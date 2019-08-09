 В окупованій Ялті зібралися списати і знищити "документи українського періоду"

Інформація про це розміщена на сайті окупаційної міської адміністрації Ялти, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реаліі".

Як пояснила начальник управління з архівних справ Валентина Жердєва, йдеться "про папери, які перебувають на тимчасовому зберіганні, які стосуються діяльності ліквідованих нині 7 селищних рад та міста Алупка по 2014-й рік включно".

Інших подробиць в адміністрації не повідомили.

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