж. Соломія Томощук, "Аа Юей Студіо", 41,50 (11 200 124) "Як там Катя?", реж. Крістіна Тинькевич, "Евос Фільм", 40,17 (11 599 977,35) "Хороші дівчатка потрапляють в Рай", реж. Мирослава Хорошун, "Дрімсторі" 39,67 (11 927 800) "Куди б ти не пішла", реж. Богдана Смирнова, "Пронто Фільм", 39,50 (11 999 098,6) "Ной не нив і ти не ной", реж. Максим Черниш, "Сістерз Продакшн", 39,50 (11 960 672) "На грані", реж. Анатолій Максим’юк, "Ама Віжн", 39,17 (11 948 000) "Клондайк", реж. Олександра Громова, "Студія 10", 39,00 (11 996 952,73) "Свято Хризантем", реж. Семен Мозговий, "Мейнстрім Пікчерз", 39,00 (10 600 997) "3 дні та 2 ночі", реж. Яна Антонець, "Частогусто", 35,83 (11 900 000) "Повернення", реж. Надія Коваль, "Продекс Філм", 35,00 (11 864 800)

Загальна сума державної підтримки в цій категорії – майже 141 млн грн.

Ігрові повнометражні тематичні фільми "Про героїв, які брали участь у захисті України" (для широкої глядацької аудиторії):

"Кордон", реж. Андрій Кавун, виробник - "Небокрай Філмз". 43,83 (32 912 000) "Тарас Шевченко. Перший Самурай", реж. Роман Перфільєв, виробник - "Крісті Фільм". 43,83 (6 900 000) "Білий Ворон", реж. Мар'ян Бушан, виробник - анімаційна студія "УМ-Груп". 42,83 (23 946 000) "Северин", реж. Олексій Пантелеєв, виробник - "Дія Фільм". 41,33 (42 651 000) "13 січня", реж. Антон Гойда, виробник - "Фреш продакшн Ю Ей". 41,17 (28 883 251,20) "Котик з палаючими очима, або Як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичнох операції з тимчасовими елементами військового стану", реж. Володимир Тихий, виробник - "Директорія кіно". 41,17 (7 383 049)

Члени Експертної комісії рекомендували трьом фільмам зменшити бюджети. Так, проєкт "Северин" зменшив бюджет на 5 млн грн, "Білий Ворон" - на більше ніж 3 млн грн, "13 січня" - на понад 2 млн грн.

Загальна сума державної підтримки в цій категорії – 142,7 млн грн.

Ігрові повнометражні фільми для дитячої аудиторії:

"Коло життя", реж. Олександр Кирієнко, виробник – "Трайдент фільм". 41,86 (42 627 405,16) "Дике літо в Криму", реж. Оксана Тараненко, виробник – "Торнадо фільм". 41,86 (28 399 473) "Легенди Чарівнолісся", реж. Віктор Андрієнко, виробник – "Чарівнолісся". 40,71 (42 035 808) "Колекція Кенінга", реж. Роман Синчук, виробник – "Майстер продакшн". 39,29 (19 323 612,80)

Стрічку Марини Ер Горбач "Зубарикус або стонадцять халеп Остапа Квіточки", яка набрала 41 бал, не погодили до фінансування, оскільки режисерка має інший проєкт-переможець пітчингу, а також через великий бюджет фільму. Члени Ради з державної підтримки кінематографії планують повідомити Експертну комісію наступного пітчингу, що проєкт став переможцем, та рекомендувати його до проходження у другий тур.

Загальна сума державної підтримки в цій категорії – 132, 4 млн грн.

Ігрові повнометражні національні фільми (для широкої глядацької аудиторії):

