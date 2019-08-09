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Все про:архів (42) документ (148) Крим (7272) Ялта (47)

 В окупованій Ялті зібралися списати і знищити "документи українського періоду"

В архіві окупованої Ялти документи "українського періоду" хочуть списати і знищити через непотрібність.

Інформація про це розміщена на сайті окупаційної міської адміністрації Ялти, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реаліі".

Як пояснила начальник управління з архівних справ Валентина Жердєва, йдеться "про папери, які перебувають на тимчасовому зберіганні, які стосуються діяльності ліквідованих нині 7 селищних рад та міста Алупка по 2014-й рік включно".

Інших подробиць в адміністрації не повідомили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти за 1,2 млрд рублів продали колишню дачу Брежнєва в Ялті, яка до 2014 року належала ДУС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142178
 
 
 Топ коментарі
 
Чего-то они начинают бояться...
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Все по роману "1984" Джорджа Оруелла. Москальській орді потрібна своя правда...
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Странно, по лишнехромосомной логике и прогрессирующей шизофрении они давно должны были уничтожить всё, что связано с Украиной.
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Все по роману "1984" Джорджа Оруелла. Москальській орді потрібна своя правда...
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Мене з дитинства дивувало, що можуть бути різні правди - "Пионерская правда" "Комсомольская правда" тощо. А правда має бути одна.
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І була ще - правда! з орденами члєніна, пам'ятаю
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Странно что кацапы только сейчас об этом вспомнили...
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"россияне" - это не нация, "россияне" - это ДИАГНОЗ!
ФАКТ!!!
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Тем лучше. Всех крымнашистов на х*р за поребрик после деоккупации.
Включая тех, у кого там было жильё до 2014 года. В оккупированной Ялте собрались списать и уничтожить "документы украинского периода" - Цензор.НЕТ 4397
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А почему их не вывезли, вместе с бывшей армией времён Януковоща ?
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Как пояснила начальник управления по архивным делам Валентина Жердева, речь идет "о бумагах, находящихся во временном хранении, которые касаются деятельности ликвидированных ныне 7 поселковых советов и города Алупка по 2014-й год включительно".Источник: https://censor.net.ua/n3142178

Грядёт грандиозный передел земельки.
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Это Порошенко, случайно попал в историю... -- он не дальнобойный стратег, а меркантильный тактик... -- туда ему и дорога.
А ***** -- уже про Историю думает -- и когда оно издохнет, все его за завоевания, Украина признает! И будет торговаться до последнего рваного... ...с привлечением иностранных спонсоров и инвесторов...
Уже почалося... ...не отнять -- Школа Коммунизма! Живёт и побеждает!
... всёрьёз и надолго...
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одне діло - накидати гівно на вентилятор, і зовсім інше відповідати за базар:
https://twitter.com/i/status/1159791881221562373
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За базар, даже Черчиль не ответил -- выиграв Войну! ...так шо, Зеля тут крайний слева, в очереди за углом...
Шо ты такой наивный -- вспомни, что ты своей жинке обещал, когда её в первый раз уломал и приговорил... ...всё сбылося? *)
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а зря..
потом ведь права на квартирки и участочки не докажете - будете аппелировать к Кучук-Кайнарджийскому договору,а у турков сможете только отсосайтунген..
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от дурні москалі!
на військовій базі, на яку перетворився Крим, про документи можна не паритися
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Странно, по лишнехромосомной логике и прогрессирующей шизофрении они давно должны были уничтожить всё, что связано с Украиной.
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говорят там сейчас просто адский ад - терания, задержания, таблички на русском... В окупованій Ялті зібралися списати і знищити "документи українського періоду" - Цензор.НЕТ 4750
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как в Германии обычно называют аквариумных рыбок, кацапа?
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гупи кажись... В окупованій Ялті зібралися списати і знищити "документи українського періоду" - Цензор.НЕТ 9562 чото я чувствую некоторый негатив в вашем вопросе... В окупованій Ялті зібралися списати і знищити "документи українського періоду" - Цензор.НЕТ 4435 если чо, я патриот Украины...
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Попытка не возвращать отжатое после того, как Крым будет возвращен.
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Потому шо документы надо хранить в электронном виде в том числе в централизованном хранилище
Вот такие рукописи даже при оккупации Крыма точно не сгорят
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