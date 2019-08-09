 Зеленський відвідає Білий дім найближчим часом, - Трамп

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Як повідомляється, Трамп заявив, що Зеленського буде запрошено в Білий дім і що він "дуже скоро приїде".
Виступаючи перед журналістами в Білому домі, Трамп також сказав, що вважає Зеленського "дуже розумним хлопцем" і що він зможе укласти угоду з російським президентом Володимиром Путіним.
Пойдем по другому кругу - а шо там с офшорными счетами на Виргинских островах и Кипре. Помнится папередника очень чморили по поводу офшоров.
ЗЫ: А недвижимостью на временно оккупированной территории оккупант может шантажировать.
Trump said he thought Zelenskiy was "a very reasonable guy" and that he was likely to make a deal with Russian President Vladimir Putin. Reuters.
Ціна на помідори, також, може бути reasonable. likely означає ймовірно, без натяку на могутність.
Своими словами "этот парень мне нравится" начал хитрожопую операцию по нагибанию Зе.