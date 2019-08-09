EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  319  10
Все про:ВР (5302) комітет (180) Разумков Дмитро (132)

 Рішення щодо керівників комітетів Ради ухвалює підготовча група, - Разумков

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що партія готова вислухати пропозиції інших політичних сил щодо керівництва комітетів парламенту, але рішення буде ухвалювати підготовча депутатська група з організації першого засідання Верховної Ради IX скликання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Разумков на брифінгу в п'ятницю в Києві.

"Я впевнений, що в нашій політичній силі є 254 народні депутати, які також є фахівцями в різних сферах", - зазначив він.

За його словами, "Слуга народу" буде озвучувати свої пропозиції і готова почути пропозиції колег.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про імпічмент Рада розгляне одним із перших, - Стефанчук. ВIДЕО

"Але остаточне рішення буде ухвалюватися на засіданні підготовчої групи ... Але справді я, як глава партії і як представник політичної партії "Слуга народу", буду відстоювати інтереси нашої політичної сили", - заявив політик.

За словами Разумкова, "Слуга народу" претендуватиме на одну з керівних посад у всіх комітетах Верховної Ради.

"Ми будемо дотримуватися квотного принципу, а він говорить про те, що від однієї політичної сили може бути тільки або голова, або перший заступник або секретар і можуть бути заступники. Виходячи з того, що політична партія "Слуга народу" буде представлена ​​в парламенті 60 % народних депутатів, то ми будемо претендувати в кожному комітеті на одну з вищеназваних посад плюс на посади заступників", - сказав Разумков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142186
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Разумков -- от морда комсюковская -- крамолая! ...меня такие же морды три раза в комсомол не приняли и два раза в партию... -- за шо я им очень сильно благодарен...*)
 показати весь коментар
 
Юзіка на голову комітету по проштовхування "Сватів" і реабілітації акторів-кацапів з українофобськими настроями!
 показати весь коментар
 
 
Есть такая кинуха совковая: "ЧП районного масштаба" -- там все разумковы...
 показати весь коментар
 
В переводе на нормальный язык это звучит так - Все решения по руководителям комитетов уже приняты Слугами самостоятельно, и ваше мнение и пожелания никого не ипут..точка" Решение по руководителям комитетов Рады примет подготовительная группа, - Разумков - Цензор.НЕТ 6602
 показати весь коментар
 
так я об этом и говорю .. просто нах этот цЫрк с подготовительными группами всех фракций..
 показати весь коментар
 
"Мы будем придерживаться квотного принципа, а он говорит о следующем, что от одной политической силы может быть только или председатель, или первый заместитель или секретарь и могут быть заместители. Исходя из того, что политическая партия "Слуга народа" будет представлена в парламенте 60% народных депутатов, то мы будем претендовать в каждом комитете на одну из вышеназванных должностей плюс на должности заместителей", - сказал Разумков. Источник: https://censor.net.ua/n3142186

И шо тут зрада
 показати весь коментар
 
"... подготовительная депутатская группа". "254 народных депутатов, которые также являются специалистами в разных сферах" Яких сферах? Що вміють ці випускники "трускавецької школи молодого зедепутата"?
 показати весь коментар
 
Ще невпевнено веде засідання Разумков...Лузуть там з пропозиціями,закручують дискусіі і гуцул з батьківщини Крулько,а екс голова адміністраціі Януковича...А треба щось вякнув - на голосування - і пішов нафіг...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору