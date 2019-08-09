 Зеленський підтримує ідею кримськотатарської автономії, - Джемілєв

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ATR.

"Ми повідомили президентові, що робоча група закінчила роботу, і справа за тим, щоб подати законопроект у Верховну Раду. Зараз сприятлива ситуація в країні, велика фракція, і якщо буде воля президента, то прохідність цього законопроекту дуже перспективна. Ми побачили готовність самого президента, і якщо він зможе свою точку зору донести - за винятком деяких груп, які є в "Слузі народу", - то буде так, як скаже президент", - сказав Джемілєв.

За словами лідера кримських татар, Зеленський готовий скликати конституційну комісію, щоб розглянути підготовлені поправки до десятої глави Конституції, і вже після цього винести законопроект на розгляд Верховної Ради. Однак, додав Джемілєв, говорити, чи набере цей законопроект необхідні 300 голосів, поки рано.

Нагадаємо, у травні 2017 року в Україні була створена Робоча група з напрацювання пропозицій змін і доповнень до Конституції України щодо АР Крим. До її складу увійшли народні депутати всіх фракцій, провідні правознавці та юристи, а також представники Меджлісу кримськотатарського народу. У квітні 2018 року робоча група завершила роботу над поправками та ухвалила текст змін і доповнень.

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