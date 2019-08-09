 Захарова подякувала Україні за допуск у свій простір російського літака

Про це Захарова написала в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Чудова новина! Дякую!" - прокоментувала вона рішення "Украероруху".
Напередодні "Украерорух" повідомив, що російському пасажирському літаку, який прямував з Італії в РФ, було надано дозвіл на використання повітряного простору України. Причиною такого рішення стала гроза, що вирувала над Білоруссю та Польщею. У відомстві пояснили, що керувалися насамперед безпекою польоту.
https://www.youtube.com/watch?v=B7-qzQpIhm8
«У підсумку турецька преса протрубила на весь світ, що в Україні немає президента» (с)
@A_Traxel
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