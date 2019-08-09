 В окупованій Ялті зібралися списати і знищити "документи українського періоду"

Інформація про це розміщена на сайті окупаційної міської адміністрації Ялти, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реаліі".
Як пояснила начальник управління з архівних справ Валентина Жердєва, йдеться "про папери, які перебувають на тимчасовому зберіганні, які стосуються діяльності ліквідованих нині 7 селищних рад та міста Алупка по 2014-й рік включно".
Інших подробиць в адміністрації не повідомили.
ФАКТ!!!
Включая тех, у кого там было жильё до 2014 года.
Грядёт грандиозный передел земельки.
А ***** -- уже про Историю думает -- и когда оно издохнет, все его за завоевания, Украина признает! И будет торговаться до последнего рваного... ...с привлечением иностранных спонсоров и инвесторов...
Уже почалося... ...не отнять -- Школа Коммунизма! Живёт и побеждает!
... всёрьёз и надолго...
https://twitter.com/i/status/1159791881221562373
Шо ты такой наивный -- вспомни, что ты своей жинке обещал, когда её в первый раз уломал и приговорил... ...всё сбылося? *)
потом ведь права на квартирки и участочки не докажете - будете аппелировать к Кучук-Кайнарджийскому договору,а у турков сможете только отсосайтунген..
на військовій базі, на яку перетворився Крим, про документи можна не паритися
Вот такие рукописи даже при оккупации Крыма точно не сгорят