"Лемберг", реж. Ірина Громозда, Film.ua, 42,71 (22 950 000) "Королі репу", реж. Мирослав Латик, "Крісті Фільм", 41,86 (20 960 000) "Я, "Побєда" і Берлін", реж. Ольга Ряшина, продюсерський хаб Star Media, 41,57 (27 000 000) "Тепер я турок, не козак", реж. Вілен Новак, Одеська кіностудія, 41,00 (37 009 216) "Зілля", реж. Владислав Климчук (Влад Дикий), Film.ua, 40,57 (21 600 000) "Перша зміна", реж. Олексій Катеринчук, "Трайдент Фільм", 40,29 (21 525 232,42) "Я, Ніна", реж. Володимир Харченко-Куликовський, "Яніна Соколова Продакшн", 40,14 (11 787 300) "Мій тато – вчителька", реж. Микола Каптан, "Дизель-Продакшн", 39,57 (7 000 000) "Ольга", реж. Клей Штауб, "Сінемадей", 39,43 (37 000 000) "Конотопська битва", реж. Ахтем Сеітаблаєв, "Ідас Інтернешнл Філм", 39,29 (46 480 626) "Зірки за обміном", реж. Олексій Даруга, "Кінороб", 39,29 (7 500 000) "Мішень антихриста", реж. Олексій Єсаков, "Ганзафільм", 39,14 (18 824 784,80) "Скажене весілля 2", реж. Владислав Климчук (Влад Дикий), "Прототип Продакшн"/Film.ua, 38,57 (7 000 000) "Ульотна відпустка", реж. Максим Ксьонда, "Фемілі Продакшн Студіо", 38,57 (15 012 812) "Матінко рідна!", реж. Анастасія Матешко, "Добранічфільм", 38,14 (11 944 736,32) "Діви ночі", реж. Тарас Ткаченко, "ІнсайтМедіа", 38,14 (30 540 000) "Бурштинові копи", реж. Аліна Бухтіярова, "Кінохіт Ю Ей", 38,14 (11 625 000) "Одержима", реж. Володимир Харченко-Куликовський, продюсерський хаб Star Media, 38,00 (45 785 040)) "Режисер", реж. Констянтин Коновалов, Одеська кіностудія, 38,00 (30 100 000).

+ фільм "Яків" Вікторії Трофименко, який набрав 36 балів від Експертної комісії, але Рада вирішила пітримати проєкт через важливість теми та попердні заслуги режисерки, з урахуванням зменшення бюджету на 6, 6 млн грн (48 400 000).

+ комедія "Шалена подорож" компанії Star Media, який має 36,86 балів. Рада вирішила підтримати проєкт через те, що всі члени Експертної комісії поставили йому високі бали і лише один член - найнижчі. Ще одна причина - потенційно високий бокс-офіс (21 000 000). Директорка Star Media Ольга Пантелеймонова сказала, що компанія може переглянути графік фінансування та зачекати коштів від Держкіно до наступного року.

У цій категорії було представлено по два фільми режисерів Влада Дикого та Володимира Харченко-Куликовського. На пітчингах голова Держкіно Пилип Іллєнко попереджав, що експерти обиратимуть лише по одному проєкту. Але на засіданні Ради 8 липня було зазаначено, що виробництво фільмів розведено в часі і навіть у роках, тобто один фільм буде профінансовано цього року, інший - наступного.

Одеська кіностудія зменшила суму підтримки, яку очікує від держави, на майже 1,9 млн грн. Проєкт "Конотопська битва" також просить на 1,8 млн грн менше, ніж на пітчингу. "Ольга" - на 3 млн, "Діви ночі" - на 1,4 млн грн.

Загальна сума державної підтримки в цій категорії – 401,5 млн грн.

Ігрові повнометражні фільми художньої та культурної значущості (авторські), національні:

"Відблиск", реж. Валентин Васянович, "Арсенал філмз", 42,29 (25 000 000) "Еволюція або смерть. Пригоди Павіана Томаса", реж. Ганка Третяк, "Альбатрос Коммунікос Україна", 40,29 (22 647 867) "Клондайк", реж. Марина Ер Горбач, "Кедр Фільм", 40,14 (20 769 000) "Доця", реж. Сергій Маслобойщиков, "М.Д.С. ЛТД", 40,14 (17 389 434,30) "Перше вересня", реж. Роман Бондарчук, "Татофільм", 39,71 (960 000) "Сірі бджоли", реж. Дмитро Мойсеєв, "Ідас Інтернешнл Філм", 39,00 (24 312 167) "Із зав’язаними очима", реж. Тарас Дронь, "Сучасне Українське Кіно", 38,43 (3 000 000) "Кіноальманах короткометражних фільмів-новел "Дзеркало"", реж. Олег Павлюченков, Сергій Сотніченко, Наталія Давиденко, Віктор Придувалов, Жанна Максименко-Довгич, Дмитро Тарасов, Оксана Тарасенко, Віктор Скуратовський, Дмитро Тарасов, "Бі-ті-ел-Вавілон", 38,00 (11 962 800)

+ фільм "П'ятниця, 13" режисера Романа Балаяна, який набрав 36,71 балів. Рада прийняла рішення підтримати проєкт через те, що оцінки одного з членів Експертної комісії поставив найнижчі оцінки, що відрізнялися від інших. А також через постать режисера (26 317 366).

+ проєкт "Сирена" Євгена Матвієнка, який має 35,71 балів. Рада пояснила своє рішення тим, що оцінки одного з членів Експертної комісії були низькими та вибивалися з загальної картини оцінок. А також тим, що продюсери просять невелику суму (20 176 937).

+ фільм Мирослава Слабошпицького "Антопоцен", якому експерти поставили 35 балів. На засідання було повідомлено, що продюсери відмовилися від державного фінансування на цей рік і погодилися на наступний, а також зменшили його на 10 млн грн. Проєкт підтримали й через попередні заслуги режисера (48 000 000).

+ проєкт Олени Дем'яненко "Блакитний лев", який не подолав бар'єр у 35 балів. За словами членів Ради, один із членів Експертної комісії поставив низькі бали фільму, які суттєво понизили загальну оцінку (25 000 000).

Члени Ради проголосували також за зменшення державного фінансування для стрічки "Із зав’язаними очима" - з 5,7 млн до 3 млн грн. Своє рішення вони пояснили тим, що стрічку вже знято за кошти Міністерства культури, постпродакшн буде здійснюватися за кошти Держкіно, втім компанія "Сучасне Українське Кіно" має вкладати і власні кошти у свої проєкти.

Загальна сума державної підтримки в цій категорії – 245,5 млн грн.

Ігрові повнометражні фільми спільного виробництва (для широкої глядацької аудиторії):

"Франтішек Крігель проти…", реж. Іван Філа, "ІнсайтМедіа", 43,57 (8 733 000) "Санаторій Горького", реж. Лукаш Пальковскі, "Солар Медіа Інтертеймент", 43,43 (14 700 000) "Ольга", реж. Елі Грапп, "Пронто Фільм", 42,71 (10 237 518,96) "Спокута", реж. Андріал Бол, "Продакшн", 42,71 (27 626 040) "Ти – космос", реж. Павло Остріков, "Лайм Лайт", 40,71 (29 750 858) "Сусідка", реж. Андрейс Екіс, "Еф Філмз", 40,29 (14 835 000) "Рахувати до Десяти", реж. Олександра Бровченко, "Директорія кіно", 40,00 (21 300 000) "Ерік Кам'яне Серце", реж. Ільмар Рааг, "Ессе Продакшн Хаус", 39,86 (22 600 000) "Бабин Яр", реж. Сергій Лозниця, "Солар Медіа Інтертеймент", 39,57 (49 343 271,30) "Високо в горах", реж. Олег Борщевський, "Біг хенд фільмс", 39,14 (23 752 236) "Актриса", реж. Якуб Пашек, "Мейнстрім Пікчерз", 39,00 (27 000 000) "Останній Шанс Джека Харта", реж. Гай Моше, "Медійна група Європейського партнерства", 38,71 (40 500 000) "Край ріки", реж. Василь Барков, Одеська кіностудія, 38,14 (6 900 000).

+ фільм "Затримка дихання" Яна Кідава-Блонського, який отримав 36,29 балів, як потенційно успішний в прокаті. Фінансування проєкту заплановано на наступний рік (14 905 740)

Проєкт "Ти – космос" зменшив очікувану суму на 850 тис. грн, "Ерік Кам'яне Серце" - на 2,5 млн грн.

Загальна сума державної підтримки в цій категорії – 297,3 млн грн.

Ігрові повнометражні фільми художньої та культурної значущості (авторські) спільного виробництва:

"Стоп-Земля", реж. Катерина Горностай, "Ессе продакшн хаус", 40,67 (20 500 000) "Шттл", реж. Адрієн Уолтер, продюсерський хаб Star Media, 40,67 (15 857 395) "Кого тибільше любиш?", реж. Тоня Ноябрьова, "Діджітал Реліджн", 39,33 (23 577 049) "Леся", реж. Нана Джанелідзе, "Джей Ес Філмс", 38,83 (50 348 636) "Памфір", реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук, "Бозонфільм", 38,00 (21 434 765,34).

Проєкт "Леся" зменшив очікувану суму на 5 млн грн, "Стоп-Земля" - на 1,8 млн грн.

Загальна сума державної підтримки в цій категорії – 131,7 млн грн.