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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (2353) США (5257) Трамп (1906)

 Зеленський відвідає Білий дім найближчим часом, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що президента України Володимира Зеленського буде запрошено у Білий дім.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як повідомляється, Трамп заявив, що Зеленського буде запрошено в Білий дім і що він "дуже скоро приїде".

Виступаючи перед журналістами в Білому домі, Трамп також сказав, що вважає Зеленського "дуже розумним хлопцем" і що він зможе укласти угоду з російським президентом Володимиром Путіним.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142209
 
   
 Топ коментарі
 
Вот и мы боимся, что Зе может заключить сделку с российским президентом Владимиром Хутиным.
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Ринат Амедов - про какую сделку пишет путенофил Трамп...?

По средине Днепра?

Трамп также сказал, что считает Зеленского "очень разумным парнем" и что он может заключить сделку с российским президентом Владимиром Путиным.Источник: https://censor.net.ua/n3142209
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А можна подробнее про "сделку"?
Уже один сдельщик сидит в Ростове.
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Лучше посмотреть видео, как работает палубная команда на авианосце! Это целый театр жестов!
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У вас будет встреча с Зеленским в Белом доме? - С кем? Первый раз слышу. Сказал Трамп сегодня.
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Вполне возможно, что у команды Зе получится заключить сделку с Путиным по той причине, что у них нет намерений зарабатывать на войне, в отличии от Порки. Ну, не мародёр Зеленский, как ни крути... А политическая воля закончить войну, чтобы прекратились сводки о погибших наших солдатах - есть.
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Нельзя заключить сделку с дьяволом, запомни
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Да? Порки доказал обратное. 5 лет доказывал. Ну и Крым, не забывай, это результат такой сделки в обмен на власть. Никто не хотел умирать за Украину. Все кто должен был, после бегства Икуновича, собирались засесть в кресла власти в вышиванках и дерибанить бюджет. Им это позволили в обмен на Крым. Так, что ничего нового. А Зеленский, если подпишет мир будет виноват, да? Какой смысл потерять 14000 убитыми, а воз и ныне там? Пусть дальше гибнут? Пора остановить это.
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А, шо там с элитной недвижимостью в Ливадии? Продана или нет?!
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Чей Крым? Если это Украина - почему гражданин Украины не имеет права распоряжаться своим имуществом? Даже если он оккупирован. Я не в теме, честно. Но предполагаю, что у Зеленского там недвижимость, а вы у меня спрашиваете... Не знаю. Есть какие-то международные законы, наверное. Даже есть законы, по которым ведётся война... А тут мирная оккупация. Без единого выстрела, так сказать. Там у многих украинцев недвижимость, не только у президента.
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Понятно, "не знаю, предполагаю, наверное" - это ключевые слова .
Пойдем по другому кругу - а шо там с офшорными счетами на Виргинских островах и Кипре. Помнится папередника очень чморили по поводу офшоров.
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Ничё. И вы можете открыть оффшорный счёт. Это не запрещено законом. Ну, если только вы не главнокомандующий в воюющей стране, наверное. Который открывал счета в то время, когда в котле убивали полк. Ну, может это тоже было законно, но не этично как-то... А вот происхождение денежек на оффшоре - это совсем другая история)
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Началось в колхозе утро: "Это не запрещено законом. ... А вот происхождение денежек на оффшоре - это совсем другая история". Шо то не помню, чтобы критики папередника интересовались происхождением денежек: есть офшор - значит зрадник. И, по хер, что там было около 3000 енотов. Двойные стандарты всегда плохи.
ЗЫ: А недвижимостью на временно оккупированной территории оккупант может шантажировать.
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Глупость какая-то. Как недвижимостью можно шантажировать? Вот пришли оккупанты. Беженцы покинули свои дома и ушли в тыл. Как их можно шантажировать недвижимостью?
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А у Путина она есть? Ты, вообще, чем думаешь? Извини за резкость, но придется пояснить: мир с Путиным означает конец Украины как государства. Теперь возвращаюсь к первой части: ты чем думаешь?
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Войну можна закончить легко, поменять название Украина на малоросский автономный округ, перестать стрелять в ответ на убийство наших солдат, открыть наше воздушное пространство самолетам страны-агрессора, узаконить террористические групировки в ОРДЛО и наконец позвонить и сказать пожалуйста где-то посредине...
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Трамп також сказав, що вважає Зеленського "дуже розумним хлопцем" і що він зможе укласти угоду з російським президентом Володимиром Путіним.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3142209

Trump said he thought Zelenskiy was "a very reasonable guy" and that he was likely to make a deal with Russian President Vladimir Putin. Reuters.

Ціна на помідори, також, може бути reasonable. likely означає ймовірно, без натяку на могутність.
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Трамп, а не пора вспомнить о своих США обязанностях будапештского договора, а не перекладывать хитро так на плечи новичка в большой политике.
Своими словами "этот парень мне нравится" начал хитрожопую операцию по нагибанию Зе.
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Главное не перепутать.. В трусы пиджак не заправлять
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Два хутинских пуесоса соревнуются в неадекватности.
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Трамп будет ужесточать санкции по орде за несговорчивость Лилипутина в переговорах с Зе.Точно также он троллит Кима и Пина перед введением новых поршлин и санкций!.Китай не отвертится,как и орда!
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пэдрота только у сортира БД стоял.
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Избирателям Зеленского тяжело понять одно: когда тебе льстят, это не к добру. Может они не читали басню про ворону и сыр. Как только тебе начинают льстить, в лучшем случае останешься голодным. А могут и съесть. С помощью лести Трамп потихоньку линяет из всего этого. И оставляет "умного парня" один на один с Путиным заключать с ним сделку. Разбирайтесь сами, у вас там есть "один умный", он знает как заключаются сделки, а с нас хватит. Это перевод слов Трампа на нормальный язык. "Избиратели Зеленского", как думаете, в чем будет заключаться эта сделка?
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Вы можете на это повлиять? Люди доверили Зеленскому когда его выбрали так положитесь на его ответсвенность.
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Повлиять не могу, положиться тоже. Ситуация избыточно быстро деградирует. А это не радует, как минимум.
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Існує такий(окрім пуйла), хто може цю війну закінчити? Багато домігся Мародер за 5 років?
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До тебя не доходит, что война не закончится пока не будет триколора над Радой? Логика "войну может остановить только тот, кто ее начал" до тебя не доходит? Это сложно? Этому конфликту 5 столетий, но тут пришел скоморох и все порешал. Вот это твоя логика? И загляни в словарь, там еще много слов кроме "мародер".
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Трамп теряется в догадках ,с кем он встретиться с советским или украинским Президентом Украины Зеленским. Многие граждане Украине не определились как нужно жить в независимом государстве Украина как в Германии в Польше или как в ссср с направляющей силой с московского Кремля Зеленський відвідає Білий дім найближчим часом, - Трамп - Цензор.НЕТ 537
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Порохоботы на г исходят. Завтра, глядишь, и изойдут навсегда))
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Мародеру заарештують його активи в офшорах і ці тролі зникнуть, як і не було
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Годі вже сподіватись на закінчення війни. Війна не закінчиться аж до загибели, або Раші, або України. Зеленський обіцяв знищити корупцію порошенка і нехай робить. Виросте економіка - буде потужною і армія.
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