На брехню росЗМІ звернув увагу російський опозиційний журналіст і блогер Андрій Мальгін, інформує Цензор.НЕТ. Він зібрав заголовки, під якими пропагандисти Кремля подавали інформацію зі Скотленд-Ярду.

"Российская газета": під помітним заголовком "Лондон не зміг довести причетність Росії до отруєння Скрипалів" стверджується: "Під час спілкування з пресою Басу визнав, що детективи так і не наблизилися до встановлення осіб, причетних до отруєння".

"АиФ": Тема: "The Guardian: у Лондона немає доказів причетності РФ до справи Скрипалів". Текст: "Британська поліція не має належних доказів, щоб пред'явити РФ звинувачення у зв'язку зіспробою замаху на Сергія і Юлію Скрипалів у Солсбері".

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НТВ: Тема: "Скотленд-Ярд визнав відсутність доказів причетності Москви до справи Скрипаля". Текст: "Поліція Великої Британії не має реальних доказів причетності Москви до отруєння Сергія Скрипаля та його дочки. Про це заявив заступник голови Скотленд-Ярду Ніл Басу".

"Комсомольская правда": Тема: "Британські поліцейські визнали відсутність доказів "провини Росії" у справі Скрипалів". Текст: "Як повідомив журналістам глава антитерористичного підрозділу британської поліції Нейл Бейзу ... серйозних доказів проти Росії, за винятком фотографій міфічних "агентів Боширова і Петрова", які нібито отруїли Скрипалів, немає. Бейзу пояснює, чому за стільки часу Скотленд-Ярд досі не виписав міжнародний ордер на арешт "Боширова і Петрова".

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Russia Today пішла ще далі:

"Племінниця колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля Вікторія Скрипаль у розмові з ФАН прокоментувала повідомлення про те, що британська поліція не має доказів, щоб пред'явити владі Росії звинувачення у зв'язку зі справою про отруєння в Солсбері.

"Ми про це і говорили з самого початку. Розумієте, ми з самого першого дня, коли все це сталося, говорили: Росія тут абсолютно ні при чому", - заявила вона".

Насправді, як повідомляв Цензор.НЕТ, у Скотленд-Ярді заявили про те, що поки не володіють доказами причетності до отруєння Скрипалів не Росії, а особисто Путіна.

Як повідомлялося, екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживає у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, 5 березня 2018 року постраждав унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Вона також повідомила, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.

5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров та Руслан Боширов. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила: "Підозрювані в отруєнні Скрипалів є офіцерами ГРУ Генштабу РФ". Прем'єр закликала країни-союзниці Великої Британії активізувати спільні зусилля, щоб протистояти російській розвідці.

У січні 2019 року виконком Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проголосував за внесення нервово-паралітичної речовини "Новачок" до списку заборонених речовин.