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 Економіка, Суспільство
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 "Нафтогаз" оскаржить зниження цін на газ для населення

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" оскаржить у суді постанову Кабінету міністрів, якою була знижена ціна на газ для населення.

Про це повідомляється на сайті Окружного адміністративного суду Києва, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що зараз судом вирішується питання про відкриття провадження за цим адміністративним позовом.

Нагадаємо, 8 серпня Кабінет міністрів України доручив НАК "Нафтогаз" у серпні знизити ціну газу для населення ще на 265 грн за тисячу кубометрів.

Також читайте: Росіяни налаштовані відтермінувати початок переговорів щодо газу, щоб з настанням холодів вдатися до шантажу, - Коболєв

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142181
 
 
 Топ коментарі
 
Нафтогаз просто бесполезная прослойка ненужных упырей.
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Гнать этот Нафтогаз вместе с Коболевым и Витренко на хрен.
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Гнать этот Нафтогаз вместе с Коболевым и Витренко на хрен.
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согласен, закрыть эту прокладку к чертям собачим
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Нафтогаз просто бесполезная прослойка ненужных упырей.
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а хто Нафтогаз зараз крышует ? Американцы ?
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Сорос крышует своих соросят похоже... Выглядит как подготовка к покупке за бесценок...
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Я просто помню , шо американцы шось там за Коболева топили , видимо затем , шоб нас обдирать удобнее было .
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Это они зря. Золотовалютный ещё не прожран же.
Гнев шариковых будет страшен.
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конечно обжалуют, ведь у них большие премии под угрозой
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Нафтогаз хочет спасти страну от зеленой чумы , порохоботы вы поддерживаете их? "Нафтогаз" обжалует снижение цен на газ для населения - Цензор.НЕТ 989
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Остатки на едином казначейском счете 3 месяца как летят в пи..у!)))
ЗЕномика рулит...
Не удивлюсь если это решение доведено до Нафтогаза с верху...

ЗЕбобы по ходу с тарифами вам проведут как учителям с 4000 дол.зп!))))))
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АхаХАХахахахахахаха так это все вопросы к вашему парламенту и кабмину т.к вы же сами говорили что президент отвечате ТОЛЬКО ЗА армию и внешние отношения , я не знаю почему из-за вашего кабмина счета летят пи..у уже 3й месяц , нужно спросить у них
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Жадность это не порок -жадность это скверно .Не хотят учиться на Петиных ошибках,пройдут курс обучения на своих.
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В летний сезон на всех мировых рынках идет снижение цены на газ, кроме Коболева... "Нафтогаз" обжалует снижение цен на газ для населения - Цензор.НЕТ 4290
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))) Только при Петрушке никакого снижения даже в летнее время не было.
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я буду искренне рад если эту ВСЮ "нефтегазовую шоблу" во главе с Кобелем посадят... "Нафтогаз" обжалует снижение цен на газ для населения - Цензор.НЕТ 9881
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Суд признал тарифы незаконными, а это рассуждает о каких та нарушениях незаконых тарифов. Панове это что психликарня или наши керманичи.А может мы их пациенты?
Как тут не вспомнить-Неначе люди подурили,Ними на панщину идуть,и диточок своих ведуть
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Всё твари никак не нажрутся, повышают себе зарплаты на бедных украинцах.
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При Пете такого бардака, как снижение цены на газ, не было. А как же кобелева мать в Омерике столоваться будет?
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согласен - "при пете" цены только росли!
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