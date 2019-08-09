 Зеленський відвідає Білий дім найближчим часом, - Трамп

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як повідомляється, Трамп заявив, що Зеленського буде запрошено в Білий дім і що він "дуже скоро приїде".

Виступаючи перед журналістами в Білому домі, Трамп також сказав, що вважає Зеленського "дуже розумним хлопцем" і що він зможе укласти угоду з російським президентом Володимиром Путіним.

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