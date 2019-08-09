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Все про:МЗС РФ (509) Захарова (162)

 Захарова подякувала Україні за допуск у свій простір російського літака

Речниця МЗС РФ Марія Захарова подякувала Україні за те, що та напередодні через ураган дозволила російському літаку використати свій повітряний простір.

Про це Захарова написала в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Чудова новина! Дякую!" - прокоментувала вона рішення "Украероруху".

Захарова подякувала Україні за допуск у свій простір російського літака 01

Напередодні "Украерорух" повідомив, що російському пасажирському літаку, який прямував з Італії в РФ, було надано дозвіл на використання повітряного простору України. Причиною такого рішення стала гроза, що вирувала над Білоруссю та Польщею. У відомстві пояснили, що керувалися насамперед безпекою польоту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142183
 
 
 Топ коментарі
 
Ну это безусловно успех на внешнем фронте. Когда там ночные волки уже в Киев с пробегом? А всего то 3 месяца прошло
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Нормальний вчинок, чого з цього політику робити.
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И Венедиктову разрешила....кто за него скажет спасибо?... Захарова поблагодарила Украину за допуск в свое пространство российского самолета - Цензор.НЕТ 6997
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Ну это безусловно успех на внешнем фронте. Когда там ночные волки уже в Киев с пробегом? А всего то 3 месяца прошло
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Нормальний вчинок, чого з цього політику робити.
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Нормальний? Наступного разу кацапи запросять аварійну посадку та ще й на смузі військового аеродрома. І з пасажирського літака вистрибнуть ЗЕлені чоловічки, як було у Празі у серпні 1968.
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Про наступный раз поговорим наступного разу, а сейчас пасть прикрой, герой уев
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Порад від лоботомованих не потребую.
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В Чехословакии когда то тоже помогли самолетику совдеповскому который аварийную посадку запросил, не очень они потом радовались этому.
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Чехи колись теж нормальний вчинок зробили. Дозволили кацапському літаку аварійну посадку. Потім це їм боком вилізло.
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Мы же все таки люди, а не как некоторые, которые норовят нож в спину воткнуть.
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"Вы нас пушками - мы вас клюшками" - чехословацкие хоккеисты, 70-е годы.
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При Порошенку вообще ничого пе було...
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При свыне Медвейчук бизнес поднял на газе , и летало через день к ***** .
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Единое Экономическое политическое и культурное пространство. Один народ, слуга напрда
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якби вона заспівала "путєн - хмуйло", тоді можна було б говорити про якусь подяку, а так...
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Пускай МИД и их "поблагодарит" за "пропуск" наших кораблей через Керченский пролив.
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Бред. С каких это пор Украинская государственная компания "Украэрорух" переживает за безопасность пассажиров самолета вражеского государства??? Да пусть ватники хоть через Гималаи облетают или возвращаются назад, это что за волна вылизывания яхонтов и добродушия к оккупантам-захватчикам пошла такая? А завтра отдадим по доброте душевной сепарам мост в станице Луганской?
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Что я вижу ? Саботаж рыгошоколадной шоблы на всех уровнях .
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Результат візиту Зеленського до Туреччини:
«У підсумку турецька преса протрубила на весь світ, що в Україні немає президента» (с)
@A_Traxel
🤔
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