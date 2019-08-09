 "Нафтогаз" оскаржить зниження цін на газ для населення

Про це повідомляється на сайті Окружного адміністративного суду Києва, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що зараз судом вирішується питання про відкриття провадження за цим адміністративним позовом.

Нагадаємо, 8 серпня Кабінет міністрів України доручив НАК "Нафтогаз" у серпні знизити ціну газу для населення ще на 265 грн за тисячу кубометрів.

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