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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
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 Зеленський підтримує ідею кримськотатарської автономії, - Джемілєв

Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв розповів, що на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 9 серпня, вони обговорили питання створення кримськотатарської національно-територіальної автономії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ATR.

"Ми повідомили президентові, що робоча група закінчила роботу, і справа за тим, щоб подати законопроект у Верховну Раду. Зараз сприятлива ситуація в країні, велика фракція, і якщо буде воля президента, то прохідність цього законопроекту дуже перспективна. Ми побачили готовність самого президента, і якщо він зможе свою точку зору донести - за винятком деяких груп, які є в "Слузі народу", - то буде так, як скаже президент", - сказав Джемілєв.

За словами лідера кримських татар, Зеленський готовий скликати конституційну комісію, щоб розглянути підготовлені поправки до десятої глави Конституції, і вже після цього винести законопроект на розгляд Верховної Ради. Однак, додав Джемілєв, говорити, чи набере цей законопроект необхідні 300 голосів, поки рано.

Нагадаємо, у травні 2017 року в Україні була створена Робоча група з напрацювання пропозицій змін і доповнень до Конституції України щодо АР Крим. До її складу увійшли народні депутати всіх фракцій, провідні правознавці та юристи, а також представники Меджлісу кримськотатарського народу. У квітні 2018 року робоча група завершила роботу над поправками та ухвалила текст змін і доповнень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нова влада підтримує створення кримськотатарської автономії, - радник президента Потураєв

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142196
 
   
 Топ коментарі
 
8% населения
А остальные 92 - поддерживают Порошенко
По-ро-шен-ко! По-ро-шен-ко!
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Украина - унитарное государство !
Желающих сделать в стране какую-либо автономию или федерацию пошли все в сад ... ➡️🖕...
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Меня эта мумия с своей автономией сильно раздражать стала. Почему ей недостаточно того, что я ее считаю таким же гражданином Украины как и я сам?
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ты совсем очумел? с какой стати, Крым татарский? татары - пришлый народ, и проживали только в степном Крыме, их не было в Ялте, Алуште, Феодосии.. их в Крыму 10 %, Крым украинский, и убрать автономию..
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кажется начинаю понимать ! зеля ты что надеешься что крым будут крымские татары освобождать раз ты автономию даешь? а как же Украина? как то по малански получаеться....может лугандон на крым поменяем?
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Це російські окупанти у минулому столітті поділили Україну на області. Від обласного ділення можна взагалі відмовитись на користь районного...чи повітового...не в курсі...
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вообще то Крым и был автономией или я что то пропустил?
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но не крымско-татарской.. это большая разница..
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На сегодня эта тема абстрактная. Ну разве поиграть на международном уровне---что Порох делал хорошо. Но с учётом реалий на сегодня, а также предполагая будущее, можно рискнуть и предлагать в будущем строить суверенное государство Крым, как крымско-татарская республика. Тут только экономика в основе. Пусть строят татары свою страну и помогать будет весь исламский мир. Получим надёжного соседа. Фантастика? Дурь? Да пусть. Но мы Крым экономически не поднимем и на см! У самих везде 19 век. Шифер хрущёвский на крышах лежит, мохом крытый. Присмотритесь по сёлам и рай-центрам. Это икается стране 1954г!
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совсем уже очумели? нахрен Украине в своей стране "исламский мир" со всеми его последствиями?? что раша, что татары - орда.. Украина - унитарное государство, хватит уже территориями разбрасываться..
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Крым мы не вернем 25-50 лет , так что можно говорить все. что угодно !
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Приплыли, сейчас Крым, дальше евбыки захотят. Доунбас с лушандоном тоже скажут, а мы что хуже. Мы и раньше хотели автономии, но к нам приехали бандеровцы. И сделают нас ещё и виноватыми в войне.
Поздравляю 73% зебаранов, вы сделали это.
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Залишилось головне повернути Крим ,невже хтось вірить що росія поверне Крим?
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Остогид уже цей "лідер"!
Татари з полегшенням зітхнули коли позбулися його, а особливо - його синка наркомана. Який свого часу застрелив раба.
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Нах тогда вообще нам этот Крым, с качающими права даже не украинцами! а какими-то залетными татарами? Только через референдум!!!
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все правильно, только и референдум лишний.. никаких разговоров про какие то национально-меньшинские автономии..
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Нах тебе вообще мозг,если им не пользуешься?
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Я вообще не уверен,что он знает значение этих сложных слов,так редко встречающихся среди криворожских босяков.
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Україна Крим втратила, "дякуючи" продажним ублюдкам. І це - факт. Так що ніякі татарські заманухи тут не проходять.
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Крымские татары адекватные люди. Умные,работящие и любящие свою землю. Много лет в Крыму предпочитал общаться и иметь дело именно с татарами. Ватные ***************** производили впечатление просто слабоумных.
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Крымские татары - коренной народ Крыма, своего нац. государства у них нет, поэтому имеют право как минимум на автономию. С Донбассом другое дело, если кто-то считает, что его ущемляют, потому что он русский, то у русских есть нац. государство, и туда ему скатертью дорога.
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Чувак историки уже давно выяснили, что татары априори не могут быть коренными!
до их появления на полуострове кто там nолько не тусовался! коренными были люди с материка! которые были убиты в т.ч. и татарами!
Кстати, есть пословица «Незваный гость хуже татарина», догадайся о ком это?
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Національна автономія надається мінімум при 50% населення нацменів. Надання при 10% - це відверті або дебілізм або продажність.
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